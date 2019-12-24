За останні два роки Україна піднялася на 10 позицій в Індексі конкурентоспроможності в сфері подорожей і туризму, зайнявши 78-е місце з 140. Американське видання U.S. News & World Report включило Україну до рейтингу кращих країн світу, присвоївши 65-е місце з 80.

#Букви розповідають, як описують туристичну Україну в світових ЗМІ і що про нашу країну пишуть представники англомовної блогосфери.

Потік туристів в країну обчислюється мільйонами – у 2018 році Україну відвідало понад 14 млн іноземців. У 2019-му ця цифра може бути вище – в тому числі завдяки виходу серіалу “Чорнобиль”, який став магнітом для десятків тисяч туристів. Плануючи поїздку, мандрівники звертають увагу не тільки на рейтинги – їм, окрім культурно-розважальної програми, важливі безпека, доступність, комунікація та гастрономія.

Безпека: їхати можна, якщо обережно

У зв’язку з анексією Криму та подіями на сході України країна ризикувала втратити значну частину туристичного потоку. Сьогодні і ЗМІ, і блогери-мандрівники єдині в думці: в Україні, за винятком східних регіонів, безпечно.

“Україна – безпечний європейський напрям, за умови, що ви не станете ризикувати і їхати в зону військових дій, на яку припадає крихітна частина території країни, – пише Lonely Planet. – Не піддавайтеся спокусі відвідати Донецьк – будучи іноземцем, вас можуть викрасти або звинуватити в шпигунстві. Крім того, вам знадобиться спеціальний дозвіл для відвідування районів поблизу “лінії зіткнення” між українськими і російськими силами”.

Серед рекомендацій з безпеки, які автори гайду дають читачам, – ретельно стежити за своїм гаманцем і речами, особливо в громадському транспорті та в людних місцях, не зберігати всі гроші в одному місці, замикати двері купе в нічних поїздах і користуватися кредитками тільки в безпечних точках.

У колонці на mywanderlust.pl польська мандрівниця Камі розповідає: “Так, в Україні війна. Східна частина країни – зона, де краще не з’являтися. Прислухайтеся до здорового глузду і зайдіть на сайт Міністерства закордонних справ – напевно там про це попередять. Україна – величезна країна, одна з найбільших в Європі, і якщо ви плануєте поїхати до Києва або на захід, вам нема про що турбуватися. Мені не страшно прогулюватися у вечірній час в Україні, люди завжди допоможуть знайти дорогу в потрібне місце. Україна дійсно нормальна країна, тільки, озможності, з великими проблемами, ніж де-небудь ще”.

Тревел-журналіст independent.co.uk Саймон Келдер рекомендує завжди носити з собою паспорт і вивчити місцеві слова або кириличний алфавіт.

Автор також застерігає відвідувати місця, пов’язані з військовими діями: “Я побував в українській столиці кілька разів – це красивий, цікавий і доброзичливе місто. Відвідування Києва має бути безпечним, але після російської анексії Криму у 2014 році і триваючого конфлікту на сході України Міністерство закордонних справ застерігає від поїздок в ці частини країни”.

Витрати і комунікація

Доступність – один з головних меседжів в звітах мандрівників про поїздку в Україну. За даними Budget Your Trip середньодобова сума, необхідна для перебування в країні, становить 31 долар.

“Це відносно дешева країна, але є і хитрості, які допоможуть вам ще більше скоротити витрати”, – відзначають автори ресурсу.

За їхніми спостереженнями, ціни за межами столиці значно нижче, а місцеві ресторани зі стравами української кухні майже завжди виявляться дешевше, ніж міжнародні ресторани або мережі.

На YouTube-каналі Gabriel Traveler Габріеля Морреса, мандрівника і письменника з США, можна знайти відео “Чи дорого в Києві? Там супердешево!” з описом цін на витрати в столиці. Апартаменти в самому центрі автор книги “Gabe’s Guide to Budget Travel” орендував за 30 доларів на добу, ділився місцями, де можна знайти кави за 0,5 долара і пообідати в ресторані за менш ніж 10 доларів.

За даними numbeo.com, вартість життя в Україні на 54,78% нижче, ніж в США – це цифра без урахування оренди. Якщо проаналізувати середні дані по всіх містах, вартість оренди в Україні виявиться на 73,81% нижче, ніж в США.

На противагу захопленню від низьких цін мандрівники часто скаржаться на таксистів і продавців, які не знають англійської і при першій же нагоді змушують переплачувати.

Блогер і етнічна українка Аліна Маклеод розповідає, де в Україні можна обійтися знанням англійської, а де – краще вивчити кілька місцевих фраз: “Англійська менш поширена серед населення – люди, скоріше, мають початковий рівень володіння мовою. Якщо плануєте подорож центральними регіонами з розвиненою туристичною інфраструктурою, зможете знайти англомовних людей. Якщо ж ваша мета – поїздка в глибинку – витратьте час на вивчення базових слів і фраз”.

Їжа: борщ наш

Деруни, котлета по-київськи, голубці, вареники, сало, холодець, налисники, зрази, капусняк і, звичайно ж, борщ – це стандартний набір гастрономічних рекомендацій для мандрівників в Україні. Нещодавно на тему останнього BBC Travel зробив окремий матеріал.

Не обійшлося без політики: оглядач Ендрю Еванс описав випадок, коли російський МЗС в офіційному Twitter опублікував пост про борщ: “Позачасова класика. Борщ – одне з найзнаменитіших і улюблених російських страв, символ традиційної кухні”.

На цю заяву українська блогосфера відповіла з гумором: “Вам мало Криму – забирайте ще й борщ”. В результаті міні-розслідування на тему “Чий борщ?” видання дійшло висновку – український.

Для багатьох мандрівників Україна стала центром гастрономічної культури, це підтверджує і Кароліна Еден в статті для National Geographic Traveller: “В Україні чудова кулінарна культура, і завдяки креативним ресторанам, жвавим барам і продовольчим ринкам, вивчення її великих міст – кращий спосіб освоїти гастрономію країни. у Львові знайдіть історичні кав’ярні та пивоварні; в портовому місті Одесі поласуйте морепродуктами з Чорного моря – анчоусами і мідіями; а в столиці спробуйте страви від кращих шеф-кухарів, відчути ті атмосферу критого Бессарабського ринку”.

В топі страв автора – не нові в рейтингу мандрівників борщ і вареники, а також форшмак.

Окрема ода присвячена салу, яке, на думку контрибуторів, є ідеальним “партнером” для горілки, солоних огірків і житнього хліба.

Враженнями від дегустації українських страв діляться і зірки.

Так, під час візиту в жовтні в Україні ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Коннор Макгрегор, спробувавши котлету по-київськи, опублікував фото в Instagram з підписом: “Смачно!”

Проаналізувавши інформацію в англомовному медіасередовищі за останній рік, підсумуємо: іноземні ЗМІ і блогери подають України як цікавий напрямок для поїздки.