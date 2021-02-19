Підприємства Ахметова, Коломойського, Фірташа є лідерами з забруднення води і повітря. Змусити їх запровадити нове обладнання мав би екологічний закон, але його заблокували. За ухвалення проєкту №4167 в першому читанні проголосував 221 нардеп

Проблеми з екологією – це, певно, головне, з чим асоціюється Україна. Для Заходу – це в першу чергу Чорнобиль, а для самих українців це забруднене повітря і вода неконтрольованими викидами промислових підприємств.

Ледь чи не кожного дня кияни скаржаться на те, що практично неможливо дихати. І такий стан ще в мінімум десятку великих міст країни.

Забруднення атмосферного повітря у 2016 році, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), призвело в Україні до понад 58 тис. смертей. Захворювання, викликані високим рівнем забруднення, спричиняють зменшення продуктивності праці та валового внутрішнього продукту у країнах з низьким та середнім доходом до 2 відсотків.

Водночас за останні три роки на підприємства Держекоінспекцію за даними Держаудитслужби не допустили близько 2000 разів.

Серед порушників і підприємства олігархів.

У 2020 тільки ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» Дмитра Фірташа тричі не допустило до себе інспекторів з позаплановою перевіркою після скарги громадян.

Також не пустили інспекторів і на кременчуцьке підприємство Укртатнафти Ігоря Коломойського, яке генерує 71,2% всіх шкідливих викидів міста Кременчук та отруює підземні води.

У листопаді 2020 голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна про перевірку ММК ім. Ілліча, де встановили, що підприємство завдало збитків екології на 10 млн грн. А екологічні збитки від роботи «АрселорМіттал Кривий Ріг» оцінив у 7 млн. Щоправда, ці підприємства сплатили штрафи без суду.

Були і складніші випадки. Наприклад, ТОВ “Єврореконструкція”, яка є оператором Дарницької ТЕЦ в Києві, чотири рази не допускала працівників ДЕІ на підприємство. Інспектор оцінили суму збитків для довкілля у 915 тисяч гривень, але ТОВ “Єврореконструкція” звернулась до суду за оскарженням.

«Підприємства компанії ДТЕК теж регулярно не допускають інспекторів до перевірок і ми, на жаль, нічого не можемо вдіяти. Серед них – Бурштинська ТЕС – наш найбільший головний біль», – поскаржився керівник екоінспекції.

На такий сумний стан речей мав би вплинути Законопроект №4167 (Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення), який був розроблений і поданий до ВРУ в порядку виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у рамках Угоди про асоціацію.

Основні нововведення законопроекту №4167 – це контроль викидів великих промислових підприємств, широкий спектр повноважень по контролю за промисловими викидами для Державної екологічної інспекції, можливість міждержавного впливу на видачу інтегрованих дозволів.

«Цим законом ми хочемо домогтися того, щоб наші люди, наші українці могли жити в чистому та безпечному довкіллі, щоб підприємства були конкурентоздатними на європейських ринках, щоб до них не застосовувались будь-які торгівельні бар’єри, щоб люди мали у майбутньому, хоча б у майбутньому, бо закон впроваджується протягом досить великого строку, там від 7 до 12 років, щоб навіть у цій перспективі люди мали отримати чисте та безпечне майбутнє», – заявив під час презентації профільний міністр Роман Абрамовський.

Втім попри те, що закон мав досить великий строк на запровадження нових норм і навіть частина металургійних підприємств погоджувались його виконувати, були всі ознаки, що його намагаються заблокувати.

Так, одразу при надходженні до Ради у законопроєкту з’явився альтернативний текст. Серед його норм було, що висновки щодо найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ ) має затвердити не Кабмін, а депутати окремим законопроєктом. Таким чином початок дії цього закону було б відкладено до моменту ухвалення наступного і процес впровадження змін на підприємствах затягувався б.

