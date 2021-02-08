Историческое здание в центре Киева вот-вот должно было получить хозяина и план спасения, но процесс остановило противостояние КГГА и Министерства культуры

Уже семь лет в центре Киева стоит памятник архитектуры без крыши и с голыми стенами – Гостиный двор. Здание на Контрактовой площади, 4 имеет более 200-летнюю историю, несколько раз перестраивалось, передавалось в руки частной структуры, исключалось из перечня памятников и включалось снова.

Многолетним арендатором здания было ПАО «Укрреставрация», которое во времена президентства Виктора Януковича начало перестраивать Гостиный двор, якобы с целью его сохранить, хотя городские активисты видели в этих действиях уничтожение конструкций и фасада. Памятник должны были превратить в торговый центр, но планы сорвались – под давлением общественности Гостиный двор вернули в список памятников, запретив его приватизацию, но оставили «Укрреставрации» на правах аренды. Наконец в 2019 году здание вернули в собственность Фонда госимущества. Однако на его состояние это не повлияло – стены так же до сих пор разрушаются под воздействием стихий.

Казалось бы, эпопея подходит к концу. В этом году киевские власти заявили, что почти завершились бюрократические процедуры по передаче Гостиного двора городу. По словам городского головы Виталия Кличко, когда КГГА получит здание на баланс, можно начинать ее восстановления вместе с реконструкцией Контрактовой площади.

Однако процесс затормозился из-за Министерства культуры и информационной политики. Сначала Минкульт вроде бы согласился на передачу Гостиного двора городу, но попросил разместить там три государственных музея – об этом стороны подписали меморандум. Но вскоре передумал – и министр Александр Ткаченко обратился к премьер-министру с просьбой отдать здание им. Минкульт хочет создать там Музей современного искусства и культурный хаб.

Это стало неожиданностью и для Кличко, и для активистов, которые много лет отстаивают право общины Киева на Гостиный двор.

Минкультуры: намерения «Большой реставрации»

Министр Ткаченко объяснил внезапную смену планов тем, что город до сих пор не представил концепцию дальнейшего развития Гостиного двора. По его словам, под протекторатом Минкульта здание восстановят в рамках проекта «Большая реставрация» – это президентская программа восстановления более сотни архитектурных памятников по всей Украине как за деньги центрального бюджета, так и в софинансировании с местными.

«Как только Фонду госимущества удалось вернуть здание в собственность государства – сразу встал вопрос о концепции Гостиного двора: культурный хаб или очередной ТРЦ. За год КГГА, которая предпочла получить этот объект в коммунальную собственность, проекта концепции так и не обнародовали. Когда на Правительстве встал вопрос принятия решения о передаче городу Гостиного двора – я попросил небольшую паузу, чтобы подписать между МКИП и КГГА меморандум о размещении на его территории культурного хаба и некоторых городских музеев. Меморандум как намерение о сотрудничество, не соглашение. Почти по истечении месяца стало очевидно, что в КГГА не спешат принять эту идею. Поэтому я выступил с инициативой и обратился к премьеру о передаче Гостиного двора на баланс МКИП для создания в рамках проекта «Большая Реставрация» Музея современного искусства и культурного хаба », – сообщил министр.

Господин Ткаченко заверил, что Гостиный двор в коем случае не будет передан под частную застройку.

«Сегодня встретился с активистами и юристами, которые уже много лет, в том числе и в судах, делают немало для защиты Гостиного двора. И МКИП готово сотрудничать над спасением объекта вместе. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, каждый наш шаг обязательно будет обсуждаться с общественностью и будет освещаться публично», – написал министр.

Гостиный двор. Вид сверху

Общественность, о которой говорит Ткаченко, представляет, в частности, ОО «Музей современного искусства».

Напомним, еще в 2019 году Минкульт, тогда под руководством Владимира Бородянского, не был заинтересован в здании Гостиного двора.

«Мы понимаем, что город Киев и киевляне имеют первоочередное право решать, как будет выглядеть их город, какие потребности будет удовлетворять, какой функционал будет иметь это здание Гостиного двора. Несомненно, они имеют право на это влиять. И мы как Министерство культуры не заинтересованы в том, чтобы набирать на государственное управление и государственное регулирование всю недвижимость, которая есть в Киеве и Украине. Община, которая имеет план развития своего города, должна влиять, инвестировать в такие пространства, как Гостиный двор », – сказала тогда заместитель министра Ирина Подоляк.

КГГА: памятник должен принадлежать общине

Виталий Кличко рассказал, что министр культуры заблокировал решение о передаче Гостиного двора Киеву на заседании правительства.

«Я считаю это преднамеренным блокированием и затягиванием времени, в течение которого Гостиный двор будет стоять в таком же состоянии и разрушаться! Потому что Минкульт должен заново пройти все бюрократические процедуры, которые до этого прошел город. А потом вложить средства в реконструкцию объекта. Это при том, что никак не обновят Национальный художественный музей, Национальный театр оперы и балета, здание Национального цирка и многие другие культурные объекты. Город же готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией», – сообщил городской голова.

Он требует у премьер-министра вмешаться и передать памятник общине.

Следует заметить, что у Ткаченко и Кличко и до этого были не самые лучшие отношения. Летом 2019, когда киевского мэра хотели в Офисе президента лишить должности главы КГГА, он пожаловался, что его вызвали на Банковую общаться с Александром Ткаченко или Андреем Вавришем. Ткаченко после избрания в Раду был одним из авторов изменений в закон о столице, который предусматривал разведение должностей мэра и главы КГГА. Самого же Ткаченко некоторое время даже называли кандидатом на должность главы КГГА. В мэрии утверждают, что конфликт Ткаченко и Кличко начался еще раньше, когда тогда еще руководитель «1 + 1» не смог получить контроль над кинотеатром «Киев». Похоже, теперь конфликт получает новый виток.

