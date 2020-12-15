Скандал з цьогорічним святкуванням Нового року в Києві розпочався ще задовго до власне Нового року. Головною темою обговорень, безумовно, став капелюх на ялинці, яку вирішили встановити на Софійській площі.

Однак, не капелюхом єдиним – #Букви вирішили поцікавитись – скільки коштуватиме киянам цьогорічне святкування і хто його організовуватиме.

Почнемо одразу з документів – там все найцікавіше. Формат цьогорічного святкування Нового року та Різдва затверджено розпорядженням виконкому Київської міськради (КМДА) № 1860 від 27 листопада 2020 року “Про організаційні заходи, пов’язані із святкуванням у місті Києві Нового 2021 року та Різдва Христового”, почитати яке можна на сайті КМДА. Цим же розпорядженням визначено, що розміщення новорічних об’єктів у Києві буде відбуватись в рамках проєкту “ПАРАД КУЛЬТУР” (саме в такому написанні). Чому саме “парад культур” – в розпорядженні не пояснюють.

Проте, певні причини в цьому, очевидно, є, оскільки, як виявилось, за надзвичайно дивним збігом обставин знак “ПАРАД КУЛЬТУР” зареєстровано за Добруцьким Ігорем Ігоровичом, про що свідчить свідоцтво на знак для товарів і послуг № 186391, про що є відповідний запис в базі Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент).

В чому полягала необхідність прописувати розпорядження про проведення святкування Нового року та Різдва саме під конкретних осіб – Департамент культури КМДА наразі ніяк не прокоментував. Однак, саме з цих підстав, мотивуючи необхідністю “захистити права інтелектуальної власності”, у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради провели закупівлю мистецьких послуг на 2 500 000 гривень за переговорною процедурою в одного учасника. Цим учасником є ТОВ “Глобал-Декор” (ЄДРПОУ 41008870). За даними сервісу YouControl, його власниками є Добруцький Станіслав Ігорович (на 99%) та Надія Вікторівна Тутенко (вона ж є керівником).

З відкритих джерел ми можемо дізнатись, що первісним власником ТОВ “Глобар-Декор” був саме Ігор Ігорович Добруцький, а первісною назвою товариства – “Головна ялинка країни”. Як бачимо, назва змінилась, проте інтереси залишились.

До речі, ТОВ “Глобал-Декор” не вперше виграє тендери, замовником яких є Департамент культури Київської міськради. Наприклад, у 2019 році це товариство отримало з міського бюджету Києва ще 400 000 гривень за результатами двох закупівель. Варто зазначити, що з року в рік схема роботи не міняється – ТОВ “Глобал-Декор” “перемагає” в рамках процедури закупівлі в одного учасника – все через той же захист прав інтелектуальної власності (наочний приклад того, наскільки важливо вчасно зареєструвати права на якесь словосполучення).

Проте, тісні та стабільні стосунки пана Добруцького з київським бюджетом забезпечує не лише ТОВ “Глобал-Декор”. Загалом, в той чи інший спосіб з ним пов’язані ще майже два десятки різних організацій, деякі з яких також можуть похвалитись чималими успіхами в закупівлях, які проводяться Департаментом культури Київської міськради. Наприклад – Підприємство об’єднання громадян “Ініціативи столичні” (ЄДРПОУ 39984367), яке за період 2016-2018 років отримало з міського бюджету Києва понад 3 мільйони гривень.

Засновником ПОГ “Ініціативи Столичні” з 100% часткою є Громадська організація “Столичні ініціативи” (неймінг, очевидно, не їх сильна сторона). А одним із засновників ГО “Столичні ініціативи” (ЄДРПОУ 26255482) є вже відомий нам пан Ігор Добруцький. Керівником цієї організації також є Надія Вікторівна Тутенко – керівниця ТОВ “Глобал-Декор”. Крім успішного в бюджетних закупівлях підприємства, ГО “Столичні ініціативи”, є ще й організатором міжнародного соціально-етнокультурного проєкту Folk Ukraine. Свою причетність до цього проєкту не заперечує і сам пан Добруцький, який нещодавно брав участь у пресконференції КМДА з приводу скандалу з тим самим капелюхом – разом з директоркою Департаменту культури КМДА, пані Діаною Поповою.

До оргкомітету проєкту Folk Ukraine входить і вже відома нам пані Надія Тутенко – директор ТОВ “Глобал-Декор” та ГО “Столичні ініціативи”. Проєкт також не оминув своєю увагою організацію святкувань у Києві – Folk Ukraine були організаторами таких заходів, як “Новий 2020 рік”, “Фестиваль Святого Миколая”, “Новий рік на Софії”, “Новий рік на Подолі”, тощо. Якщо повернутись до скріншотів вище, то можна помітити, що щонайменше частина цих фестивалів оплачувалась також з міського бюджету Києва, а організовував закупівлі все той же Департамент культури КМДА… Непогана громадська ініціатива, чи не так?

До слова, в розділі “Контакти” на сайті проєкту Folk Ukraine отримувачем благодійної допомоги вказана саме ГО “Столичні ініціативи”.

Така от новорічна казочка… Як інтерпретувати цю історію, вирішувати, як завжди, вам. Як і те, наскільки етичною є начебто громадська діяльність за кошти міського бюджету.