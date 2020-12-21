Олексій Кудрявцев – колишній голова Державної арітектурної інспекції, тієї самої, що видає дозволи на будівництво. У 2018 його звільнення пов’язуали з втратою певними групами контролю за відкатами, хоча формальним приводом став фальшивий диплом молдовського вишу. У 2019 він мав стати заступником міністра регіонального розвитку, але натомість почався скандал навколо призначення керівника ДАБІ, який зрештою закінчився тим, що тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку будівельники заявили, що на схеми повернулись люди Януковича. Є навіть думка, що боротьба навколо ДАБІ стала однією з причин віставки Гончарука.

В результаті після відставки Гончарука через кілька місяців Денис Шмигаль заявив про ліквідацію ДАБІ, але краще не стало. І ось Кудрявцев знову мав би знову почати роботу, і тут до нього прийшло ДБР. Чому і з чим він це пов’язує чиновник, Кудрявцев розповів Буквам.

Давайте почнемо безпосередньо з вчорашнього дня (розмова була у п’ятницю), коли до вас прийшло ДБР. Розкажіть, навіщо вони прийшли і чим власне це закінчилося?

У четвер о 9 ранку під будинок приїхали дві іномарки – мерседес і ренджровер – де були представники ДБР і прокуратури Києва. Вони подзвонили в двері, шукали мене і як вони потім пояснили адвокатам, що хотіли зі мною поспілкуватися. Мене в той момент не було вдома, дружина набрала мене на телефон. Я зрозумів, що це черговий виток подій, які не один раз відбувалися – я набрав адвокатів, вони виїхали до мене додому.

Після цього адвокати мені повідомили, що мені хочуть вручити підозру в рамках незаконно відкритого кримінального провадження.

Чому ви його вважаєте незаконним?

Тому що воно відкривалося і закривалося в 2017 і 2019 два рази, за якими вже вийшли всі терміни. І ось знову вони відкрили справу про нібито підробку диплома. Давайте я процитую повідомлення від мого адвоката (дістає телефон, читає): Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконним діямі прокуратури та слідчих ДБР: – Справа по так званій підробці диплому неодноразово закривалася слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькової громадської організації- слідство поновлювалася; – законність закриття справи слідчим Національної поліції за нібито використання підробленого диплому підтверджена Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва та Київського апеляційного суду; – Прокурор Київської міської прокуратури, маючи за законом повноваження лише протяогом 20 днів від дати отримання постанови про закриття справи на її скасування, у листопаді 2020 року скасовує Постанову слідчого прокуратури про закриття справи за відсутністю події злочини від 28.04.2017 року (!!!) ; – По всіх статтях обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч.1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурори та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи; – Справа по суті є безперспективною. Жоден суд України не зможе притягнути Кудрявцева до кримінальної відповідальності”.

Це той самий диплом через який вас 2 роки тому зняли з посади голови ДАБІ?

Так, абсолютно точно. Це той диплом, по котрому було сфариковано справу при Кабміні та Володимир Борисович (Гройсман) разом з главою Нацагентства держслужби Костянтином Ващенком мене звільнили. При чому звільнили, навіть не з’ясувавши обставин і не спитавши моїх пояснень. Хоча при призначенні на посаду я подавав диплом отриманий мною в Україні.

Наскільки я пам’ятаю обставини цього скандалу, то мова все-таки про те, що ви використовували молдовський диплом, коли подавали документи на попередню посаду. Звідки він у вас узявся?

Хочу раз і назавжди закрити тему з вищою освітою отриманим в Молдові. Відразу після школи в перебудовні часи я пішов працювати – час був такий, що було не до вищої освіти. У 1992 мій хороший товариш вступив в Кишиневі на заочну форму навчання в Кишинівського політехнічного інституту імені Лазо. І я, що називається за компанію, вступив разом з ним. Регулярно їздив туди, здавав екзамени. 97-го отримав диплом про закінчення Технічного університету Молдови, як він став тоді називатися. Після цього я отримав вищу освіту і в Україні – закінчив у 2001 році НАУ за спеціальністю «менеджмент».

І в 2014-му, коли я поступав на держслужбу, я подавав саме український диплом. Копію молдавського диплома якимось чином засунули в особову справу, яка знаходилась в Кабміні. А в особовій справі в міністерстві (а саме воно формує матеріали на подачу при призначенні) цього диплома не було. Паралельно я відучився і отримав диплом Одеської юридичної академії. І на момент подачі документів на главу ДАБІ це мені давало право займати посаду.

Тобто ви вважаєте, що це справа через диплом?

