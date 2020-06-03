Після зґвалтування в Кагарлику та перестрілки в Броварах депутати «Голосу» вирішили ініціювати відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але єдине, чим, вочевидь, завершиться ця ініціатива – це сварка ЄС і «Голосу». Адже голосів за відставку міністра в Раді все одно нема.

Останні два тижні можна вважати чорними для міністра внутрішніх справ. Його підлеглих тричі звинуватили в катуваннях, при цьому один чоловік через це повісився. При цьому поліція не змогла зупинити конфлікти за переділ сфер впливу.

Ранок 29 травня на броварському Торгмаші почався зі стрілянини. Сонні мешканці району, висунувши голови з вікон, спостерігали, як понад 40 чоловіків влаштували збройне з’ясування стосунків.

Повідомлення про перестрілку в пабліках з’являються з 7 години. О 9-ій годині Нацполіція рапортуєпро затримання 10 учасників перестрілки. Мережею розходяться фото затримання, на якій видно автівку з вінницькими номерами.

Вже з самого початку відомо, що конфлікт – наслідок переділу маршрутів між легальними і нелегальними перевізниками.

На другу годину дня Авакова викликає до себе президент Зеленський і міністр підтверджує цю версію – мова йде про переділ маршрутів.

На фразу президента, «те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати, це нагадувало 90-ті», Аваков пояснює, що це розбірки криміналітету.

«Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області», – каже Аваков.

«Це кримінальна розбірка між угрупуваннями, які «кришують» перевезення маршрутними таксі. Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області», – пояснює його заступник Антон Геращенко.

Нардеп Олександр Дубінський теж включається в інформкампанію, і озвучує, що це розбірка двох кримінальних авторитетів – Потапа київського та броварського Ілюхіна.

Правда, в цій історії вартовідначити головне. До цього мешканці Броварів кілька днів писали про нелегальних маршрутників і що поліція ігнорувала цей факт перевезень.

І тут є одне пояснення, яке підсвітив депутат від «Слуг» Олександр Качура. Він написав, що учасниками перестрілки є угруповання місцевих “тітушок”, а також угруповання з Вінниці від фірми ПП “А.Т.Н.”.

“Якщо погуглити, то ви знайдете, що це не єдиний випадок такого методу ведення бізнесу”, – підкреслив він (за інформацією Букв, раніше ця компанія мала аналогічний конфлікт у Білій Церкві).

У 2015 році журналісти пов’язували фірму ПП “А.Т.Н.” з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чеботарем, відомим завдяки гучній справі так званих “рюкзаків Авакова”, якого поза очі часто називали «гаманцем міністра». І навіть поставили на прослушку у 2015, щоб відловити такі дії.

Тут можна зробити ліричний відступ і сказати, що «прослушка» Чеботаря у 2015 могла б закінчитись значно більшими скандалами і геть іншим кадровим розкладом у країні, а, може, і її політичній долі, якби один співробітник СБУ, почувши під час прослуховування, що Чеботар називає його якимсь земляним черв’яком, не подзвонив заступнику Авакова і не став з’ясовувати стосунки. Так той і дізнався, що в нього стоїть прослушка. А шматок її матеріалу про рюкзаки, де фігурвали Чеботар і син Авакова, вже через рік передали журналістам «Схем».

Попри великий скандал навколо справи і сварку президента Петра Порошенка і міністра Авакова, історія закінчилась нічим. У 2018 Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у «справі рюкзаків», зазначивши, щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря – відсутністі «прямі достатні докази», що ці особи «були обізнані з планом поставки саме неякісних рюкзаків».

Але повернемось до ПП “А.Т.Н.”. Журналісти вказували, що її власником є зять Чеботаря Олег Поліщук. Власне його присутність у компанії можна знайти і зараз.

На даний момент 49% фірми “А.Т.Н.“, згідно з даними Youcontrol, володіє польська фірмаURMTEC. У свою чергу Олег Поліщук є власником 49% даної польської фірми.

2 червня Аваков повідомив, що в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом «Віха» або «Журавель».

«Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх!», – пообіцяв міністр.

За цей тиждень крім затримань Аваков змінив керівництво поліції вінницької області. Неофіційно це пов’язали саме з історією у Броварах (місцеву поліцію, до речі, ніяк не зачіпали).

Замість Юрія Педоса туди приїхав керувати Іван Іщенко, який працював у 2014 заступником начальника поліції Одеської області. І як нагадують активісти, 2 травня 2014 вперто не помічав, хто стріляє в людей під час одеської трагедії.

Цікаво, що відсторонений після перестрілки в Броварах Педос був через тиждень призначений радником глави Нацполіції Ігоря Клименка. Це при тому, що завдяки раднику Авакова і депутату ОПЗЖ Іллі Ківі низка ЗМІ розігнала тезу, що Педос – це людина Порошенка. Хоча, насправді, Педоса треба було вже пов’язувати з Володимиром Гройсманом.

