«Не оглядайся назад, там уже нічого не зміниш. Але в тебе є сили та можливості, щоб змінити своє майбутнє!» – мама Лізи з Вінниці

Росія продовжує нищити Україну, руйнувати долі, серця, забирати життя навіть тих, хто ще не встиг пожити. 4-річну Лізу убила Російська Федерація тоді, коли вона з мамою йшли на курси саморозвитку. І таких діток злощасного 14 липня було троє.

#Букви опублікували один із дописів Ірини, мами Лізи, з її блогу l.i.z.i.love.

Раніше я думала (як всі напевно), що особливі діти народжуються тільки в алкоголіків і наркоманів. Так нав’язувало суспільство.

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Я народила у 29, готувалися з чоловіком ретельно, планували вагітність, рахували дні, приймали вітаміни, не курили (я взагалі не курю), не вживали алкоголь. Після народження Лізи було незрозуміло лікарям, нам, родичам чому так сталося? Я навіть ходила до різних знахарок, нумерологів, астрологів, екстрасенсів… Дуже багато спеціалістів і генетиків різних обійшла.



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Хотіла знайти відповідь на питання, ЧОМУ? Чому ми? Це не давало мені спокою. Звичайно я любила свою дитину, але хотіла знати конкретну відповідь на питання.

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Лікарі казали що це збій системи, адже по генетиці у нас все добре. Але я хотіла знати більше, відчувала не закритий гештальт.

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Пізніше я отримала свою відповідь. Стало легше, попустило. Це питання закрила назавжди. І не думала, а щоб було якби не діагноз… Уже впевнено рухалася вперед.

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Є висловлювання яке мені дуже подобається і користуюся ним:

“Не оглядайся назад, там уже нічого не зміниш. Але в тебе є сили та можливості, щоб змінити своє майбутнє!”