#Букви розповідають, як світова криза впливає на сильних гравців світової фешн-індустрії.

71-річний мільярдер Бернар Арно, власник імперії предметів розкоші LVMH (від Dior до Tiffany), пережив уже не одну кризу і на них, власне, сколотив своє багатство. У той час поки його конкуренти в періоди економічного спаду здавалися або завмирали в страху, займаючи вичікувальну позицію, він інвестував в модні бренди і примножував свій капітал.

Але з кризою 2020 року всі інакше. Згідно зі звітом агентства Bloomberg Billionaires Index, зважаючи на зменшення акцій LVMH на 19% в цьому році стан мільярдера скоротилося майже на 27 мільярдів доларів за станом на 9 травня 2020 роки (рейтинг агентства Bloomberg оновлюється щодня). Це максимальна сума, яку в умовах кризи COVID-19 втратив один чоловік, що робить Арно самим збіднілим людиною на планеті: його розкішні магазини закриті, а фабрики стоять.

Кажуть, Бернар Арно не здається: він все ще залишається в топ-5 світових мільярдерів, опустившись на четверту сходинку, продовжує ходити в свій офіс і ось-ось готується відкрити бутики і виробництво з ослабленням карантину. “Він намагається утримати свою частку, як тільки ринок повернеться до зростання”, – говорить Маріо Ортелли, засновник і партнер розкішного консалтингу Ortelli & Co. в Лондоні.

Так, LVMH і раніше дотримується свого плану щодо відкриття універмагу Samaritaine в Парижі як центру безмитної торгівлі та розкішного готелю, пише Republic World.

Також імперія Арно планує побудувати розкішний готель Cheval Blanc в Лос-Анджелесі на Родео Драйв. Згідно з повідомленнями, LVMH близький до того, щоб досягти свого найвищого за всю історію падіння, до того ж очікується, що мільярдер може провести сильні скорочення.

Виробник п’ятої частини світового шампанського тепер продає його набагато дешевше через скасування вечірок, концертів та закриття нічних клубів і ресторанів. А парфумерія J’adore Dior – вже не пріоритет в порівнянні з захисними масками і санітайзерами.

Головний порятунок Арно зараз – його флагманський бренд Louis Vuitton, рентабельність якого аналітики оцінюють в 45% і на який багаті люди охоче витрачають гроші. Але в цілому, говорять експерти, частка галузі і Арно разом з нею багато в чому будуть залежати від китайського ринку, на який припадає більше третини продажів предметів розкоші і дві третини зростання сектора за останні роки.

Так, після зняття жорстких карантинних заходів в Китаї в роздрібній торгівлі намітилося пожвавлення. Зголоднілі за покупками китайці буквально змітали товари з полиць в магазинах великих брендів. Все схоже на те, що вони повернулися до колишньої моделі споживання, оскільки жорсткий карантин для них тривав всього чотири тижні, в той час як в Європі і Америці він затягнувся на 2 місяці.

Чи не витримав економічних потрясінь у зв’язку з пандемією всесвітньо відомий американський бренд J. Crew, пише The New York Times.

J. Crew Group Inc. готує заяву про потенційне банкрутство згідно з главою 11. Це дозволить передати контроль компанії кредиторам, але продовжувати працювати онлайн, поки компанія розробляє план відновлення. Банкрутство за 11 главою дасть можливість бренду залишитися в бізнесі, скоротити свої кредити і закрити слабкі магазини, щоб мінімізувати витрати.

Ще на початку березня при не закритих карантин магазинах продажу одягу і аксесуарів J. Crew в США впали вдвічі. Коронавірус погіршив становище компанії. Також на продажі вплинули модні промахи бренду і скарги на неякісний одяг.

Банкрутом може стати відомий американський універмаг Neiman Marcus, заснований у 1907 році. Компанія оголосила про банкрутство, ставши найбільшою роздрібною жертвою пандемії коронавірусу.

