Как переживать войну и не сойти с ума. Почему опасно злоупотреблять алкоголем и ненавидеть тех, кто "уехал или остался". Почему русские поддерживают войну. Объясняет психолог, психиатр, медицинский психолог Тина Берадзе.

С какими проблемами в области ментального здоровья чаще всего сталкиваются украинцы во время длительной войны?

В первую очередь – полное истощение. Также безнадёжность. Я не хочу называть это депрессивными симптомами, потому что депрессия — это другое. Депрессия чаще всего не вызвана какими-то конкретными событиями.

Сейчас есть абсолютно все предпосылки, чтобы люди себя так чувствовали.

Есть объяснимый страх за свою жизнь и жизнь близких. В буквальном смысле мы живем в режиме «жизнь или смерть». Ложась спать, ты не знаешь, проснёшься ли, а если и проснёшься то будет ли ещё у тебя дом и живи близкие.

Дело в том, что звучало много обещаний скорой победы, ожидание быстрого окончания. Это подарило надежду на быструю победу.

Однако, к большому сожалению, мы уже входим в зиму, а война ещё не то что не заканчивается, а ещё даже нет предпосылок к окончанию. С приближением зимы становится ещё хуже.

Я и в этом интервью, и до этого интервью говорила много-много раз: я честно признаюсь, что меня, как специалиста, не готовили к подобным ситуациям. Потому что последняя большая война закончилась практически 100 лет назад. Нас готовили на случай ядерной войны, но к таким ситуациям – нет. Это огромная, полномасштабная отечественная война. Все материалы, которые мы изучали довоенные и послевоенные давно утратили свою актуальность.

Есть ситуации и симптомы проявления психических отклонений, которые мы даже раньше не встречали. Все психологи учатся заново, и я в том числе. Я 40 лет в этом деле, и никогда не задумывалась над тем, какие слова подобрать в ответ на какой вопрос, а сейчас думаю трижды над тем, какой дать совет чтобы это было приемлемо. Я пришла к выводу, что идёт очень тяжёлое время, и от этого нельзя абстрагироваться, а это надо встретить с пониманием происходящего и подготовиться впредь правильно действовать.

Как психологически подготовиться к зиме в условиях войны?

Ты переживаешь тяжёлые времена в темноте, без света и воды. В абсолютно не людских условиях, где даже воды нельзя вскипятить. И то, самому тут можно справиться. А если у тебя есть маленькие дети, или престарелые родители, которым нужен уход? Есть разница? Конечно, есть. И мы не знаем когда это закончится или как долго это будет длиться. И какие ещё будут сюрпризы.

Очевидно, что зима будет ещё суровее. Поэтому принять реальность и справляться с ней. Другого выхода нет.

Главное людям говорить, чтобы они просили о помощи, и не стеснялись этого делать если они чувствуют необходимость. Электричество мы не можем подать, это не в наших силах, к сожалению. А говорить о том, что всё будет хорошо – тоже не можем делать. Остаётся единственный вариант – принять всё так, как есть. Принять реальность и искать решение тех или иных проблем, чтобы буквально не сойти с ума.

Научиться в этом жить?

Да, и ни в коем случае не начать пить. Алкоголь не помогает, а делает ещё хуже. Это реальность.

Помимо войны, на наше психологическое состояние крайне негативно влияет потеря работы, дохода и средств к существованию.

Как не сойти с ума? Единственный совет, который я могу дать – это принять реальность

Люди – уникальные существа. Мы ко всему привыкаем, и украинцы адаптировались к условиям сегодняшнего дня.

Чтобы не сойти с ума мы должны сосредоточиться на повседневных делах планировать свой день, график?

Конечно. В первую очередь, для того чтобы перейти на планирование графика, нужны физические нагрузки. К сожалению, сейчас многие люди просто прикованы к дивану, потому что нет мотивации. Нельзя ни в коем случае допускать отчаяние. Потому что это только усугубит чувство депрессии.

Ещё раз, нужно отличать чувство депрессии от самой депрессии. Депрессия — это диагноз, а чувствовать себя депрессивно – совсем другое. Быть в депрессии это страшный диагноз, на самом деле. А чувствует себя депрессивно сейчас вся страна – и те, кто уехал и те, кто остался.

После второй мировой войны люди выживали в очень тяжёлых условиях, где наличие еды, воды, одежды и крыши над головой уже считались роскошью. Не все задумывались над важностью гуманности и эмоциональным комфортом. Политика поствоенного СССР была политикой страха, а не уважения к правам и здоровью (физическому и психологическому).

Сейчас уровнем жестокости постоянно растёт, из-за того, что мы переживаем ужасы войны. Каковы риски, что мы станем жестоки не только по отношению к врагу, но и к друг другу?

Риск очень большой. Я об этом задумываюсь давным-давно. Уже вижу, как меняются люди в отношениях, особенно постоянное осуждение: «Кто остался, а кто уехал».

Это кошмарный вопрос, потому что уехавшие чувствуют вину за то, что они уехали, оставшиеся не хотят или не могут уехать, или жалеют, что не уехали. И эта пропасть увеличивается. Уже сейчас видна агрессия по отношению к тем людям, которые уехали.

