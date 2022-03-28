Бізнес в умовах війни вкрай важливий задля розвитку економіки. Однак, у побуті місцями досі панує думка, що на час бойових дій усе має зупинитися, і багато хто з підприємців у спробі відновити повноцінну роботу підпадає під шквал цькування та образливих штампів – навіть якщо займає активну громадянську позицію.

Своїми враженнями від ситуації поділився ресторатор Всеволод Поліщук.

Кілька днів тому було дуже образливо, коли люди, які упродовж місяця були “паньство ресторатори”, враз стали “баригами з генделиків”. Ті самі люди, які були щодня “привезіть 50 порцій туди, дайте продуктів сюди, і волонтерів теж погодуйте, і дядьків із будинкового блокпоста, які стоять під вікнами власної кухні”.

І тут, коли ці люди згадали, що аби якось жити, платити зарплату, оренду, і допомагати далі, треба заробляти, і хтось запустив рекламу, а хтось (а конкретно — я) запитав у мерії, чи не можна дозволити відкрити літні майданчики раніше, враз ці люди стали баригами. І не треба казати, що я пересмикую: одна з жіночок, котрі під моїм зверненням на сторінці мерії почали писати “які ресторани, йде війна, їдьте всі на фронт”, була та сама пані, котра в перші дні розкидувала по групах і чатах “ресторатори, поможіть, там і там на блокпостах голодні хлопці”, чим спричинила один із численних випадків, коли в паніці люди навезли забагато їжі, і подекуди цілий житловий масив довкола блокпоста міг собі дозволити не вечеряти. А часом доїдали ще дворові собаки.

Ну а ще через день, коли ресторатори попросили дозволити продаж слабоалкогольних напоїв, не тільки вони перетворилися на бариг, а ще й їхні заклади, які ще кілька днів тому були “ресторанами та кафе”, повально стали “наливайками та генделиками”. Алкоголь досі не можна, але всі стали наливайками вже. Круто.

Я не дуже хотів роздувати ту проблему, і публічно нічого не писав, але сьогодні почалася друга серія, і після звернення Садового до будівельників, щоб відновлювали роботу, львівські соцмережі загуділи новим меседжем. “На будівництво гроші є, на бронежилети нема”. З деяких пропозицій (наприклад, хай скинуться міській раді, а вона централізовано закупить вже всі потрібні броніки”), розумію, що самі “лідери думок” купувати бронежилети не пробували.

Так от, людоньки. Я особисто знаю деяких підприємців, які на старті ввалили в допомогу все, що мали. Збирати пожертви й координуватися чи не змогли, чи не доперли, чи погордували. Вичерпалися за два-три тижні. І зараз не те що не можуть допомагати, а й самі потребують допомоги. І бізнес перезапустити не можуть. І допомогти не мають із чого.

Припиніть чмирити український бізнес. Щоб допомагати, треба брати звідкись ресурс. Для того треба працювати і заробляти. Ми не можемо жити тільки з закордонних допомог і кредитів. А якщо вам дуже хочеться когось повчити, що треба допомагати армії, то найкраще звучить не “Хай ті-то дадуть гроші на те-то”, а “я роблю те-то, хто може допомогти тим-то?”