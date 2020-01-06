Для кого-то существование Бога – исторический факт. Для других – смутный рисунок пальцем по запотевшему стеклу. Важно видеть в себе эту естественную потребность определять ориентиры, стремиться к ним и одновременно не бояться подвергать их испытанию разумом. И давать себе разрешение сделать что-то хорошее, даже когда кажется, что это потребует больше сил, чем есть.

Одного разу великий засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд задумався, як і чому людина вибудовує свої відносини з Богом. Завдання, чесно кажучи, непомірне, тому що словом «бог» можна позначити що завгодно. Наприклад, глиняну статую. Або весь Всесвіт. Фрейд спробував піти від визначення, ким або чим є Бог. По-перше, він і сам був людиною віруючою. По-друге, його науковий інтерес був спрямований не на образи, якими мозок описує незбагненне, а на те, як саме він ці образи створює.

Так з’явилося кілька робіт. Найвідоміша з них – «Майбутнє однієї ілюзії». У цій книзі психіатр і філософ дивиться на історію розвитку людства. На кожному новому кроці людство стикається з чимось незбагненним. В основному – страшним, але іноді – жахливим. Щоб протистояти власній безпорадності, – стверджував Фрейд, – люди вигадали собі захисні сили, головною з яких став Бог. Образи змінювалися – захисти залишалися.

Хто ж брався за основу цього всесильного образу? Батько, – вважав Фрейд. Між нами кажучи, він був страшенно антифеміністичним. Батько хороший, мудрий, багатий – бог добрий, благодатний. Батько злий, жорстокий, бідний – бог караючий, суворий, справедливий до голок під нігті.

Взагалі кажучи, не такий вже він був і неправий. Секрет в тому, що, розвиваючись, людина повторює всі стадії історії. Або історія виду повільно проходить всі стадії дорослішання і загибелі живої істоти? Цього ми не знаємо.

Одного разу великий учень Фрейда Карл Юнг задумався, чому це його вчитель так не любить релігію. І прийшов до висновку, що марно. Фрейд вважає, що ніякого бога не існує, а відносини людина будує з природою і батьком? Ну і добре. Яка різниця, якщо все одно є відносини. Робота по зціленню душі не має нічого спільного з тикання паличкою в реальність.

І теж мав рацію. Людському мозку байдуже, в якому зі світів відбувалася подія чи дія. Важливо одне: він його пережив. Раз пам’ятає – значить, було насправді. Тобто Юнг вважав, що це Бог підказує людині ідеї і моральні установки. А людина як вміє, так і реагує. Ну і, природно, перший, через кого ці установки прийдуть, – батько. По правді кажучи, Юнг теж не був феміністичним – час був такий. Це нам пощастило, що зараз легко і просто говорити про роль кожного з батьків, тому що так воно і є: обидва виховують і обидва формують образ захисника, вчителі і ті, кому можна довіряти. Образ любові.

Якщо придивитися, неважко помітити, що обидва вчених приходять до одного і того ж. Віра займає особливе місце в формуванні особистості людини. А перший її образ приходить з батьками.

Так і є. Немовля абсолютно безпорадне. І це триватиме довго. Тільки від батьків залежить, наскільки добрий або страшний буде його світ. Особи, які схилилися над колискою, принесуть посмішку і тепло або … Або не принесуть. Перша біль – теж від них, роздратованих або переляканих небезпечною витівкою малюка. Перші подарунки, заслужені і ні, – теж з їх рук. І це буде першим, що людина пам’ятає. Старість зітре знання і навички, а дитяча пам’ять повернеться і стане ще яскравіше.

Така на батьках величезна відповідальність. Коли-небудь вони зійдуть з п’єдесталу, щоб надати дорослу людину самій собі. Але його сприйняття всього, над чим він не має влади, залишиться таким, як створили батьки.

Що ж дає віра? О, це двосічна зброя!

У невмілих руках, а точніше, мізках, вона може стати ступором, що заважає розвитку. Кращим аргументом на користь безвідповідальності. Найсильнішим мотиватором шукати «царя», який все вирішить і в той же час буде у всьому винен. Така віра заснована на страху.

Але є й інша сторона. Заснована на любові віра зміцнює вільну волю і вчить співпраці з обставинами. Відкриває двері надії, без якої світ перетворюється на пустелю. Показує велич зрілої особистості. Дає заспокоєння в стресі. Робить сильнішими, тому що любов можна не тільки поглинати, але і передавати.

Любов – єдина наша зброя проти безвиході цього світу. Іноді ми не можемо і не повинні робити для ближніх нічого іншого, крім як бути поруч і любити. Іноді нам самим не потрібно нічого іншого. І, як не дивно, якщо батьки не зуміли дати нам свою захисну любов, віра може заповнити цю прогалину.

Для когось існування Бога – історичний факт. Для інших – неясний малюнок пальцем по запітнілому склі. Важливо бачити в собі цю природну потребу визначати орієнтири, прагнути до них і одночасно не боятися піддавати їх випробуванню розумом. І давати собі дозвіл зробити щось хороше, навіть коли здається, що це зажадає більше сил, ніж є.