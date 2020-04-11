Ах, яке багато людей нили і стогнали, мріючи не ходити на роботу і залишитися вдома! Фахівці знали і навіть попереджали, що з цим бажанням все не так просто. І карантин це дуже яскраво показав.

І ось настав час, достатній для збору перших нерепрезентативних статистик по сидінню вдома. На жаль, найгірші прогнози поки виправдовуються. Ті, хто хотіли виспатися, скаржаться, що роботи стало ще більше. Охочі відпочити змучилися і зблідли. Не всі, звичайно, але занадто багато.

Так склалося в сучасному світі, що серед нас виявилося безліч людей, які звикли, що їх час і розпорядок дня планують інші. Прокинувся-одягнувся-кава-робота-потік завдань-додому-вечеря-кіно-впав. І так кожен день, не рахуючи дач і відпустки, де можна впасти на довше або просто завантажитися іншими терміновими завданнями. Зараз цього немає, і ми вперше в дорослому житті опинилися так надовго надані самі собі.

Багато вчепилися за роботу, тепер зовсім до знемоги. Багато розгубилися перед необхідністю приймати прості повсякденні рішення. Їх число буде рости.

Це дуже небезпечна пастка. Спершу здається, що ми звільнилися від багатьох непотрібних дій. Ні для кого стало одягатися. Нема чого підтримувати чистоту. Навіть невгамовні блогери зажурилися: у них немає такої кількості домашніх нарядів і посуду, щоб викладати їх кожен день. Зовнішня мотивація зникла. Нікого не хвилює, як багато ви напрацювали, тому що взагалі нікого не хвилює, чи затребувані ви. Але ж люди – істоти соціальні. І в епоху загальної байдужості і невміння будувати своє життя без чиєїсь уваги у багатьох зник до цього життя інтерес.

Більше не потрібно надягати цілі шкарпетки – дірок ніхто не побачить. Навіть штани не потрібно – кому в Зумі ви покажете свої ноги? Не потрібно митися, бо ніхто не відчує запах поту …

Чи відомо вам, що навик охайності є важливим показником у психіатрії? Його зникнення може свідчити про важкі психічні розлади, а може їх і провокувати, і розвивати. Тому, навіть якщо нас ніхто і не похвалить, нам самим необхідно підтримувати його суворо, хоч і з розумною часткою нехлюйства. Розумною, значить, невеликою.

Що ж робити людям, які зіткнулися з нездатністю самостійно, без чужого тиску, за собою простежити?

Перш за все зрозуміти, що життя в теперішньому часі і є те єдине, яка вам відміряно. Занадто багато хто сподівався, що все якось розсмокчеться, і карантин – всього лише випадкові канікули з шашликом. Ні. Це може тривати дуже довго, і витрачений на очікування час вам ніхто не поверне. Для здорової голови найкраще вирішити, що ви не чекаєте звільнення і не намагаєтеся повернути минуле, а просто живете день за днем ​​в нових незвичних умовах.

Почати будувати реальне життя з самого простого. Саме ці повсякденні речі зараз опинилися під найжорстокішим ударом.

Для початку вибудувати міцний, але зручний графік і не відхилятися від нього … Ні. Для початку – припинити шукати зовнішню мотивацію. Вам не повинно якось особливо «хотітися» стежити за собою і домом. Не повинно статися щось доленосне, щоб вам захотілося випрати білизну. Це очікування не має нічого спільного з життям здорового організму. Колись можна було по дитячому капризувати. Тепер – не можна. Якщо, звичайно, ви не хочете познайомитися з психіатром.

Отже, взявши себе в дорослі руки, складаємо графік, в якому є місце душу, гімнастиці, регулярному різноманітного харчуванню, чистому одягу, догляду за шкірою та волоссям, ввічливим розмовам з родиною і, звичайно, вашій улюбленій роботі, якщо ви продовжуєте працювати. І починаємо виконувати його неухильно. Всі справи плануємо не по дедлайну, а по старту. Це важливо.

Кожен день надягаємо чисте і ціле. Міємо голову, навіть якщо лінь і нас ніхто не бачить. Протираємо підлогу і меблі. Завантажуємо посудомийку або співаємо веселі пісні біля раковини.

Багато з вас напланували собі і дітям гори навчання на цей час. Це зайве. Ви вже зрозуміли, яка це виснажлива штука – довгий, добре обґрунтований стрес? Напружене навчання в незвичних обставинах, що лкають, нічого доброго не дасть, тільки ще більше втомить і зіб’є з толку. Діти повинні робити уроки? Ну, нехай собі. Наскільки я пам’ятаю, в четвертій чверті зазвичай повторюють пройдене. Не потрібно саме зараз ліпити з них ейнштейнів. Вам завжди хотілося навчитися складати паперові серветки гіркою і в’язати гачком крокозябру? Так, цей рівень ваш перевантажений мозок ще потягне. Японську з нуля – швидше за все, ні.

Дозуйте робочий час. Років п’ятнадцять-двадцять тому було проведене соціологічне дослідження, яке дало таку статистику: продуктивний час протягом офісного дня становить близько чотирьох годин. Решта витрачаються на абстрактні заняття. Керівники зробили свої висновки. Розумні стали боротися за скорочення робочого дня і грамотну постановку завдань, дурні оголосили боротьбу з чаями і соцмережами. Тепер ви самі собі керівництво. Вам шлях і вибирати.

Влаштовуйте свята. Нехай вони не будуть надто частими і не вимагають великих зусиль. Наряжайтесь, навіть якщо живете на самоті. Прикрашайте стіл і їжу. Одягайте красиве взуття. Оточуйте себе улюбленими ароматами.

Це не для того, щоб хтось побачив, обнюхав і похвалив. Все це – запорука вашого психічного здоров’я і людської гідності.