Уехавшие при этом, постоянно испытывают чувство вины и пытаются как-то его компенсировать.

Тёмные времена так же проявляют наши тёмные стороны. Как бы банально это не звучало, но у нас у всех есть тёмная и светлая стороны. Когда всё так или иначе хорошо – мы стараемся держать себя в узде. А такая глобальная катастрофа как война снимает все ограничения.

Это полномасштабная война. Это даже не военный конфликт в Грузии, который длился 5 дней, и успел оставить кучу травм. В течение 5 дней эти гады (РФ – прим. ред) успели очень много беды натворить. . Мы с коллегами уже много лет изучаем, последствия трагедии в Грузии. А тут уже 9 месяцев. Ничто не длится вечно, и эта война тоже. Но какими будем мы после неё? Какими будут наши дети? Ответы на эти вопросы очень сложны.

Что еще мы можем сделать для себя и окружающих? Принять реальность, подготовится. Что ещё?

Первое. Как бы странно это ни звучало, но к моему большому сожалению, главное – остаться живым.

Остаться живым – главное. Если мы не выживем, то не сможем говорить ни о каких последствиях.

До сих пор многие пренебрегают безопасностью и не ходят в бомбоубежища, привыкли к сиренам. Этого привыкания нельзя допустить, и я призываю всех – хоть целый день сирена, бери себя, своих близких, и иди в бомбоубежище. Не пренебрегайте этим, пожалуйста. Я сама это делала, и сама знаю, насколько это ужасно сидеть целый день там. Когда мне говорят: «Мы привыкли» я просто схожу с ума. И это я говорю как человек, который имеет опыт.

Поймите, сейчас происходит осознанный геноцид украинской нации. И поэтому мы не должны помогать этому процессу, игнорируя правила безопасности, не уходя в бомбоубежище мы помогаем РФ осуществлять геноцид. Начните с этого. Уважайте свою жизнь и берегите её.

Второе. При отсутствии воды, тепла, света, электричества и элементарных человеческих условий – надо помогать друг другу. Чем можете. Другого выхода нет. И делиться всем необходимым, помогать друг другу и стоять друг за друга. Кто чем может.

Взаимопомощь очень важна и является хорошей психологической поддержкой. Я знаю о чём и говорю. Так выживали наши предки. Другого выхода не было, и сейчас нет.

Объединяться, делиться. Если у тебя есть чем согреться – не делай это один. Если хоть один человек прислушается сейчас к тому, что мы говорим – у нас есть шанс выжить. Пережить эту зиму, и весь тот ужас, который происходит.

То, что сейчас делает Россия – это безнаказанность. На поле боя и даже в комментариях в соцсетях. Как на это реагировать?

На это не надо никак реагировать, потому что у нас другие задачи. У нас задача – остановить геноцид нашей нации. Это главная цель.

Когда у тебя есть эта высшая цель, тебе совершенно не до того, чтобы размышлять над наказанием какого-то озлобленного русского. В этом нет смысла. Мы должны понимать, что мы, цивилизация, имеем дело с варварами. Боремся за выживание.

Почему население РФ поддерживает войну?

Потому что они необразованные варвары. Только варвары могут так себя вести.

Они жертвы насилия тоталитарной диктатуры.

На протяжении всей своей истории.

Конечно. Достаточно проанализировать последние 22 года. Путин их держал в бедности и повиновении. Для них нет других способов получения информации кроме как передачи Симоньян и Соловьёва, которые за свою работу будут расстреляны, я в этом уверена. Не сейчас, но через какое-то время обязательно. В России говорят, что борются с сатанизмом. Выходят, и с самого начала, рассказывают этому своему народу варваров, что они борются с сатанизмом. Какой сатанизм? О чём мы говорим? Ещё раз повторю: высшая цивилизация сейчас борется с варварами. История знала очень много таких случаев.

Правильно я понимаю, что окончательно их остановить их можно только забрав ядерное оружие?

Я не военный эксперт. Но скажу как психолог, что Путин не имеет роскоши проиграть. Вот чего я очень опасаюсь. На этом этапе он сделал всё, что он хотел. Он изолировал Россию, убежали все, кто были так или иначе не угодны, а если не убежали, то сели в тюрьму. Некоторые спрашивают: «А почему он не закрыл границы, и даёт им убежать?», а потому что если он закроет границы, то эти люди вместо того, чтобы убежать, теоретически могут выйти на Красную Площадь на протесты.

Сейчас в России остались лишь варвары, которые ему слепо верят. Такую Россию он всегда и хотел. Он застрял где-то в СССР, и считает, что союз должен был сохраниться.

Борется сейчас прошлое и будущее. Прошлое – Россия, будущее – мы. И я уверена, что мы победим. Мир знает очень много таких случаев.

Так выпало на судьбу Украины — сохранить цивилизацию.

Мы все должны понимать и постоянно помнить, что сейчас мы воюем, чтобы сберечь цивилизацию, ведь мы противостоим варварам.

Осознание нашей высшей миссии сильнейший мотиватор не допустить отчаяние.

Сберечь цивилизацию — цель высшей категории. На ее фоне совершенно не важно, что напишет в комментариях в соцсетях какой-то алкаш-варвар из России.