А за тиждень до розгляду голові Верховної ради Дмитру Разумкова і прем’єр-міністру Дмитру Шмигалю надійшов лист від ВП “Укрметалургпром”, “Федерації металургів України”, Асоціації “Укрцемент”, НПА “Укркокс”, Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції “УкрФА” і Союзу хіміків України (яких також називають лобістами металургів), де вони вимагали зняти з розгляду законопроєкт.

Своє прохання вони мотивували тим, що українська економіка в цілому і її промисловість зокрема знаходяться в кризовому стані, а сукупним фінансовим результатом до оподаткування великих та середніх промислових підприємств України за 9 місяців минулого року є збиток в розмірі 44,9 млрд грн.

“Законопроект №4167, розгляд якого планується у Верховній Раді на поточному пленарному тижні, не враховує сьогоднішнього стану української економіки і фінансових можливостей підприємств. Законопроект передбачає зобов’язання українських підприємств перейти на європейські норми викидів забруднюючих речовин і, відповідно, вкласти значні інвестиції в модернізацію, причому в украй стислі терміни “, – наголошується в листі.

Тут треба уїдливо зауважити, що після того як за останні кілька тижнів на аварійний ремонт пішло більше десятка ТЕС складається враження, що в цій країні в декого вистачає грошей лише на закордонні маєтки та утримання диванних партій, які б лобіювали потрібні закони.

Крім листів, відповідні матеріали активно заполонили і ЗМІ. Включаючи і телеканали Ріната Ахметова.

Тож за кілька хвилин до голосування депутат від «Слуг» Олександр Маріковський написав у Facebook, що голосів за закон немає.

Хоча фракції ЄС та Голосу завили, що хоч і мають зауваження до тексту законопроєкту і певних його норм, готові його підтримати.

«Ми, звичайно, цей би законопроект не дуже радо підтримували, але підтримаємо в першому читанні з великою надією на те, що його доопрацюють. Чому? Тому що цей законопроект фактично пропонує надавати дозволи замість ліцензій, не дає чітких термінів, що таке “оператор установок”. Не зрозуміло, що саме дозволяє інтегрований дозвіл, на що цей дозвіл», – пояснив позицію фракції ЄС Микола Княжицький.

Леся Василенко від Голосу наполягала на посиленні норм по ТЕС та титановим підприємствах.

В результаті на табло засвітився 221 голос. «Слуги» дали тільки 164 голоси.

В ЗМІ вийшла інформація, що провалила голосування група Павлюка. Але це не зовсім так. Не тільки вона.

З тих депутатів, яких відносять до групи Павлюка не голосували її неформальний лідер Олег Марусяк (автор альтернативного законопроєкту) та племінник Павлюка Максим.

Також не голосували депутати, яких відносять до групи Павлюка – Богданець, Божик, Гайду, Горобець, Гринчук, Грищенко, Дануца, Діденко, Заремський, Кицак, Кузбит, Лис, Мазурашу, Марченко, Соломчук, Шол.

Цікаво, що всі згадані не голосували 17 грудня за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Не голосувала Ірина Алахвердієва, яку також відносять до дальнього кола «павлюків» та депутат Касай, який пов’язаний з Мотор-Січ.

Також не голосували депутати, пов’язані з Рінатом Ахметовим – Новінський, Шпенов, Шенцев, Гриб, Магомедов.

Але крім них не голосували за екологічний закон депутати Дубінський, Смаглюк-Василевська, Бужанський, Швець, яких пов’язані з іншим олігархом. Так само як 17 депутатів групи «За майбутнє».

По нуль голосів дали ОПЗЖ і «Батьківщина». Депутати останньої заявили, що законопроєкт тільки продукує корупцію.

І варто виділи ще одну групу – за законопроєкт не голосував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а також орієнтовані на нього депутати.

Зокрема, не голосували орієнтовані на спікера депутати Мокан, Яковлєва, Совгиря, Бабак, Козак, Тарасов, Наталуха. Ці ж депутати за дивним збігом не голосували за призначення Вітренка.

Профільний комітет обіцяє внести законопроєкт якнайшвидше. Але цей розклад відверто показує, скільки голосів може бути у президента, якщо його ініціатива не сподобається олігархам.