Призначення Іщенка і присутність Ківи в ОПЗЖ в цій історії варто відзначити в тому контексті, що зараз так звані лідери думок розганяють тезу, що Аваков – останній міністр Майдану і його відставка вигідна Росії і проросійським силам. Втім радник Авакова сидить саме в проросійській фракції. Іщенко своєю бездіяльністю також підігрував проросійским силам в Одесі. Нацполіція в суді по справі Шеремета створює безпечний кордон для журналістів Шарія. Портнов, яким лякають як заміною Авакова, хвалить дії поліції в Броварах.

Події минулого тижня породили відчуття, що під міністром Аваковим таки може захитатися стілець.

У вівторок депутати «Голосу» почали збирати підписи за відставку Авакова. До кінця робочого дня вони зібрали 50 підписів. Насправді для реєстрації постанови в Раді достатньо одного підпису депутата. Але апарат Ради зазвичай неохоче приймає такі ініціативи, тому депутати і збирають побільше голосів.

Найбільший хайп в соцмережах викликало те, що фракція ЄС не підписалася під ініціативою за винятком Яни Зіневич. Пояснення від ЄС були різними – від публічних, що Голос не заступився за Порошенка під час наїздів ДБР до для реєстрації достатньо одного підпису, а потім ми проголосуємо.

Неформально соратники п’ятого президента свою позицію пояснили дещо інакше.

«Ми б проголосували. Але це доволі цинічно втягувати Петра ще в одне гаряче протистояння, коли в принципі в нього цього вистачає. Хай би хороші хлопці і дівчата з Голосу, які періодично підкидають голоси під 1210, відчули всі ці прослушки, ДБР і тд», – каже один з депутатів.

Крім небажання підставити Порошенка під ще один удар, у фракції є е один мотив, продиктований подіями минулого.

«Зібрати підписи і провалити голосування – це посилити персонажа. Друзі з Голосу мали б хоч трохи думати…. До речі, грохнути весь Кабмін для багатьох слуг чи не легше, ніж одного дуже певного міністра», – зазначив один з депутатів ЄС у спілкуванні з Буквами.

Тут треба визнати, що в Раді минулого скликання подібні голосування дійсно часто застосовувались, щоб легалізувати міністра після зашквару.

«1 го вересня 2016 року Сергій Каплін зареєстрував таку ж постанову. Його підтримала частина фракції “Самопоміч”. Але проєкт 7 листопада 2017 року набрав лише 31 голос. Схожий трюк хочуть провести зараз», – написав Микола Княжицький.

Вчора ЄС заявило, що виступає за відставку всього уряду. «Для цього справді потрібно отримати підписні листи і зібрати 150 підписів. Заявку на отримання ЄС подала. Підписи починаємо збирати. І ніби голоси за це є, бо відставка всього уряду як раз може об’єднати зал», – зазначив Княжицький.

Насправді, звільнити уряд Шмигаля для меншості в Раді так само проблематично (для цього треба мобілізувати усі фракції і групи і плюс 30 слуг), як і відправити у відставку Авакова. І на те, і на інше потрібна воля президента.

А її щодо звільнення Авакова нема.

«Та хто ж його звільнить, він же пам’ятник», – перефразував відому фразу з «Джентельменів удачі» один з депутатів «Слуг» минулої п’ятниці.

Під постановою від «Голосу» підписалось низка депутатів більшості. Але це ті, хто від початку виступав за те, щоб Авакова не було в уряді.

«Хто серед підписників нас не радує, так це Євген Шевченко», – каже один з депутатів «Голосу». Зважаючи походи Шевченка на російське ТБ, це додасть аргументів Авакову, що його хитають з Росії. Але депутати кажуть, що мотив Шевченка інший – він начебто сам хоче посісти місце Авакова.

«Він достатньо специфічна особа, до цього він носився з тим, щоб стати міністром промисловості. Але це винятково його ініціатива», – каже співрозмовник Букв у фракції президента.

Але протест проти Авакова серед «слуг» настільки слабкий, що вони не змогли навіть добитися обговорення питання міністра на фракції у понеділок.

«За цей тиждень ми не отримали з Банкової жодного сигналу, що там хочуть звільнити Авакова. За весь рік ніхто і не пропонував жодної альтернативної йому кандидатури. Якщо не брати до уваги те, що Льоша Гончарук водив на смотрини якихось заступників управлінь з Житомирської області. Але це просто смішно. Ніяка Хатія Деканоїдзе на Банковій теж не розглядається. Ми не можемо поставити туди людину, яка все розвалить і потім сказати: «ой не вийшло». МВС – це занадто потужна машина, це не міністерство щастя, це угони, пограбування, зґвалтування, убивства, переділ сфер впливу. І там має бути сильна рука», – каже один з депутатів “Слуг”.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня змінив склад Національної ради з питань антикорупційної політики, вивівши з її складу антикорупційного активіста та голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і ввів туди Авакова. Депутати теж це сприйняли як сигнал.

Втім у “Слуг” не виключають, що після звіту Авакова в парламенті Зеленський отримає більше важелів проти міністра через критику його дій депутатами.