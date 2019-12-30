#Букви розповідають, хто ж став фаворитами року, що минає.
У журі премії “Модель року” бере участь більше 250 провідних фахівців галузі (стилісти, дизайнери, фотографи та ін.), а також люди, що стежать за індустрією. Тому в кожній категорії є кандидат від експертів – “Вибір журі” і не професіоналів галузі – “Вибір читачів”.
Нижче представляємо список кращих гравців модельної сцени – і посилання на їх соціальні мережі.
Модель року (жінки):
Адут Акеч (вибір журі)
Наомі Кемпбелл (вибір читачів)
Модель року (чоловіки):
Альтон Мейсон (вибір журі і читачів)
Зірка, що сходить (жінки):
Мона Тугаард (вибір журі)
Меган Рош (вибір читачів)
Зірка, що сходить
(чоловіки):
Леон Дам (вибір журі)
Ліам Келлі (вибір читачів)
Повернення року:
Сара Бломквіст (вибір журі)
Сяо Вэнь Цзюй (вибір читачів)
Зірка соціальних мереж (жінки):
Белла Хадід (вибір журі)
Наомі Кемпбелл (вибір читачів)
Зірка соціальних мереж (чоловіки):
Альтон Мейсон (вибір журі)
Рафаэль Миллер (вибір читачів)
Зірка streetstyle (жінки):
Адесува Айгеві (вибір журі)
Белла Хадід (вибір читачів)
Зірка streetstyle (чоловіки):
Альтон Мейсон (вибір журі і читачів)
Знаменитість (жінки):
Хантер Шефер (вибір журі)
Зендая (вибір читачів)
Знаменитість (чоловіки):
Тімоті Шаламе (вибір журі)
Гаррі Стайлс (вибір читачів)