Ще до початку кризи компанія працювала в мінус, намагаючись виплачувати відсотки по кредитах і отримувати прибуток. Заборгованість Neiman Marcus оцінювалася в 4 мільярди доларів.

Щоб реструктуризувати борг, компанія отримала кредит в розмірі 675 мільйонів доларів від своїх кредиторів. Це допоможе підтримувати поточну операційну діяльність рітейлера предметів розкоші і реорганізувати його діяльність.

“До COVID-19 Neiman Marcus Group домагалася істотного прогресу на нашому шляху до довгострокового прибуткового і стійкого зростання, – заявив її виконавчий директор Джеффрі ван Реймдонк в оголошенні про банкрутство. – Однак, як і більшість компаній сьогодні, ми стикаємося з безпрецедентним порушенням, викликаним пандемією Covid-19, яка надала неухильне тисне на наш бізнес”.

На час пандемії компанії довелося закрити всі свої 43 магазина, два магазини дочірньої компанії Bergdorf Goodman і більше 20 аутлетов Last Call, тим самим практично припинивши продажу. Велика частина з 14 тисяч співробітників компанії пішла у відпустку за свій рахунок.

Повідомляється, що рітейлер все ж планує припинити банкрутство восени і не має наміру проводити ліквідаційні продажу або масові закриття магазинів.

Нагадаємо, що в кінці 2019 року збанкрутував інший найбільший універмаг в США – Barneys New York. Старий формат продажів не витримує сьогодні конкуренції з онлайн-комерцією.

Не може впоратися з наслідками пандемії і американський бренд одягу, нижньої білизни і аксесуарів в стилі casual Gap, який призупинив свої щомісячні орендні платежі в розмірі 115 мільйонів доларів.

Рітейлер повідомив, що у нього може не вистачити грошей для проведення операцій протягом наступних 12 місяців. Як і багато інших, компанія тимчасово закрила свої магазини і відправила в неоплачувану відпустку більше половини зі своїх 130 тис співробітників. Зараз Gap веде переговори з орендодавцями про відстрочку платежів, зміну договорів оренди, а також розглядає можливість назавжди розірвати договори оренди і остаточно закрити деякі з магазинів.

Улюбленець паризької і світової модної публіки дизайнер Симон Порт Жакмюс під час онлайн-дискусії Vogue Global Conversations, яка була присвячена ідеї переосмислення (як дизайнери наступного покоління можуть залишатися актуальним під час кризи?), заявив, що хоче переглянути те, чим він займається в житті.

“Пандемія, карантин і криза в цілому сталося так раптово і настільки змінили наш звичний уклад, що, так чи інакше, кожен з нас, дизайнерів, задумався над тим, що він дійсно хоче робити в своєму житті, – сказав Жакмюс. – <...> Все проходять через періоди сумнівів, і не важливо хто ти – плиточник або дизайнер. <...> Я не звик мислити цифрами і орієнтуватися на прибуток. За 10 з гаком років роботи в індустрії я встиг зрозуміти, що це не найважливіше в житті. І ще я встиг зрозуміти, що необов’язково бути тільки дизайнером або тільки художником: світ сповнений можливостей, і зараз саме час їх використовувати. Я хочу скористатися можливістю – і відчути себе по-справжньому вільним “.

У фешн-медіа заговорили про те, що дизайнер планує закрити свій бренд, але інсайдери заспокоюють: слова Жакмюса не варто сприймати буквально.

Нескінченна гонитва за прибутком, швидка мода і занадто щільний календар показів змусили дизайнера сповільнитися, почати працювати в комфортному йому темпі і в цілому переглянути майбутнє бренду. Про закриття мова поки не йде. Дизайнер підтвердив це особисто в інстаграм під публікаціями російських медіа, які рознесли цю новину по всьому російськомовному просторі Google і соцмережах.

“Not true”, – зазначив дизайнер.