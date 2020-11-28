Усе більше українців перехворіли на COVID-19 і чи не в кожного з нас є знайомі, які поспішають поділитися власними методами лікування хвороби – від негайної діагностики на комп’ютерному томографі до жмень вітамінів тричі на день. Це в кращому випадку. У гіршому малограмотні пацієнти самостійно призначають собі антибіотики з перших днів симптомів, а це шкодить не лише їм самим, а й цілому людству.

Як правило, в більшості випадків складно розрізнити звичайну застуду, грип і COVID-19, бо вони починаються за схожим сценарієм: підвищена температура, слабкість, головний біль, закладеність дихальних шляхів тощо. Якщо не стає гірше, то й у розрізненні немає потреби, адже жодна з цих хвороб не підлягає специфічному лікуванню (виняток – противірусні препарати озельтамівір та занамівір, але їх призначає лише лікар у визначених випадках). Шлях до одужання – лежати вдома, багато пити і збивати температуру за потреби. У разі ускладнення треба дзвонити сімейному лікарю або викликати «швидку» – нагадуємо, що вона приїздить лише тоді, коли є загроза життю та здоров’ю людини.

Що треба мати в аптечці на випадок застуди, грипу або COVID-19:

Термометр

Сольовий спрей для носа

Жарознижувальні та знеболювальні (парацетамол або ібупрофен)

Спрей для горла або м’ятні льодяники, можна магазинні

Маски та антисептики

При COVID-19: пульсоксиметр

Чого не треба купувати при застуді, грипі або COVID-19:

Антибіотики (призначає лише лікар після аналізів, які встановлять бактеріальну природу інфекції)

Противірусні препарати (не працюють)

Гомеопатичні препарати (не працюють)

Імуностимулятори та імуномодулятори (не працюють)

Інтерферони (не працюють)

Порошкові жарозижувальні, так звані протизастудні чаї (погано впливають на шлунок, можуть викликати алергію)

Декасан (недостатньо досліджений)

Вітаміни (не працюють)

Цинк (не працює)

Зі створенням цієї аптечки нам допомогла сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. Вона з колегами створила шаблон із базовою аптечкою, яка містить основні препарати, потрібні вдома. Кожен може створити собі акаунт на платформі Notion, завантажити шаблон і вести в ньому облік своєї аптечки, вписавши препарати та строки придатності.

✓ Термометр

Якщо у вас вдома досі є ртутний термометр, краще здайте його на утилізацію – чи не в кожному місті є спеціальні пункти прийому таких небезпечних пристроїв. Розбивши його вдома, ви наражаєте на небезпеку себе і співмешканців. Натомість можна купити електронний, але стежте за рівнем його заряду.

✓ Спрей для носа

Багато хто звик ліквідувати нежить судинозвужувальними спреями чи краплями, бо вони дають швидкий ефект. Але ці препарати викликають звикання, тому перестають діяти приблизно на третій день. Сольові спреї не мають таких побічних ефектів і допоможуть уникнути засохлих шкірок на слизовій і кровотеч із носа через тріснуті судинки.

✓ Жарознижувальний засіб

Парацетамол та ібупрофен збивають жар та знеболюють приблизно з однаковою ефективністю, тому для цих цілей вам не потрібне дороге імпортне знеболювальне чи, тим паче, популярні порошки, які розчиняються в гарячій воді. Діюча речовина фармацитрону – парацетамол, проте «чай» коштує набагато дорожче. Нам подобається ефект полегшення після гарячого кисленького напою, проте того самого можна досягнути таблеткою дешевого парацетамолу і чашкою чаю з лимоном.

✓ Анестетик для горла

Основна функція спреїв для горла і льодяників – зменшити біль, для цього в них як правило міститься ментол чи інший складник для охолодження. Також він є в магазинних м’ятних цукерках, тому їх можна застосовувати не менш успішно. Як і морозиво: холодна їжа служить анестетиком, тому її можна і треба їсти при застуді. Якщо ж горло болить через бактеріальну ангіну, можна застосувати спрей із бактерицидним ефектом.

✓ Засоби захисту

Маски та антисептики варто тримати вдома, якщо живете ще з кимось. Вони допоможуть убезпечити від хвороби інших членів родини чи співмешканців. Замість застосування антисептика можна мити руки з милом.

✓ Пульсоксиметр

Пульсоксиметр – це пристрій для вимірювання вмісту кисню в крові, актуальний при враженні легень, викликаному зокрема COVID-19. Лікарі по-різному ставляться до його домашнього застосування, мовляв, якщо кисень у крові критично впаде, то це буде помітно і без вимірювання. Можна його купити для самозаспокоєння, проте слід навчитися правильно його використовувати.

«Пульсоксиметр цілком можна мати вдома. Якщо навчитись правильно користуватись ним, то у разі виникнення COVID-19 у когось з сім’ї, ви зможете об’єктивніше передавати свій стан лікарю дистанційно, а це важливо у часи пандемії», – радить Дарина Дмитрієвська.

І так, на КТ може відправити також лише лікар, якщо пацієнт має для цього показання і якщо користь від діагностики переважає ризик радіації, яку отримує людина.

