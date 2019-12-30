Салат "Олів'є" - один із головних атрибутів столу для людини, яка народилася в СРСР, разом із "Іронією долі" та мандаринками. При цьому мало хто дійсно знає, звідки взявся салат і що молочної ковбаски там взагалі не було.

#Букви пропонують вам подумати про здоров’я і вибрати інші салати для новорічного столу.

Який ти, справжній “Олів’є”?

Салат “Олів’є”, в якому важливо не заснути в новорічну ніч обличчям вниз, з’явився на світ у Москві, в трактирі “Ермітаж” на Трубній площі, де працював француз Люсьєн Олів’є.

Рецепт свого салату він тримав у секреті, тож після його смерті рецепт вважали загубленим. Але у 1904 році кухарі якось за відгуками тих, хто куштував страву, відреставрували рецепт. За їхніми підрахунками на салат потрібні були такі інгредієнти:

Паюсна ікра – ¼ фунта (115 г), два рябчики, телячий язик, варені раки – 25 штук, соя кабуль – ½ банки, два свіжих огірки, півфунта свіжого салату, півбанки пікулів, каперси – ¼ фунта і п’ять круто зварених яєць. Для приготування соусу був потрібний французький оцет, два яйця і оливкова олія.

Паюсна ікра – це спеціально проварена і пресована ікра, соя кабуль – пряний соус, який привозили з Англії, пікулі – маленькі мариновані овочі.

Тобто глобально в радянському варіанті від салату залишилися тільки яйця та мариновані огірки, які іноді заміняли каперси. Рябчиків, телячий язик та ікру замінила молочна ковбаса.

Тож виходить, їли ми абсолютну підробку. І це ще один із приводів зрадити вікової традиції. Тим паче, в моді нині здоровий спосіб життя, а пристойний салат повинен готуватися не довше 15 хвилин.

Нісуаз

Якщо вже вам дуже кортить мати щось французьке, то приготуйте салат “Нісуаз”. Ні, в своїй історії він був не святковою їжею, а їжею прованських рибалок. Проте корисною та смачною. Нині ж багаті люди не виглядають як старосвітські поміщики з черевцем, а цілком собі стрункі. Тож геть майонез – привіт листя салату.

Для приготування салату вам знадобляться: тунець (консервований або смажений) – 1 банка (або 200 г), листя салатів (150 г), стручкова квасоля (100 г), 8 помідорів чері, 4 яйця, оливки (10 шт.), зубчик часнику. А також 2 чайні ложки винного оцту, чайна ложка гірчиці та 4 столові ложки оливкової олії для заправки. Перець і сіль додайте за смаком.

Відваріть стручкову квасолю та яйця, підсмажте тунець (якщо хочете багатший смак) або просто візьміть консервований, помідори і листя салату помийте. У велику тарілку або салатницю викладіть листя салату, стручкову квасолю, оливки, яйця, помідори і тунець та полийте зверху заправкою. Все – салат готовий!

Салат із качкою, фетою та вишнею

Якщо вам важливо бути ситим уже салатом, то приготуйте салат із качкою.

Для цього вам знадобляться 2 качині грудки, 250 г вишні (мороженої), зелень (150 г), сир фета (150 г). Для соусу візьміть столову ложку бальзамічного оцту, столову ложку оливкової олії і дрібку перцю та солі.

Щоб приготувати салат, попередньо замаринуйте на кілька годин качку у вині, солі та перці, так вона буде м’якшою. І необхідно розморозити вишні, злити з них зайву рідину. Потім розігрійте духовку, викладіть качку на деко та випікайте хвилин 15. Охолодіть м’ясо та наріжте його шматочками. Тепер візьміть великий салатник і змішайте в ньому салат, вишню і фету. Заправте салат олією та бальзаміком і подавайте. За бажанням можете підсмажити 100 г грецьких горіхів або фісташок і прикрасити салат.

Теплий салат із качкою та апельсинами

Качка добре підходить для салатів. Тож пропонуємо вам іще один варіант. Хоча курка тут теж може виглядати непогано.