– Нібито проблеми з дипломом – повністю вигадана моїми опонентами історія. І це та ж справа, яка була вже закрита в 2017 і 2019 роках. По ній є рішення суду, що її вже не можна поновлювати, бо в червні місяці по ній як мінімум пройшли строки давності. Але ви ж прекрасно розумієте, що питання не в дипломі. А в тому, що є люди, які бояться реформи ДАБІ та хотіли б продовжувати ловити рибку в каламутній воді, яка є зараз.

Якщо пройшли всі терміни давності і мова про диплом, а не, скажімо, про хабарі, то як ви пояснює такий інтерес до себе? Ви ж не діючий чиновник.

Минуло 2 роки як мене звільнили, і за цей час проти мене не змогли нічого придумати крім фейкової справи про диплом. Але за той термін, який я очолював ДАБІ не було жодної конфліктної ситуації або скандалу, де можна мене було підозрювати в хабарах і зловживанні службовим становищем.

З 2016, коли вперше було заведено цю справу, була відповідь з Молдови і справу закрили. З чим я пов’язую сьогоднішні візити? З тим, що їм стало відомо, що мене запрошують повернутися на держслужбу, щоб допомогти навести лад в галузі.

Ось як? З чим?

У мене є досвід і розуміння, якою має бути позиція держави в будівельній галузі. Є досвід успішних реформ. Успішними їх вважаю не я, а міжнародні організації. Наприклад, наші реформи підняли країну в рейтингу doing business на 12 пунктів! Те, що відбувається в сфері будівництва зараз …. Та псевдореформа, яка була запропонована в березні цього року – і це вже визнають всі – абсолютно безперспективна і навіть шкідлива.

Чому я так здивувалася, тому що наскільки я пам’ятаю, що рік тому на хвилі чуток про те, що ви могли стати заступником міністра ЖКГ Олени Бабак, почався грандіозний скандал навколо ДАБІ. Тому що деякі представники не хотіли, щоб це відомство очолив ваш колишній підлеглий, а хотіли просунути своїх людей. І Строкача збили, а поставили Олену Костенко з помічниками. Після чого лютому представники будівельної галузі прямо заявили тодішньому прем’єру Гончаруку, що в ДАБІ повернулися «схемщики» часів Януковича.

У 19-му році було вікно можливостей для завершення реформ в ДАБІ, можна було покінчити зі схемами в галузі. Мені запропонували стати заступником Олени Валеріївни Бабак (міністра Мінрегіонбуду) і ми хотіли закінчити почате – завершити програму «Прозора ДАБІ» і впровадити електронний кабінет. Тому що після мого звільнення в 2018 році прийшли люди, які це все зламали і повернулися до старих схем. Але, на жаль, як показують події зі спробою вручити мені підозру, ці люди зберегли свій вплив донині.

Це все-таки правда, що причиною її звільнення було те, що вона хотіла взяти вас в заступники?

Думаю це одна з причин. Моє призначення обговорювалося і з прем’єром Гончаруком, і в Офісі президента. Я особисто спілкувався з Сергієм Трофімовим, ми обговорювали стратегії, але потім сталося те, що сталося. І Олена Валеріївна пішла з посади.

Перед відставкою вона назвала будівництва, через які її почали атакувати в пресі – до них мали відношення Андрій Вавриш і депутат ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко.

Кого вона мала на увазі коректніше уточнювати у неї. Моя особиста думка, що Вавриш і Ісаєнко не мали відношення до її звільнення.

А хто мав?

Ті ж самі люди, які мене звільнили в 2018, а також перший заступник глави ОП Трофімов. Наскільки мені відомо, він найактивніше просував «потрібних» кандидатів.

Тобто правдиві ці чутки, що після ліквідації ДАБІ всі схеми в цій галузі замкнулися на Трофімова?

Люди, які створювали свої схеми в будівельній галузі, навчилися виживати за будь-якої влади. Мій відхід вони сприйняли, як шанс повністю повернути втрачене. Можу лише зазначити, що саме Трофімов наполягав на призначенні певних людей. І весь цей рік ці люди займалися побудовою – хоча, напевно, це непідходяще слово, швидше відновленням схем.

У чому полягає ця схема?

Вона дуже проста – є керівник, який дає команду, давати вам дозвіл на будівництво чи ні. При мені відсоток відмов був 3%, після мого відходу – 70%. Навіщо стільки відмов? Щоб до них приходили вирішувати питання. Я поламав цю схему в 2018, а тепер її повністю відродили – і дозвіл дають тільки тим, хто заплатив хабар. Сьогодні отримати дозвіл на законних підставах просто неможливо.

