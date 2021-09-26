Як відомо, корисні властивості лосося проявляться при регулярному вживанні риби. Найкраще він засвоюється разом з овочами.

Тому пропонуємо засолити лосось з буряком. Такий вид засолу дуже апетитно виглядає на столі, а бутерброди та канапе з такою рибкою розлітаються на ура.

Засолений лосось з буряком

Інгредієнти:

  • найсвіжіша риба(лосось, форель), філе на шкірці – 400 г.
  • сіль – 2 ст. л.
  • цукор -1 ст. л.
  • коріандр;
  • цедра лимону;
  • секретний інгредієнт: червоний буряк дрібно потертий (буряк можна використати печений).

Спосіб приготування:

Все перемішати й натерти рибу буряковим маринадом, зверху викласти гілочки кропу.

Відправляємо в холодильник, через 24 години можна подавати на стіл.

Смачного!