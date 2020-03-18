З 17 квітня в Україні запроваджені жорсткі правила карантину, щоб запобігти розповсюдженню вірусу COVID-19. Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті- як працюватиме транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.

Карантин в країні запроваджено з 12 березня по 3 квітня. Жорсткі заходи діють з 17 березня.

Траспорт

Від учора перестали працювати метрополітени трьох великих міст – Києва, Дніпра та Харкова.

З 12.00 18 березня 2020 року припинилися авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. Орієнтовно до 3 квітня.

Укрзалізниця, починаючи 12:00 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому).

Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах. Насправді в Києваі на зупинках сьогодні зранку черги, а депутати ЄС вимагають повернути до роботи метро, наголошуючи що стояння в чергах в натовпі людям здоров’я не додасть.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Укрпошта, окрім пенсій та соціальних допомог, доставлятиме громадянам і медичні засоби у разі потреби.

Громадські заклади та масові заходи

З 17 березня В Україні заборонено приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Також заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Соціальні виплати, субсидії та пенсії

В Кабміні запевняють, що всі виплати люди отримають вчасно та в повному обсязі.

Наразі дві третини отримують свої виплати на банківські картки, інша третина користується послугами Укрпошти.

Заступник міністра соцполітки Віталій Музиченко запевнив, що Укрпошта відповідно до графіка здійснюватиме доставку пенсій та соціальних допомог маломобільним групам населення безпосередньо додому.

«Хочу також заспокоїти громадян, які отримують пільги та субсидії. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального сезону», – додав Віталій Музиченко.

За його словами, прострочена понад два місяці заборгованість впливатиме на право одержання житлових субсидій тільки на наступний період їх отримання і визначатиметься з травня 2020 року. Таким чином, важливо, щоб у травні поточного року в одержувачів пільг та субсидій була відсутня заборгованість понад два місяці.

Виплати по лікарняних також будуть здійснюватися в повному обсязі.

«Лікарняний може особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно-хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо вона не може бути переведена на іншу роботу», – пояснила директор Фонду соціального страхування України Олена Дума.

Робота

На період карантину, роботодавець може дозволити працівнику, у тому числі держслубовцю, працювати вдома.

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Власники підприємств, установ, організацій можуть змінювати режим роботи, щодо прийому та обслуговування осіб.

Також Верховна Рада у вівторок ухвалила закон згідно з яким термін перебування у відпустці на час карантину без збереження заробітної плати не буде включатися у загальний строк відпустки.

Найскладніше зараз освітянам. У Міносвіти шукають шляхи допомоги вчителям та викладачам налагодити процеси дистанційного навчання для шкіл, вишів і коледжів.

У тижневий термін Кабінет Міністрів має встановити додаткові подвійні доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на COVID-19.

Податки, штрафи, і пені

Органам державного нагляду (контролю) заборонено проводити планові перевірки в сфері господарської діяльності.

Також забороняється нарахування та стягнення штрафів чи пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати.

Приватним підприємцям дозволили не платити ЄСВ за березень і квітень.

Тимчасово скасовуються штрафи та пеня за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ.

Скасовується з 1 березня по 30 квітня податок на комерційну нерухомість та землю.

На три місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО для всіх категорій „спрощенців“.

Невиконання умов договору на час карантину віднесено до форс-мажорних обставин.

До іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України та звернутися до Державної міграційної служби України, згідно прийнятого закону не застосовуватиметься адміністративна відповідальність. Також на період карантину та на 30 днів після нього забороняється скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Лікарські засоби та обладнання, необхідні для заходів запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби – не будуть обкладатися ввізним митом.

Держслужбовцям дозволяється подати декларацію за минулий рік на три місяці пізніше, ніж того вимагає діюче законодавство – тобто до 1 червня.

Адміністративна і кримінальна відповідальність

Останнім законом Рада також доповнила список статей про адміністративну і кримінальнувідповідальність за порушення правил карантину.

Тепер встановлюється адміністративна відповідальності за ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження та самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19.

Також вводиться штраф за порушення закону “Про захист населення від інфекційних хвороб“. Він становитиме від 17 до 34 тисяч гривень.

Закон передбачає такі обов’язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями:

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов’язані:

вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;

виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, у яких вони лікуються;

проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, – карається штрафом від тисячі до трьох тисяч (від 17 до 51 тисячі)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.