Я за голову беруся, коли бачу на що зараз видають дозволи.

Справедливості заради, з позитиву можу відзначити, що з початку грудня був реалізований закон України № 199 – IX авторства нардепа Олени Шуляк. За участю президента Зеленського, Мінціфри міністра Федорова таки запустило електронний кабінет забудовника, який, по суті, замінить ЦНАП і не потрібно буде давати гроші фірмам, які будуть носити ці документи за різними будівлям. І щоб було видно, які документи є в наявності. І тепер всі зможуть бачити, що якщо у тебе щось не в порядку, то значить, ти за три тижні не можеш все виправити і отримати дозвіл.

Але, наскільки я пам’ятаю, все питання як раз не в цьому. Тому що експерти, які роками відстежують схеми на цьому ринку запевняли, що хабарі брали все-таки не з тих, хто все чесно робить, а з тих, хто все провалював за термінами, але хотів отримати документи.

Проблеми, на жаль, створюються і для добропорядних забудовників. Адже чиновник, який розглядає документи, як був, так і є. Просто зараз перед ним не паперові, а електронні документи. Все інше залишилося як є – хабарі і схема 5 доларів за квадратний метр нікуди не поділася.

Ви вважаєте, що після звільнення Трофімова щось змінилося в цих схемах ДАБІ?

Ні, нічого не змінилося.

І ті люди, які прийшли рік тому в ДАБІ, вони там залишаються?

Так.

Коли вас звільняли, то це називали вашим конфліктом з братами Горовими, які нібито тоді отримували відкати зі схем. Зараз вони в цих схемах теж?

У Києві точно так, в цілому по країні, наскільки я знаю, ні. Інша справа, що вони прикладають титанічні зусилля, щоб я не повернувся на цю посаду.

А хто тоді зараз впливає? Кучер, Сергієнко?

Про Кучера ходить багато чуток, але за моєю інформацією, він цим не займається.

Він зараз забудовник, у нього не одна фірма. А Олександр Сергієнко залишається. Він був помічником депутата, помічником міністра. Його зробили помічником Олени Костенко, яка керувала ДАБІ з минулого грудня по лютий. Цікаво, що коли вона його звільнила, то відразу звільнили і її.

Проведена зараз реформа ДАБІ здійсненна?

Про цю реформу потрібно забути і більше до неї не повертатися. Все, чого вони домоглися, роз’єднавши, ДАБІ на три структури – це що горезвісні 5 доларів хабара за квадратний метр перетворилися в 15.

Провести таку реформу, не забезпечивши відповідну законодавчу базу, неможливо.

Ще одна проблема, про яку не говорять – це перевірки. Їх зараз не проводять. Будуй, що хочеш …

Чим це загрожує? Новими Еліта-центрами?

Ні, вони все-таки будують на відміну від Еліта-центру. Але питання що і як? Може, виявитися, що у землі не те цільове призначення, що дозволили будувати 10 поверхів, а побудували 20, а комунікації не витримують таке навантаження, може виявитися, що нікуди врізати каналізаційну систему. Замість арматури в 20 міліметрів закладають 10 міліметрову. Забудовник економить на кожному будинку мільйони, але наслідки можуть бути жахливими.

А будики ростуть як гриби, потім їх якось через суд намагаються легалізувати, як будинок Білозір на Подолі.

Зараз, начебто, перевірки повернули, але тільки для новостворених органів. Але все одно рік нікого не перевіряли – це повернеться дуже великими проблемами.

Зараз у всіх на слуху справа Укрбуду і свідчення Микита на Татарова та Гройсмана. Що ви думаєте про цю історію?

Я не знайомий з Микитасем особисто, але не можу сказати, що у нього були незаконні будівництва. Так були скандальні якісь моменти, але документи він намагався тримати в порядку. З тонкощами справи я не знайомий, а те що Володимир Борисович мав відношення до будівництв, то це все знали. Я це особисто відчув на собі, коли мене звільняли.

Це ви зараз так натякаєте, що один його соратник так йому на парламентську кампанію грошей зібрав?

Я не знаю, скільки вони взяли хабарами, але що мали до цього відношення – то це точно.

Ви сказали, що можете повернутися на держслужбу. Про яку посади йде мова і з ким ви ведете переговори?

Не хочу відкривати всі карти, але це люди у владі, які бачать, до чого призвела нинішня «реформа» і бачили досягнення нашої команди. Вони мають схожі зі мною принципи роботи і бачення проблем. Основна мета – навести порядок в галузі.