При чем тут частная структура

ОАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» пыталась превратить Гостиный двор в ТРЦ и ответственна за его нынешнее состояние. Эта фирма связана с бывшим главой Государственного управления делами Андреем Кравцом (2010- 2014 годы), которого называли «завхозом Януковича». Когда Янукович сбежал, журналисты нашли документы по строительству «Межигорье», где фигурировали фирмы жены Кравца. С Кравцом связан еще один известный строительный скандал – попытка создать ТРЦ на Почтовой площади, где во время раскопок нашли артефакты старого Киева.

«Укрреставрация» потеряла право перестраивать Гостиный двор, но в 2020 году обратилась к правительству с письмом о том, что готова выкупить здание.

В письме компания говорит, что почти 25 лет подряд была арендатором Гостиного двора, своевременно за это платила, выполнила работы по гидроизоляции фундамента и провела некоторый ремонт, и обвиняет Фонд госимущества в безосновательной отказе продлить аренду. А также называет безосновательной передачу здания в собственность общины Киева, потому что это «не соответствует принципам правительственной приватизационной программы».

(Письма Укрреставрации. Фото с Facebook адвоката Марины Соловьевой)

Что говорят активисты

Председатель «Совета урбанистики Киева» Виталий Селик был на встрече с министром Ткаченко по Гостиному двору, которая состоялась 30 января. Также там присутствовали народный депутат Анна Бондарь и адвокат и представитель ОО «Андреевский-Пейзажная Инициатива» Марина Соловьева, которая давно отстаивает Гостиный двор.

По словам Селика, министр заверил, что деньги на восстановление здания есть и работы с консервации должны начаться безотлагательно. Параллельно с привлечением общественности будет разрабатываться концепция обновленного Гостиного двора.

«Никакого ТРЦ в Гостином не будет. Однако на первом этаже возможно размещение кафе, сувенирных и художественных лавок, которые будут представлять различные живые творческие промыслы и локальную кухню из всех регионов. Однако окончательное решение о функциях здания будет принято на этапе разработки и утверждения Концепции обновленного Гостиного двора … В свою очередь, от нашей Рабочей группы мы отметили неотложную необходимость выгнать охрану бывшего арендатора из Гостиного двора и подать в суд на компанию Андрея Кравца с требованием компенсировать убытки, причиненные зданию (напомню, там уничтожено 50% внутренних фасадов)», – написал Селик в Facebook.

Марина Соловьева оценила эту встречу менее оптимистично.

«Неожиданно, как гром среди ясного неба, появилось письмо Министра культуры господина Ткаченко о передаче Гостиного двора в управление Министерства культуры. Одним росчерком пера г-н Ткаченко нивелировал всю нашу многолетнюю борьбу и достигнутые результаты. И вишенка на торте – письмо ООО «Укрреставрации» на имя премьер-министра Украины господина Шмыгаля Д.А. с просьбой приватизировать Гостиный двор! Возникает вопрос: а это не звенья одной цепи?», – отмечает она.

По словам адвоката, в рабочую группу при Минкульте, которая будет решать судьбу здания, не пригласили активистов и общественные организации, которые почти 10 лет занимались Гостиным двором. Она считает, что здание должно принадлежать Киеву и обществу, а не отдельным лицам.

Кроме того, ОО «Андреевско-Пейзажная Инициатива» направила письмо на имя премьер-министра, в котором заявляет о поддержке городских властей и просит правительство передать здание городу.

«Цели министерства являются целиком непонятными и недоступными, поскольку за последние годы Министерство культуры и информационной политики Украины, а до него Министерство культуры Украины не проводили проектных и реставрационных работ соответствующего масштаба, а бюджет на текущий год и бюджетные запросы на 2022-2023 годы не предусматривают соответствующих средств на восстановление памятника», – говорится в письме.

Игорь Луценко, который тоже имеет длительный опыт борьбы за Гостиный двор, не в восторге от действий Минкульта.

«Кабмин вот-вот был готов передать Гостиный двор Киеву. Но появился Ткаченко с меморандумом: давайте передавать, но пусть Киев разместит там три музея – книгопечатания, музыки и народного искусства. Кличко согласился. Две недели назад подписанный меморандум поступил в Минкульт, но Минкульт уже передумал и решил забрать здание в свое подчинение, чтобы сделать там музей современного искусства. Очевидно, что это лишь повод не передавать здание городу. Первое, что приходит на ум – это определенная договоренность, возможно, с Кравцом. Потому что это исключительно в его интересах и против интересов государства и Киева», – пояснил Луценко в комментарии «Буквам».

По его словам, здание надо немедленно законсервировать, чтобы остановить разрушение, но этого никто не делает.

«Я не считаю, что КГГА чем-то лучше Минкульта, просто оно имеет реальное желание развернуть эту историю в свою пользу. Мэр, не оставляет президентских амбиций, хочет показать, что он лучший хозяин Гостиного двора, чем Зеленский или Шмыгаль. Не думаю, что Кличко захочет сделать там ТРЦ и похоронить свою репутацию. Это не в его интересах. Я помню, как он защищал этот объект, думаю, для него это может стать политической историей успеха», – говорит Луценко.

Что будет дальше

По оценкам Фонда госимущества, реконструкция Гостиного двора будет стоить примерно 500 млн грн. Кому все-таки передадут здание – КГГА или Минкультуры, – решит Кабинет министров. И чем больше затянется этот процесс, тем больше понадобится сумма, ведь незащищенные стены ежедневно разрушаются.

Буквы направили в КГГА и МКИП запрос об их планах по здания Гостиного двора в случае получения его на баланс. Мы их обнародуем, как только мы получим ответы.