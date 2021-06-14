У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який є сином радника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Державна митна служба оприлюднила результати конкурсів на посади керівників 14 регіональних митниць, які були оголошені у квітні цього року. Переможців обирали за результатами тестування та співбесіди. Переможцем на посаду начальника Львівської митниці визначено мешканця Києва Іллю Ніжнікова.

Відповідно до умов конкурсу, заробітна плата начальника регіональної митниці складається з посадового окладу у 18 тис. грн, а також надбавки за вислугу років, за спеціальне звання, інших надбавок та премій.

Наказу про його призначення начальником Львівської митниці поки немає.

39-річний Ілля Ніжніков наразі працює начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Державної митної служби України. Про це свідчить його щорічна декларація на сайті НАЗК.

Ніжніков володіє 12 сотками в Дружні Бородянського р-ну (47 км від Києва). У 2013-у році став володарем 10% частки земельної ділянки у Криму (смт Лівадія, м. Ялта, АРК) площею 344 кв.м. (3,44 сотки).

Володіє 25% частки у житловому будинку (разом з батьками та братом – у всіх по 25% частка) у Криму (с. Слов’янське Роздольненського р-ну, неподалеку Красноперекопська) площею 280 кв.м.

Володіє разом з дружиною (Білоноженко Марина Анатоліївна) та сином (Ніжніков Артем Ілліч) дачним будинком у с. Шпитьки Києво-Святошинського р-ну (20 км від Києва) площею 158 кв.м. та земельної ділянкою під ним площею 6 соток. Земельна ділянка у власності тільки самого Іллі Ніжнікова.

Володіє трьома квартирами у Києві – площею 46,6 кв.м., 51,3 кв.м. та 94,3 кв.м. Перша квартира на дружину, друга – на сина (і там же зареєстровані Ілля та дружина), третя квартира – на брата.

Ще одна квартира є у Черкасах – площею 58,2 кв.м., записана на Стену Дар’ю Олександрівну та правом користування на сина Ніжнікова.

Також, на дружину записані 2 каблучки (з сапфіром та діамантами) та 2 ікони.

Має 3 авто – BMW 528i 2012 року та X5 2011 року. Перше авто (528) записано на брата та їм користується сам Ілля Ніжніков. Другим авто (Х5) користується дружина, а записано воно на Білоноженко Світлану Павлівну – чи то сестру, чи то матір дружини.

В 2020 році дружина “пересіла” на BMW X5 2016 року вартістю 938 тис грн!

У 2019 році Ніжніков працював в ГУ СБУ в Києві та Київській області, потім перейшов до ДБР на посаду начальника управління Головного слідчого управління ДБР.

Останнім місцем роботи була Державна митна служба на посаді начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

За 2019 рік отримав 305 тис з/п в СБУ м. Києва та Київської області, а в 2020-му на цьому ж місці – 404 тис грн.

При тому, зарплата в ДБР не відображається у деклараціях за 2020 та 2019 роки. Заробітна плата з митниці також не відображається у декларації за 2020 рік, значить його туди перевели нещодавно, у 2021 році.

Дружина весь цей час працює в Черкаському окружному адміністративному суді. За 2019 рік отримала 676 тис грн зарплати, за 2020 рік – вже 890 тис грн.

В декларації за 2020 рік дружина відображається вже як “цивільна дружина”, тобто вони формально розлучились.

Декларація дружини за 2020, там вся інфа збігається з декларацією Ніжнікова.

Як суддя, дружина в основному розглядає адміністративні справи за позовами громадян до державних органів.

Батько дружини – професор в Націонанльному університеті охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика.

Грошові активи

2019:

Готівка – 8000 USD у Ніжнікова, 4000 USD у дружини.

На рахунках – 2384 та 24 грн у Ніжнікова, 199834 та 825 у дружини.

2020:

Готівка – 8000 USD у Ніжнікова, 14000 USD у дружини.

На рахунках – 791 та 1 грн у Ніжнікова, 53327 та 825 у дружини.

Як бачимо, у дружини за рік стало на 10 тис доларів готівки більше. Це при тому, що вона купила авто за 938 тис грн у 2020 році!

Батько

Ніжніков Михайло Леонідович, академік НАН України, колишній заступник керівника Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України – завідувач відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради України.

Зараз батько працює радником Голови ВРУ, згідно його декларації за 2020.

В декларації підтверджується кримська нерухомість. Також, за минулий рік батько Ніжнікова отримав 675 тис грн заробітної плати з ВРУ, 154 тис грн пенсії, 30,5 тис грн заробітної плати за сумісністю (він також доцент у Національному авіаційному університеті), а також 2836 грн допомоги – компенсації вартості харчових продуктів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також у нього у власності 200 тис грн грошових активів (готівка 148 тис, інше на рахунках) та Hyundai Tuscon 2008 року вартістю 137 тис грн.

Також у батька у власності 7,8 га земельної ділянки в окупованому Криму, там де будинок на 280 кв.м. у с. Слов’янське Роздольненського р-ну.

Нагороджений орденом “За заслуги”ІІІ ступеня.

Інше

У листопаді 2020 року була інфомація, що Ніжніков залишився одним з двох кандидатів на посаду заступника керівника Управління з розслідування злочинів вчинених у наслідок масових протестів 2013-2014 років.

Протокол його перемоги на посаду в Державну митну службу начальником управління.

Протокол його перемоги на посаду в Львівську митницю.

У 2017 році дружина взяла участь у форумі непрямого оподаткування, де одним зі спонсорів була фірма Arzinger.