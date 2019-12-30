Портал models.com представив свій щорічний рейтинг "Модель року", що складається з 11 номінацій.

#Букви розповідають, хто ж став фаворитами року, що минає.

У журі премії “Модель року” бере участь більше 250 провідних фахівців галузі (стилісти, дизайнери, фотографи та ін.), а також люди, що стежать за індустрією. Тому в кожній категорії є кандидат від експертів – “Вибір журі” і не професіоналів галузі – “Вибір читачів”.

Нижче представляємо список кращих гравців модельної сцени – і посилання на їх соціальні мережі.

Модель року (жінки):

Адут Акеч (вибір журі)

Наомі Кемпбелл (вибір читачів)

Модель року (чоловіки):

Альтон Мейсон (вибір журі і читачів)

Зірка, що сходить (жінки):

Мона Тугаард (вибір журі)

Меган Рош (вибір читачів)

Зірка, що сходить

(чоловіки):

Леон Дам (вибір журі)

Ліам Келлі (вибір читачів)

Повернення року:

Сара Бломквіст (вибір журі)

Сяо Вэнь Цзюй (вибір читачів)

Зірка соціальних мереж (жінки):

Белла Хадід (вибір журі)

Наомі Кемпбелл (вибір читачів)

Зірка соціальних мереж (чоловіки):

Альтон Мейсон (вибір журі)

Рафаэль Миллер (вибір читачів)

Зірка streetstyle (жінки):

Адесува Айгеві (вибір журі)

Белла Хадід (вибір читачів)

Зірка streetstyle (чоловіки):

Альтон Мейсон (вибір журі і читачів)

Знаменитість (жінки):

Хантер Шефер (вибір журі)

Зендая (вибір читачів)

Знаменитість (чоловіки):

Тімоті Шаламе (вибір журі)

Гаррі Стайлс (вибір читачів)