Інгредієнти: 1 середня качина грудка (вона може бути курячою), 70-80 г руколи або салатної суміші з руколою, 2 невеликих апельсини, 1 невеликий фенхель, 1-2 маленькі цибулини шалот, 1 столова ложка портвейну, 1 чайна ложка соку лимона , 1 столова ложка оливкової олії, сіль та перець за смаком.

Качку, як і в попередньому рецепті, потрібно підсмажити. Можете просто в духовці, можете спочатку кілька хвилин її обсмажити на пательні, а потім поставити на 10 хвилин в духовку на 170 ° С. Поки качка смажиться і холоне, розріжте фенхель навпіл і тонко наріжте. Змішайте з вимитою руколою. Апельсини почистіть, розділіть на часточки та зніміть тонку шкірку. Вимиту і обсушену руколу змішайте із фенхелем і розкладіть по тарілках або в салатник. Апельсини почистіть, роз’єднайте на дольки та відкладіть.

Тепер вам слід вичавити сік із другого апельсина або його половини, додати дрібно нарізаний шалот, портвейн, оливкову олію, сіль та перець, перемішати.

Качку порізати тонкими скибочками. Викласти зверху на руколу і фенхель. Полити 2 ложками заправки. Додати апельсини. Полити заправкою. Подавайте до столу негайно!

Салат із креветками та авокадо

Хочете отримати на Новий рік коктейль із мононенасичених жирів, кальцію, магнію, заліза, йоду та вітамінів А, В і С, тоді ловіть наступний рецепт.

Вам знадобляться: рукола (200 г), сир пармезан тертий (30 г), креветки (20 шт.), болгарський перець (1 шт.), яйце (1 шт.), авокадо (1 шт.), кунжут (20 г) , цибуля (червона, половинка), оливкова олія (50 мл), сіль (дрібка), перець (дрібка).

Креветки посоліть, поперчіть за смаком та обсмажте на оливковій олії. Потім обсмажте нарізані болгарський перець та цибулю. Відваріть яйце. На тарілку викладіть руколу, наріжте часточками авокадо та яйце, посипте тертим сиром. Тепер додайте гарячі креветки з перцем і цибулею. Заправте оливковою олією і посипте кунжутом.

Радуйте гостей!

Салат із курки, манго та авокадо від Гордона Рамзі

Цей салат не є бюджетним, але у вас Новий рік. Побалуйте себе. Автор салату – британський шеф-кухар Гордон Рамзі, чиї ресторани мають 16 зірок Мішлен.

Інгредієнти: 2 середніх стиглих манго, 2 стиглих авокадо, 1 лимон, 300-350 г копченої курячої грудки, 200 г листя салату або руколи, 2 столові ложки кедрових горішків. Для заправки також візьміть 2-3 ложки апельсинового та лимонного соку, 4 столові ложки оливкової олії, чорний перець і морську сіль, 1 ст. л. цільнозернової гірчиці. Почистіть манго і відокремте м’якоть від кісточки, розрізавши її на скибочки. Авокадо наріжте кубиками. Курку – тонкими скибочками. Додайте вимиту і висушену зелень. Інгредієнти для заправки покладіть у миску і збийте. Полийте салат. А зверху прикрасьте жменькою смажених кедрових горішків.

Салат із хурмою та хамоном

Хочете мати на столі свято смаку та безліч вітамінів, особливо А, С і В, а також мікроелементи: йод, залізо, кальцій, калій, фосфор, марганець, магній, – тоді готуйте цей салат.

Інгредієнти: хурма сорту шарон (1 шт.), рукола (100 г), хамон (100 г), сир брі (100 г), кедрові горішки (50 г), сіль, перець за смаком. Бальзамічний крем та оливкова олія для заправки.

Приготування салату забере у вас мінімум часу. Адже вам необхідно лише помити руколу, висушити та викласти на блюдо. З хурми зняти шкірку. Довільно нарізати фрукт, хамон і сир. Викласти на блюдо. Посипати зверху кедровими горішками та полити бальзамічним кремом.