❌ Антибіотики

Застуда, грип, коронавірусна хвороба – гострі респіраторні вірусні інфекції, тобто викликаються вірусами. Антибіотики ж діють виключно на бактерії. Буває, що вірусна інфекція ускладнюється бактеріальною, в такому разі лікар на підставі аналізів приписує антибіотик. Проте самолікування чи профілактика антибіотиками неприпустимі, адже можуть призвести до антибіотикорезистентності. Це явище, коли бактерії стають стійкими до ліків, внаслідок чого бактеріальні інфекції неможливо вилікувати. За даними ВООЗ, 64% людей помилково лікують застуду і грип антибіотиками, тому стійкість бактерій до антибіотиків – одна з головних світових загроз.

❌ Противірусні препарати, гомеопатія, імуномодулятори, інтерферони

Чи не найпопулярніша реклама на телебаченні, в інтернеті та в транспорті в застудний сезон – «комплексний противірусний препарат для підтримки імунітету». Коштують такі «ліки» часто не одну сотню гривень, а приймати їх рекомендують, поки не зацвітуть яблуні, «про всяк випадок». Діюча речовина в таких препаратах, як правило – трав’яні екстракти, гомеопатичне розведення дріжджів у мільйони разів чи «антитіла до інтерферону людини».

Імуномодулятори та інтерферони – справді ефективні ліки, коли йдеться про лікування онкологічних хвороб, трансплантацію тощо. Але препарати, які називають себе імуномодуляторами чи інтерферонами для лікування і профілактики застуди, не мають доведеної ефективності. Так само, як і гомеопатія – її ефективність не вища, ніж у плацебо.

Наразі не існує специфічних ліків проти ГРВІ, окрім озельтамівіру та занамівіру, але їх може призначити лише лікар, лише проти грипу і вони не дають швидкого ефекту. Тривають пошуки ліків проти COVID-19, різні препарати показують різний результат, але він дуже умовний, тому в жодному разі не витрачайте сотні тисяч гривень на «Біовен» чи будь-які інші новітні розробки без доведеної ефективності.

Єдина доведена профілактика грипу – щеплення, вакцини проти COVID-19 також доволі скоро з’являться на ринку, застуду попередити не вдасться, тому що її викликають дуже багато груп різних вірусів. Лишається носити маски, мити руки і тримати дистанцію з іншими людьми.

❌ Декасан

Навесні на телебаченні з’явилася реклама препарату «Декасан», яка стверджувала, що він «діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси». Це неправда, у зв’язку з чим Антимонопольний комітет оштрафував компанію-виробника «Юрія-Фарм» на 528 тис. грн. Компанія рекомендувала мити препаратом руки, полоскати горло, промивати очі й застосовувати для інгаляцій. Проте немає жодних доказів ефективності «Декасану» , як і сенсу «виганяти» вірус інгаляціями, адже він уже потрапив у клітини та почав розмножуватися.

❌ Вітаміни і цинк

Люди, які ведуть звичайний спосіб життя та різноманітно харчуються, мають достатньо вітамінів та мікроелементів. Одні організм генерує сам, інші надходять разом із їжею. Немає жодної потреби пити вітамінні пігулки чи, тим більше, мультивітамінні комплекси адже вони просто не засвоюються. Вітаміни потрібні лише людям із діагностованим дефіцитом. У часи пандемії COVID-19 стали особливо популярні вітаміни С і D, а також препарати з цинком, які начебто допомагають не захворіти чи легше перенести хворобу. Але немає достатніх доказів, що це ефективно.

«Застосування вітамінів не має наразі доказового ефекту для лікування COVID-19. Однак є дослідження, в яких люди з базово вищим рівнем вітаміну D статистично рідше мали тяжкий перебіг вірусу. Тому основним є підтримання здорового способу життя. різноманітного корисного харчування, яке є основним джерелом вітамінів в організмі. А далі можна, узгоджено з сімейним лікарем, обстежитись на дефіцити та за необхідності допризначити пігулки», – пояснює Дмитрієвська.

Імунітет – дуже складна і розгалужена система, його не можна «зміцнити» чарівною пігулкою, трав’яними настоянками, поїданням часнику, цибулі та лимонів. Так, овочі – дуже важлива частина здорового раціону, з них також можна зварити бульйон і пити його при застуді, щоб отримувати поживні речовини і достатньо рідини. Лимон покладіть у чай, якщо любите, лише не переборщіть із цукром, його надлишок шкідливий. Мед – той самий цукор і ще нікого не зробив здоровішим, тож з ним теж обережно. Не варто парити ноги в окропі чи прикладати гірчичники, бо будуть опіки, а результату ніякого – натомість прийміть гарячий душ і залізьте під м’яку ковдру. У «вигнанні» температури рясним потовиділенням сенсу теж немає, лише неприємний запах і жовті плями на подушках. Одягайтеся комфортно, їжте легкі страви, багато пийте і часто провітрюйте кімнату – ця рекомендація працює як для хворих, так і для здорових.