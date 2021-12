Про це повідомляють #Букви.

Свята наближаються – а разом з ними згадується стара та з’являється нова музика, яка відразу ж обростає спогадами та асоціаціями про цю зимову пору.

Елтон Джон і Ед Ширан – це не просто дует музикантів, це – дует поколінь. Елтон Джон 1947 року народження, виступає з 1962 року, Ед Ширан народився у 1991 році, а творчістю займається з 2004. Але зараз ці двоє зійшлися як ніколи вдало, адже новорічні та різдвяні свята – це час спогадів і ностальгії. Тому й не дивно, що у своїй пісні вони посилалися на багатьох музикантів, сучасних і класиків. На кого саме, #Букви вам розкажуть.

I know there’s been pain this year but it’s time to let it go. Next year you never know, but for now – merry Christmas!

Я знаю, що цього року було багато болю, але час його відпустити. Не знаємо, що будемо наступного, але поки що – щасливого Різдва! – Елтон Джон, Ед Ширан

Початок відео – відсилка на дует знаменитих музикантів Девіда Боуі та Білла Косбі.

Ті, чиє дитинство припало на кінець дев’яностих і початок нульових, точно пам’ятають цю пісню Мерайї Керрі та відразу зрозуміли, чому Ед Ширан танцює у коротких різдвяних шортиках Санти.

The fire is raging on and we’ll all sing along to the songs, just having so much fun. While we’re here can we all spare a thought for the ones who have gone. Merry Christmas everyone! Вогонь палає, і ми всі підспівуємо під пісні та просто так зараз веселимося. Поки ми тут, можемо всі згадати тих, хто вже не з нами. Усім щасливого Різдва! – сер Елтон Джон, Ед Ширан

Епохальна в англомовних країнах пісня, але маловідома в Україні – на неї посилаються музиканти, коли їдуть на санках.

Наступний англійський короткометражний мультфільм, на який посилаються музиканти, також в Україні не дуже популярний, проте, ніщо не заважає вам зараз із ним познайомитися!

У кліпі Ед Ширан одягається в халат і піжаму, як маленький хлопчик у мультфільмі “Сніговик” 1982 року, і його бере на прогулянку великий сніговик.

So just keep kissing me under the mistletoe, Pour out the wine let’s toast and pray for December snow Просто продовжуй цілувати мене під омелою, налий вина, скажімо тост і помолімось за сніг у грудні! – сер Елтон Джон, Ед Ширан

Різдвяна пісня гурту Wizzard з назвою “Шкода, що Різдво не щодня” – ще одне посилання у кліпі.

“Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away”, – цю пісню, здається, знає весь світ. І сер Елтон Джон з Едом Шираном пропустити її не могли!

Ед Ширан, вочевидь, вирішив, що його у цій пісні дуже мало – і серед класики різдвяних пісень він згадав і про свою пісню Perfect.

I feel it when it comes every year helping us carry on filled up with so much love. Я відчуваю, як кожен рік допомагає нам продовжувати жити повними великою любов’ю. – сер Елтон Джон, Ед Ширан

Наступне посилання – “Stay Another Day” гурту East 17.

Остання частина кліпу вміщає у себе стільки всього, що складно помітити навіть знавцям. Тут і сер Пол Маккартні, і Mr Blobby, і The Darkness, і багато ще інших.

Цей кліп – знак пошани тим, хто створював різдвяний настрій людям протягом десятиліть. І хоч її текст місцями просякнутий меланхолією, що цілком доречно у часи пандемії та щоденних людських втрат, все ж вона закликає до любові до життя та того, що потрібно радіти життю зараз.