Салат з картоплею, маслинами, авокадо і в’яленими томатами

Для тих, хто поститься до Різдва та не їсть м’яса, пропонуємо цей ситний салат.

Інгредієнти: авокадо (1 шт.), картопля (1 шт.), лимон (1 шт.), оливки без кісточок (10 штук), листя будь-якого салату (50 г), цибуля-шалот (1 шт.), в’ялені помідори в олії (5 шт.), білий винний оцет (1 ст. л.).

Для заправки візьміть 4 столові ложки оливкової олії, можете додати олію від в’ялених помідорів, 2 чайні ложки йогурту, чайну ложку гірчиці, по дрібці солі і перцю.

Для приготування салату відваріть картоплю в мундирі, охолодіть і порубайте часточками. Також наріжте авокадо і помідори.

На блюдо викладіть помиту зелень і авокадо, окропивши їх лимонним соком. Потім додайте картоплю, оливки та помідори. Цибулю поріжте півкільцями та залийте оцтом, щоб хвилин 10 промаринувалася. З йогурту, гірчиці, оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю приготуйте заправку. Тепер викладіть на салат цибулю і полийте.

Салат із пряною сливою, руколою, сиром Рокфор і горіхами

Цей салат – бенефіс для тих господинь, хто жаркими серпневими вечорами тільки не лінувався і маринував сливи. Якщо ж ви не королева консервацій, то просто вирушайте на ринок або в маркет.

З інгредієнтів вам знадобляться: великий пучок руколи, слива угорка (300-400 г), розділена навпіл, без кісточок, 50-70 г сиру і жменя кедрових горіхів.

Якщо ви під Новий рік знайдете свіжу сливу, то її потрібно замаринувати в ромі хвилин 5, додати столову ложку цукру, потім на пательню.

Також додайте туди ложку вершкового масла. Сливу протушкувати хвилин 5. Якщо у вас слива маринована, тоді просто дістаньте з банки і відокремте її від кісточки. Тепер помийте руколу, висипте в неї теплу сливу та додайте сир – можна Дорблю шматочками, можна Грана падано тонкими слайсами. Зверху жменю горіхів.

Полийте оливковою олією та бальзамічним соусом.

Лайфхак: якщо не знайдете сливу, купіть грушу. Наріжте слайсами і карамелізуйте на пательні кілька хвилин.

Салат із печінки тріски, маринованих огірків і авокадо

Ще один салат із серії швидко і ситно ми взяли у блогера Єви Даррен.

Інгредієнти: печінка тріски (банка), авокадо (1 шт.), корнішони (450 г), зелена цибуля (2 пера), чорний мелений перець (щедро), сіль за смаком, лимонний сік (чайна ложка). Авокадо почистити та нарізати кубиками, скропити лимонним соком, щоб не потемніло. Печінка тріски та корнішони подрібнити, як авокадо. З’єднати всі інгредієнти, додати подрібнену цибулю і приправити. Заправити оливковою олією або олією від тріски.

Гречаний салат із журавлиною та авокадо

Так, ми знаємо: гречка навряд чи асоціюється у вас із новорічним столом. Але раптом ви ризикнете здивувати гостей. Адже це буде найнесподіваніший салат року.

Для салату вам знадобляться: стакан гречки, пучок руколи, 2 склянки сушеної журавлини, 1 авокадо, 1 зелене яблуко, 2 зубчики часнику, 5 столових ложок лимонного соку, жменя гарбузового насіння та дрібка солі.

Гречку відваріть. Наріжте авокадо і яблуко тонкими слайсами. Змішайте холодну гречку із руколою та журавлиною.

Для заправки змішайте сік лимона, гірчицю, дрібно нарізаний часник і сіль.

Додайте в гречку приготовлену заправку, зверху викладіть шматочки яблука та авокадо. Перед подачею посипте гарбузовим насінням.