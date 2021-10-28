Користувачі соціальних мереж відреагували на нову можливу форму для працівників Державної митної служби. Вони порівняли її з одягом світових диктаторів.

Про це повідомляють #Букви.

Ексочільник Державної митної служби України Анатолій Макаренко опублікував зразок нової форми для українських митників, який затвердили для використання співробітниками державного органу.

Він описав її як таку, що підходить не для “зони митного контролю, а для іншої зони”.

“Задум модельєрів цього варіанту форменого одягу для митників зрозумілий. Зняв нашивки та поміняв зону митного контролю на іншу зону. Або, навпаки. А якщо відверто, то це якесь знущання, треш і сором”, – написав Макаренко.

У коментарях користувачі не могли зрозуміти, чи то цю уніформу розробили для Гелловіну, чи то для тюремних охоронців, чи то для ув’язнених. А деякі писали, що “не вистачає Андре Тана”.

Користувач з нікнеймом “Павел Верещагин” опублікував схожий допис-реакцію на нову форму.

“Митники всієї країни роками працюють без затвердженого форменого одягу, нині вони голі та босі, але після затвердження ось цього (зразок на фото), їх називатимуть просто, – “ує@ище лісове”, – прокоментував він.

Також він додав, що це “на форму не схоже, а більше нагадує тюремну робу або ж френч а-ля Сталін-Кім Чен Ин”, – наголосив Верещагін.

Пізніше ексочільник української митниці опублікував новий пост, в якому написав, що попередні фото не відповідають дійсності, а форма має трохи інший вигляд.

“Ці фото сильно відрізняються від тих, що викликали мої попередні емоції. Тепер потрібно апробувати новий варіант у “польових” умовах та на підставі думки оперативного складу підрозділів митного контролю ухвалити рішення про впровадження”, – пояснив Макаренко.

Також він пообіцяв пізніше зайти до офісу Державної митної служби України та “помацати нову форму”.