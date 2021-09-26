Як відомо, корисні властивості лосося проявляться при регулярному вживанні риби. Найкраще він засвоюється разом з овочами.
Тому пропонуємо засолити лосось з буряком. Такий вид засолу дуже апетитно виглядає на столі, а бутерброди та канапе з такою рибкою розлітаються на ура.
Засолений лосось з буряком
Інгредієнти:
- найсвіжіша риба(лосось, форель), філе на шкірці – 400 г.
- сіль – 2 ст. л.
- цукор -1 ст. л.
- коріандр;
- цедра лимону;
- секретний інгредієнт: червоний буряк дрібно потертий (буряк можна використати печений).
Спосіб приготування:
Все перемішати й натерти рибу буряковим маринадом, зверху викласти гілочки кропу.
Відправляємо в холодильник, через 24 години можна подавати на стіл.
Смачного!