Чи зрозумів президент, що сталося сьогодні і навіщо Росія пішла у відкриту атаку на українську армію? У цьому є великі сумніви.

Було б великим перебільшенням сказати, що промови президента України мають шанси потрапити з аннали історії. За майже 9 місяців президентства Володимира Зеленського багато з нас вже змирилися з його, м’яко кажучи, своєрідним стилем виступів. Однак брифінг за підсумками термінового засідання РНБО у вівторок перевершив найсміливіші очікування навіть таких критиків Зеленського як я.

Рано вранці позиції української армії були атаковані спільниками Росії. В результаті наступу в зоні розведення, а радше відведення українських військ, Україна втратила ще одне життя нашого захисника, поранення отримали четверо бійців. Так само в результаті російської атаки був втрачений український опорно-спостережний пункт на висоті.

Президент відреагував на перший наступ російських військ з 2018 року вельми своєрідно. Відповівши, що ніякі провокації ворога не зупинять його на мирному шляху: “Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни і до миру”. В цілому атаці росіян було присвячено приблизно дві хвилини. Після закінчення яких, висловивши співчуття загиблому бійцеві Володимир Зеленський перейшов до питання коронавірусу. І погроз на адресу неназваних партій, які сіють паніку. Погроз так само вельми специфічних – у вигляді обіцянки привезти евакуйованих громадян України в Кончу-Заспу. Як якихось небезпечних шкідників.

За підсумками публічних заяв Зеленського стало зрозуміло, що коронавірус – це не тільки захворювання. Це ще і психдіагноз, який дуже сильно впливає на розумові здібності окремо взятих лідерів держав.

Адже, здавалося б, сьогоднішня атака ворога повністю розбиває ілюзію миру, в якій Зеленський жив ще три дні тому, коли на Мюнхенській конференції з безпеки вирішив розповісти, що його розум вільний не тільки від стратегії, але і від війни. Бо в його голові війна вже давно закінчена. Він навіть погодився на якісь незрозумілі спільні патрулі з “представниками ОРДЛО” на кордоні Росії і України. Заява це виявилася настільки скандальною, що дезавуювати її довелося і міністру внутрішніх справ Авакову і секретарю РНБО Олексію Данилову. Вони запевнили, що ні про які спільні патрулі з проросійськими бойовиками мова не йде. І що “сила буде тільки з українського боку”.

Офіс президента разом з радником секретаря РНБО Сергій Сивохою готував презентацію “Платформи діалогу і примирення”, і тільки людські жертви змусили перенести цю спробу примирення.

Але чи зрозумів президент, що сталося і навіщо Росія пішла у відкриту атаку на українську армію? У цьому є великі сумніви.

Якщо дивитися на війну з кремлівської дзвіниці, то дії Росії виглядають логічними. Власне кажучи, як і в інших спровокованих Росією конфліктах на пострадянському просторі, Кремль використовує активізацію бойових дії для посилення внутрішньої дестабілізації України. І для провокування нашої влади до прямих переговорів зі своїми маріонетками на окупованих територіях. Саме про це Путін, вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова, і вустами глави МЗС Росії Сергія Лаврова каже вже майже шість років. Хочете миру? Хочете спільних патрулів? Хочете виборів? Говоріть прямо з “бунтівними республіками”! Нас там немає! Але перед цим гарантуйте особливий статус Донбасу в Конституції. І, боронь Боже, не називайте “ЛДНР” якимись особливими районами Луганської та Донецької областей. Мир в українському внутрішньому конфлікті можливий тільки в разі визнання особливих прав Донбасу, федералізації. І в цьому питанні Росія звичайно ж може бути посередником. Посередником, для ефективної ролі якого варто відмовитися від антиросійської риторики і зняття санкцій.

Здавалося б, Зеленський підіграє цим сигналам Кремля. Він не називає Росію агресором. Він продовжує називати бойові дії російської армії “провокацією того боку”. І як бульдозер, пробиратися крізь в’язке болото політики, вважає за краще нести своє послання миру українцям і міжнародним партнерам без оглядки на всі перешкоди у вигляді пеньків і трясовини. І в принципі поводиться так, ніби в Україні і правда відбувається внутрішній конфлікт, а не зовнішня агресія. Чим непомірно дратує пасіонарну патріотичну меншість. Однак, разюче, при цьому Зеленський ніяк не може погодитися з російською версією того, що відбувається. І засвоїти, що капітуляція можлива виключно на російських умовах.

Зеленський вічно виписує реверанси Путіну. Заглядає йому в очі з різних ракурсів. І говорить про те, що в цих очах він бачить не українську кров і бажання відновити померлу імперію, а бажання миру. Геть не розуміючи сигналів від російського керівництва. Сигналів, які правильно розшифрував би професійний політик, що сам володіє цією майстерністю. Адже ранкова атака – це просто попередження Кремля про те, що чекає Зеленського в разі, якщо він не погодиться з російською версією того, що відбувається.

Володимир Зеленський унікальний тим, що в зацикленості на власній особі він вірить не об’єктивним даними розвідки, а світ, який сконструював у власній фантазії.

Світ цей парадоксально інтегрує в собі суперечливі поняття. Прагнення Путіна до миру і обстріли. Атаки на “войовничу меншість” і подяку за захист країни на адресу її ж. Зниження інтенсивності міжнародних комунікацій і водночас вимоги зберегти санкції. Ця реальність в голові першої особи України настільки сильна, що пробити її бар’єр не здатна жодна об’єктивна реальність фактів. І тут Зеленський чимось нагадує короля-шизофреніка з безсмертної п’єси Євгенія Шварца “Звичайне диво”. Благодушного тирана, який хоче труїти всіх навколо отрутою при першій же зустрічі, і доброті якого заважає виключно погана спадковість.

У цьому фантазійному світі можливо все. І президента зовсім не цікавить, що думає про ці фантазії українське суспільство, або особисто Володимир Путін. Який прагне не до спільних патрулів на кордоні, а до того, щоб кордон назавжди залишалася під контролем його військ, а Україна нарешті стала головним діамантом в його короні.

Подальші дії Кремля зрозумілі. За відмову капітулювати перед обличчям Кремля Путін вважатиме Зеленського просто верткий обманщиком. А значить найближчим часом нас чекають нові атаки і жертви. Так само як і нові пачки компромату з Оману, або з інших таємних переговорів, в які Зеленський дозволив себе втягнути. Більш важливим питанням залишається питання про те, чи зможе Володимир Зеленський відкрити очі і побачити всю загрозливу ступінь навислої над ним і нами загрози. Чи зуміє зрозуміти, що “войовнича меншість”, що кидає своє життя заради оборони України – його єдина надія на збереження держави і власної влади. Або перебуваючи в летаргії прокинеться тільки в день початку широкомасштабної війни. Тільки для того, щоб втратити владу.