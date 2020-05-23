Про неї жартують: весь світ - її подіум. Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл в свої 50 років життя виглядає так само чудово, як і в 20-30.

Як модель підтримує свою красу – читайте в матеріалі #Букв.

Перша темношкіра модель, яка з’явилася на обкладинках Time, французького і британського Vogue, перша афроамериканка Prada, порушення традицій, стереотипів і кордонів назавжди буде пов’язане з Наомі Кемпбелл – втіленням зухвалої і гранжевой епохи 90-х.

Створивши культ навколо африканської краси, вона закохала мільйони в свою граціозну ходу пантери, витесані немов з каменю вилиці, пухкі губи, волосся кольору воронячого крила і пронизливі карі очі.

Гнучкість і пластика передалися їй у спадок: мати Наомі Валері Морріс була балериною і ще в юності супермодель пробувала себе в якості танцівниці, а пізніше навчалася акторської майстерності і вокалу.

Нижче – поради краси Наомі з перших вуст, включаючи харчування, догляд за шкірою, улюблені тренування, аромати та інше.

Волосся

“Всі на світі носять перуки. Це більше не має значення. Я роблю те, що хочу [з моїми волоссям], або те, що вимагає робота”.

“Тепер я більше дбаю про своє волосся, тому що втратила його за роки нарощування і всіляких плетінь. Я більш обережна”.

Догляд за шкірою

“Я щодня очищую шкіру, обов’язково знімаю макіяж перед сном. Для мене зволоження – найголовніше. Мені подобається, що моя шкіра виглядає такою маслянистою і трохи жирною. Я постійно зволожую її – маски для очей, маски для обличчя, кремові маски, тканинні маски. Потрібно розуміти, що макіяж дійсно глибоко проникає в пори. Коли я не працюю, я намагаюся взагалі не наносити макіяж. Мені подобається просто насолоджуватися чистою шкірою”.

“Я, як правило, починаю з очищаючого крему і невеликої кількості гелю. Я також використовую вітамін С і рожеве масло для себе. Ще дуже важливо дати вашій шкірі дихати. Я не завжди наношу макіяж, якщо в цьому немає необхідності”.

Уколи краси

“Якщо я хочу щось зробити для себе, я піду і заплачу за це. Це як якщо я хочу зробити вії, я зроблю їх”.

Харчування

“Свій ранок я починаю зі склянки теплої води з лаймом. А сніданком чемпіона вважаю зелений смузі, бажано в нього додати зеленої пудри матча. Кращі інгредієнти для зеленого соку – огірок, капуста калі і селера”.

“Я не їм м’яса, я вегетаріанка”.

“Я тримаюся подалі від цукру і п’ю багато води”.

“Ми дуже багато подорожуємо і їмо так багато різної їжі, що важливо робити соковий детокс два дні на тиждень, щоб вивести шлаки з організму, відновити рівновагу і очистити кров».

“Я ніколи не п’ю каву. Мені не подобається її запах. Я п’ю чай. Більше подобається трав’яний чай. Після цього я встаю, приймаю душ, а потім випиваю свої напої – один для імунної системи і один з алое”.

“Обід – це і є моя вечеря. Я їм один раз на день. Щонеділі я роблю день живота: готую десерти, їм тістечка і пудинги”.

“Гарячий гострий соус і порошок чилі дійсно оберігають вас від застуди. Це рецепт ще моєї мами”.

Спорт, догляд за тілом, улюблені парфуми

“Щодо йоги, мені більше близька індійська практика з Керали, коли об’єднуються тіло, розум і душа. Дуже люблю пілатес. Вважаю, що розтяжка і гнучкість – дуже важливі для вашого тіла, тримають його в тонусі. Краще працювати з власною вагою”.

“Вважаю за краще домашні тренування. Спортзали змушують мене нервувати”.

“Мені подобається робити масаж, навіть якщо за вікном опівночі, тому що коли ти весь день на підборах, це порушує поставу. Я роблю масаж приблизно два або три рази на тиждень”.

“Мій улюблений аромат – Naomi Campbell і Molecule”.