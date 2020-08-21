За фасадом яскравого інстаграм-життя Зеленського, як і за кожним фоновим шумом, ховається порожнеча. Порожнеча в компетентності, порожнеча в розумінні національних інтересів, порожнеча у виробленні стратегічного курсу нашої держави.

Останні кілька днів графік президента України Володимира Зеленського був перевантажений. У Запорізькій області президент встиг виступити на агітаційному мітингу його партії перед місцевими виборами — національна символіка на трибуні була скромно замінена на емблему “Зе-команда”. У Херсонській — попрацювати листоношею, особисто принісши листи в одне з сіл. Слава Богу, що в цьому каскаді життєво важливих для країни заходів у президента знайшовся час на селфі з недобудованим мостом і на поїздку на Хортицю, де на розпростертій долоні Зеленського козаком був розрубаний … зелений огірок! Спостерігачі побачили в цьому неоднозначний символізм на тлі спадних рейтингів президента і його пріснопам’ятного номера з роялем.

При цьому, президент Зеленський, зайнятий добиранням вдалого ракурсу для селфі та знищенням ні в чому не винних коренеплодів, пропустив безпрецедентну кризу у сфері нацбезпеки України.

Витік в пресу інформації про зрив спецоперації із захоплення 33 російських найманців, причетних зокрема до знищення малазійського Боїнга над Донбасом і українських військових бортів, у тому числі Іл-76 під Луганськом — історія з далекосяжними наслідками, що здатна підірвати не просто стабільність усередині держави, але і завдати нашій країні міжнародних збитків. Адже в затриманні винних у знищенні цивільного літака зацікавлене насамперед міжнародне правосуддя. І, виходячи з особистого досвіду, можу відзначити, що проведення подібних за масштабом спецоперацій рідко буває секретом від наших партнерів по західній антипутінській коаліції. І рідко проходить без координації з ними.

Відразу ж розставлю крапки над “і” – інформація про те, що спецоперація військової розвідки й СБУ була зірвана руками глави офісу президента Єрмака і проросійськи налаштованого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка підтверджується досить кількістю джерел, що не дає суспільству права її ігнорувати.

Офіс президента відреагував на кризу з властивою “грацією” – забезпечивши печать мовчання на олігархічних каналах у спробах приховати скандал. Крім того, в публічні пампаси був випущений радник Єрмака, автор найпотужнішого мему про “багатоходового комбінатора” і тлумач снів неофіційного віцепрезидента країни пан Подоляк. Сенс графоманії Подоляка звівся до простої тези: озвучені журналістами звинувачення — це російська спецоперація з очорнення президента, а всі залучені до неї персони — люди зі “спеціальним рівнем інтелекту”.

Кількість спеціальних російських операцій проти Зеленського в останній рік і правда зашкалює. Поки президент катається по регіонах і робить селфі, хтось його рукою підписує включення до мінської переговорної групи Вітольда Фокіна – милого дідуся, який нещодавно заявляв, що росіяни правильно анексували Крим – адже інакше б там з’явилися американці. Якийсь агент Кремля підміняє собою президента в виступах, псуючи імідж патріота Зеленського лексиконом про “яка різниця” і “ту сторону”. Агенти Кремля впихають у донбаський процес Сивоха, намагаються організувати прямі переговори України з маріонетковими адміністраціями окупантів, заламують президентські руки, примушуючи його віддати Росії головного обвинуваченого у справі Боїнга Цемаха. Створюється враження, що президент України ізольований агентами Кремля в якомусь бункері та замість нього Україною їздить якийсь самозванець!

Тим часом ситуація не видається смішною, навіть якщо її головний учасник — в минулому успішний комік. Самоочевидно, що Володимир Зеленський досі не розуміє нічого про свої посадові обов’язки. Президент і його оточення живе в режимі роману “Страх і відраза в Лас-Вегасі”. В запасі президентської команди завжди є два пакетики селфі, сімдесят п’ять ампул гнівного муркотіння, п’ять коробок мемів, сільничка наполовину наповнена розлогими обіцянками й ціле море різнобарвних депутатів, здатних назвати чорне — білим, а біле — чорним і ящик ботів. Тільки до процесу управління державою це не має ніякого стосунку.

Президент України займається чим завгодно, крім своїх безпосередніх обов’язків — до яких належить передусім формування державної стратегії у сферах міжнародної політики й національної безпеки.

Зеленський ніяк не може зрозуміти, що його першочергове завдання — не продукувати контент для соцмереж, а займатися рутинною і скрупульозною роботою. Заснованою на взаємодії з інститутами держави. Повноваження й інститути — лише інструменти в руках політичного керівництва.

Спецслужби, дипломатія, РНБО, збройні сили — це набір важелів, якими має вміти користуватися президент для досягнення національних інтересів держави.

Саме тому в країнах розвиненої демократії рішення про те, яким чином гармонійно застосовувати різні інструменти, приймаються на базі формалізованого колегіального органу. У нашому випадку, будь-які рішення у сфері нацбезпеки повинні прийматися на базі ситуативного центру РНБО. Звичайно, кожен орган держави — будь то МЗС або розвідка, завжди діють у межах власних компетенцій. Спецслужби завжди тягнуть ковдру на себе — адже сама філософія їх світосприйняття розглядає світ як глобальне поле для оперативної гри. Дипломати завжди виступають в піку спецслужбам, бо їхній хліб — це переговорний процес. Армія бачить світ як полігон.

І тільки політичний лідер, виходячи з представлених аргументів і чіткого розуміння національного інтересу, може як диригент гармонізувати ці голоси в єдиний хор.

Крім того, в демократичних країнах діють механізми громадянського і парламентського контролю. Тому що демократія — суть народовладдя. І парламент і суспільство завжди повинні мати можливість нагляду за рішеннями лідерів і спецслужб — для того, щоб припинити можливі зловживання в цих закритих спільнотах.

І якщо єдиний мотив зриву нашої спецоперації із затримання ворогів України полягав лише в тому, що Єрмак був стурбований своїми стосунками з Дмитром Козаком, постає питання про те, хто він такий. Чому головвклерк президентського офісу, що не несе політичної відповідальності за свої рішення, що не підпадає під нагляд парламенту, приймає будь-які рішення у сфері національної безпеки. Одночасно це і питання про те, хто по-справжньому керує країною в той час, як президент розмахує селфі-палицею на різних об’єктах будівництва.

За фасадом яскравого інстаграмного життя Зеленського, як і за кожним фоновим шумом, ховається порожнеча. Порожнеча в компетентності, порожнеча в розумінні національних інтересів, порожнеча у виробленні стратегічного курсу нашої держави. Ця порожнеча і правда дуже вдалий простір для проведення російських “активностей”. Тільки джерело цих спецоперацій, здається, слід шукати не в рядах журналістів, а ближче до четвертого поверху будівлі по вулиці Банковій.