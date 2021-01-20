#Букви дізналися, з чого складається її стиль.

Мадам віцепрезидент – вісім років за другу леді при адміністрації Обами, перша леді, яка отримала докторський ступінь, професорка англійської мови, “довічний педагог” – як саму себе називає Джилл. А ще – жінка, яка працює: вперше в історії перша леді ходитиме на оплачувану роботу на повну ставку – до громадського коледжу Північної Вірджинії, при цьому зберігаючи обов’язки FLOTUS. Мама, бабуся, дружина…

У Джилл Байден є досить багато визначень. Але її почуття стилю теж вимагає визначення.

Якщо одним словом – автентичність. Дружині Джо Байдена вдається легко балансувати між авторитетністю, жіночністю і доречністю образу. Здається, вона знає всі тонкощі модної дипломатії та використовує їх на свою користь. Те, що вона одягає, завжди несе в собі послання і важливе повідомлення.

Іноді просте, наприклад, коли вона обрала квіткову маску до квіткової сукні Dolce&Gabbana на одному з президентських дебатів. Тим самим підкреслюючи важливість носіння маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Іноді – більш відверте, що об’єднує і спонукає інших. Так, на першому передвиборчому мітингу Джо Байдена, який відбувся у Філадельфії в травні 2019 року, вона була в чорному піджаку з написом LOVE на спині. Це був легкий натяк на прізвисько міста (“Місто братської любові”). Модні критики тут же порівняли його з сумно відомим гаслом на куртці Zara Меланії Трамп – “Мені правда все одно, а вам?”, яку вона одягла при відвідуванні дитячого центру в Техасі, де деякі діти були розлучені зі своїми батьками в рамках імміграційної політики Трампа.

На противагу Меланії Трамп, Джилл Байден же повністю усвідомлює політичну силу моди, а тому в день виборів 69-річна Джилл за допомогою одягу закликала всіх американців піти на вибори та віддати свій голос, з’явившись на публіці в шкіряних ботфортах Stuart Weitzman з написом VOTE.

Ще одна паралель зі стилем Меланії Трамп: якщо пані Трамп віддавала перевагу дорогим європейським дизайнерам, пані Байден підтримує американських, підтримує бренди, засновані й створені іммігрантами або яскравими представниками екологічної моди. Ralph Lauren, Brandon Maxwell, Veronica Beard, Christian Siriano і Gabriela Hearst – модний вибір Джилл Байден прекрасно відображає її життєві погляди.

У виборі одягу перша леді США дуже прагматична і все ще перевіряє цінники, як стверджує Пітер Кейт, власниця одного з улюблених бутиків Джилл в Делавері. Як і багато жінок, Джилл Байден може сказати: “Напевно, не в цей раз” – і відкласти річ. Вона міксує високі та низькі цінники й комфортно почувається в намистах за 50 доларів і сукнях від дизайнера – таких як Vera Wang.

Джилл Байден часто обирає яскраві однотонні наряди, любить принти, але майже завжди уникає чорного кольору. Її темно-зелене плаття-сорочка Brandon Maxwell або яскраво-червона сукня на інавгурації 2009 року – тому підтвердження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Її елегантний, але невибагливий демократичний стиль, який не рясніє іменами високої моди, як це було у Меланії Трамп, здебільшого продиктований її професією – роботою викладача. “Бути вчителем – це не те, чим я займаюся, а те, ким я є”, – написала вона у своїх мемуарах 2019 року “Куди проникає світло”. У Джилл чотири університетських дипломи, а отримання докторського ступеня – для неї знак найвищого кар’єрного досягнення, яким вона дуже пишається. “Я так багато працювала для цього”, – сказала вона в інтерв’ю Стівену Колберту.

До слова, до того як вступити на англійську, вона вивчала моду за фахом “фешн-мерчандайзинг”. Але через рік кинула її, знайшовши своє покликання в викладанні.

Але схоже за цей рік вона опанувала тонкощі моди й тепер чудово справляється з тим, щоб вписатися в дрес-код і освітнього закладу, і атмосфери засідань. У повсякденності вона виглядає стримано і місцями консервативно, а в її гардеробі багато класичного крою приталених суконь з жіночними деталями, ділових жакетів, речей з акцентом на талії, нитки перлів та ін. Власне, в цьому і полягає весь секрет і привабливість її стилю – в універсальності для Джилл Байдена як вчителя і партнера впливового політика.

Але коли йдеться про більш урочисті моменти життя, такі як подячна промова її чоловіка, Джилл Байден вміє блиснути та показати практичну, але супермодну сторону свого стилю. Асиметрична сукня Oscar de la Renta, прикрашена флористичною вишивкою, стала бажаним серед сотень американок і була розкуплено за лічені години.

Попри всю стриманість і скромність своїх нарядів, Джилл завжди помічена на підборах. Вона любить ефектне дизайнерське взуття і найчастіше робить ставку саме на цей аксесуар у своїх образах. Наприклад, до атласної сукні темно-зеленого кольору обирає туфлі Valentino з заклепками або з’являється на шоу Late Night з Сетом Маєрсом у синіх замшевих туфлях на шнурівці.

До слова, у свої 69 років вона ніколи не соромиться демонструвати свої ноги й коліна – красиві, стрункі та засмаглі. Щоранку доктор Байден одягає кросівки та легінси й відправляється на пробіжку.

У вільний від роботи час віддає перевагу класичній американській естетиці – сорочки, джинси, зав’язаний на плечах джемпер. Саме в такому повсякденному образі вона постала в кадрі Енні Лейбовіц на сторінках американського Vogue – разом з улюбленими онуками.

Всі образи Джилл Байден добирає сама: у немає стиліста, на відміну від багатьох перших леді. Але зараз, коли Америка відлічує години до інавгурації 46-го президента США, над її образом працюватиме дизайнерка Віра Вонг. “Яка радість і привілей одягати Джилл Байден для інавгурації! Красива, енергійна і дуже освічена жінка”, – говорить Вонг.