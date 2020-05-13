Після призначення в Нацраду з телебачення кварталівки Тетяни Руденко "Букви" вирішили провести ревізію, кого з кварталівців і їхніх родичів вже прилаштували і яких кумів Зеленського нам ще не вистачає.

“Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде”, – саме так відповів Володимир Зеленський на запитання журналіста Сергія Андрушка, кого він призначатиме на державні посади у квітні 2019-го.

Це була одна з фішок, завдяки якій Зеленський переміг на виборах. Рік по тому українці вже надірвали животи від реготу після призначення чергового “кварталівця” у владу.

Непотизм – давня проблема української політики. Ми вже пережили карколомне збагачення зятя Леоніда Кучми Віктора Пінчука, “любих друзів” Віктора Ющенка, “сім’ю” Віктора Януковича і прихід до влади вихідців з бізнесу Петра Порошенка.

Але Володимир Зеленський пропонував якусь зовсім іншу Україну, без “кумівства”. Вийшло як завжди.

“Квартал 95” переїхав працювати на Банкову. Тільки тепер все не смішно.

Першими своїми рішеннями він призначив головою СБУ свого друга дитинства Івана Баканова, якого до цього він підтягнув працювати керівником ТОВ “Квартал 95”.

“Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?” – риторично запитував Володимир Зеленський рік тому у своїх виборців.

Нікому. Просто президент, у якого 73% підтримки, може дозволити перевести за собою в новий офіс половину старого бізнесу.

Сергій Шефір – давній товариш та бізнес-партнер Володимира Зеленського, співвласник студії “Квартал 95” стає радником президента. І на сьогодні він один з трьох людей, які ухвалюють кадрові рішення в країні. Крім нього – це ще президент Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Останній – вісім років друг президента, і саме це стало ключовим пунктом у рішенні залишити Єрмака на посаді, коли випливли записи, на яких брат голови Офісу президента торгує державними посадами.

З “Кварталу” на Банкову перейшли виконавчий продюсер Сергій Трофімов та сценарист Ігор Костюк.

Тепер один – заступник голови Офісу президента з регіональних питань, а другий – з питань інформполітики та комунікацій.

Також з “Кварталу” в прес-службу президента перейшла Ірина Побєдоносцева.

Давній знайомий Зеленського по КВН Сергій Сивохо на кілька місяців став радником секретаря РНБО, поки бунтувати проти його політики примирення на Донбасі не почала навіть фракція “Слуги народу”.



Керівником зовнішньої розвідки, потім заступником голови СБУ і зрештою радником Арсена Авакова став ще один друг “Кварталу”, екснардеп від “Батьківщини” Владислав Бухарєв. Багато років поспіль депутат постійно залучав “Квартал” до своїх піар-акцій на окрузі і, за чутками, є кумом Євгена Кошового, а його дружина підпрацьовує у “Кварталі” сценаристом (останнє, щоправда, там офіційно заперечують). І ось тепер Зеленський сам дав йому роботу.

Віце-спікер Руслан Стефанчук знайомий із Зеленським багато років завдяки КВН.

Головою Державного управління справами став вінничанин Сергій Борзов, який був директором команди КВК “Веселі перці”. Його тесть – Наум Боруля, який свого часу був “правою рукою” Олександра Маслякова у грі КВК і обіймав посаду гендиректора компанії “АМиК”. Донька Борулі Ірина Борзова обралась депутаткою від “Слуги народу” по 14 округу на Вінниччині.

Також від “Кварталу” в Раду потрапили мінімум 5 депутатів – актор Юрій Корявченков, гуморист “Мамахохотала” Роман Грищук, співвласник “Квартал-концерт” Максим Ткаченко, піарниця Ольга Руденко, сценарист Олександр Кабанов.

Ткаченка також прилаштували радником секретаря РНБО, але відомий він став журналістам і широкому загалу завдяки погрозі представнику “Батьківщини” Олексію Кучеренку під час блокування трибуни “За клоуна получите пи*ды”.

Сьогоднішній голова регламентного комітету Сергій Кальченко у 2019 році допоміг російському акторові зі “Сватів” Федору Добронравову у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну. Як відомо, росіянин робив антиукраїнські заяви та підтримував анексію Криму Росією.

Кількість призначених з “Кварталу” у владу вже давно стала причиною жартів, чому Лисий досі без посади.

12 травня Зеленський призначив екс-речницю “Кварталу 95” Тетяну Руденко, сестру депутатки Ольги Руденко, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Побачивши новину про призначення Руденко, журналіст видання “Цензор.нет” Євген Кузьменко пожартував, що коли кварталівці закінчаться, то можна буде брати на посади тих, хто найгучніше плескав у долоні і реготав на концертах колективу.

Щоправда, дійсність випередила жарт журналіста.

Президент Володимир Зеленський у листопаді минулого року призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації аграрного бізнесмена Ігоря Сопеля. Судячи з фото Сопеля у соцмережах, він давній прихильник “Кварталу”.

А ж ще крім “Кварталу” і його фанатів є родичі і знайомі.

Штаб “Слуги народу” на Полтавщині на місцевих виборах очолив Сергій Корявченков, двоюрідний брат “Юзіка”. Керівник ПрАТ «Рижівський гранітний кар’єр» в травні минулого року претендував на посаду голови Полтавської ОДА, але його переміг в цій битві кандидат від Арсена Авакова Олег Синегубов.

Нардеп Микола Тищенко не приховує, що є кумом голови ОП Андрія Єрмака.

Олену Криворучкіну, яка обралась депутаткою від “Слуги народу” в 32 окрузі і відома інтимною перепискою в залі, називають кумою Корявченкова. А ще одного депутата Володимира Захарченка братом його матері. Цю інформацію оприлюднив в соцмережі Микола Мельник, але досі її ніхто не спростував.

Але точно вже не потребує підтвердження той факт, що дружина Корявченкова працює його помічницею в Раді.

Також в список “Слуг” потрапили і знайомі Зеленського по школі.

Нардеп голова оборонного комітету Завітневич – чоловік однокласниці Зеленського Наталії. Кажуть, їхні родини дуже дружні.

Вчилась в одній школі з Зеленським і нардеп Тетяна Циба. “Так, вчилися в одній школі, але я на рік старша. Разом робили КВН, але після цього не спілкувалися”, – зізналась Буквам депутатка. В список вона потрапила, скоріше, як представниця прес-служби Зеленського на виборах, яку майже всю внесли в другу сотню списку.

Вплывові “кварталівці” привели на посади своїх людей.

Голова Запорізької ОДА Віталій Туринок неодноразово з’являвся на публічних заходах з власником компанії «Золотий Вік» Дмитром Поповим. І за чутками саме останньому голова ОДА зобов’язаний посадою. “Тобі личить моє кохання”, – десь лунає за кадром голос Володимира Зеленського з реклами.

За протекцією вже згаданого Максима Ткаченка, як стверджують ЗМІ, отримав посаду ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький.

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міськради Олексій Кулеба був призначений на посаду за рекомендацією керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це визнав сам мер Віталій Кличко.

І це все без врахування того, кому продав посади талановитий брат голови ОП Денис Єрмак. І кого за руку в Кабмін привів кварталівець Міка Фаталов.