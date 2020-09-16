Євро-2012 не принесло Україні прибутку і прогресу в економіці. Але про це не напишуть анонімні телеграм-канали, які читає Зеленський. Не можна ж засмучувати найвеличнішого. Він повинен вірити в свято, яке завжди з ним.

Президент Володимир Зеленський все-таки хоче провести Олімпіаду в Україні.

Це підтвердив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв’ю Tribuna.com.

«Президент поставив завдання – привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для Олімпійських ігор. Зараз ми це готуємо», – заявив Гутцайт.

Вперше про плани провести Олімпіаду Зеленський заявляв ще в липні 2019 року, через 2 місяці після обрання. Але якщо тоді це ще якось можна було списати на юнацький максималізм, то тепер це більше схоже на повну втрату зв’язку з реальністю і бажання піти в світ ілюзій.

Тому що хотіти провести Олімпіаду в країні, де війна (і навіть якщо ти її раптом у своїй голові або очах Путіна закінчиш і приймеш назад Донбас, то його ще відновлювати) і порожній коронавірусний фонд, а чергового міністра фінансів хоуть звільнити за те, що він не може домовиться з МВФ про новий транш грошей для порятунку економіки – вершина безглуздя.

“Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними”, – сказав Зеленський в минулому році. У планах Офісу президента Олімпіади 2028 або 2030 року (заявку хоче подати Львів).

Це твердження настільки ж «адекватне», як бажання Украавтодор будувати 30 кілометрів на добу, коли виходить тільки 10.

Підготовка Олімпіади в Токіо, яка так і не відбулася в 2020 році, коштувала Японії 12 мільярдів доларів.

А ось її скасування буде коштувати від 30 до 70 мільярдів доларів. Витрати педантичних японців перевищили перші розрахунки в 6 разів.

У 2012 британці провели найдорожчу літню Олімпіаду в Лондоні, яка коштувала 15 мільярдів. Це без доріг, аеропортів, готелів. А окупилася вона тільки через кілька років. І це один з небагатьох успішних випадків.

Проведення Олімпіади стає поштовхом до припливу туристів, зростання цін на житло в столиці Олімпіади і зміцнення національної валюти. Але дуже ненадовго. Замість цього країнам залишаються величезні комплекси, які потім майже не використовуються. На набережній Афін досі стоять нікому не потрібні «олімпійські ангари», а з витрачених 11 мільярдів на ОІ Греція змогла повернути тільки 2. Олімпійські об’єкти зазвичай руйнуються і cтоять пустками, бо їх не переробиш під фітнес-клуб.

Саме тому трендом останнього десятиліття стало не бажання провести Олімпіаду, а адекватно оцінити сили країни і відмовитися від участі в таких перегонах.

В 2024 і 2028 ОІ прийматимуть Париж і Лос-Анжелес. МОК їм дав право самим вирішити, коли проводити Олімпіаду в якому місті, тому що інші міста відкликали свої заявки. Гамбург, Будапешт, Рим порахували для себе Олімпіади занадто дорогим задоволенням. До цього так вчинило із зимовою Олімпіадою Осло.

Правда є нюанс, на Олімпіадах зручно красти. Саме тому бюджет зимової Олімпіади в Сочі склав 51 мільярд доларів. Ця сума дорожче витрат на всі зимові об’єкти всіх попередніх олімпіад разом узятих. За оцінками вже покійного Бориса Нємцова, на Олімпіаді вкрали 26 мільярдів доларів. Була навіть жарт, що якби на бобслейній трасі не крали, її можна було б викласти з діамантів.

Як вкрасти на спортивному івенті Україна знає з власного досвіду. Адже в Україні вже було Євро-2012, де крали на всьому – від бетону до турнікетів і крісел. І вже був Віктор Янукович, який хотів провести в Україні зимову олімпіаду.

При Порошенко заявку відкликали, але вкрасти встигли навіть за цей період.

Про те, що мета не стільки перемогти, як «зігрітися» можна було здогадатися за датою – Янукович, який хотів провести зимову Олімпіаду 2022 (президентом він уже тоді б не був).

У 2012 Кабмін Азарова віддав роботу по реалізації “Олімпійської надії” Держінвестпроекту, очолюваному Владиславом Каськівим. За дивним збігом обставин його оточення ще з 2006 року носилося з ідеєю гірськолижного курорту в Боржаві.

І ці ж люди отримали підряди на реалізацію “олімпійської мрії” Януковича. Влітку 2012 року ці фірми фактично під конкурс створили ТОВ “Боржава резорт” і ТОВ “Будівельна компанія “Комбуд”. Їх фіктивними керівниками був водій і родичка керівників Держінвестпроекту. А печатки компаній зберігалися у заступника Держагентства інвестицій Шута і рідного брата Каськіва.

Через схему з участю 2 десятків кіпрських і сейшельських офшорів “Боржава резорт” і “Комбуд” створили ілюзію господарської діяльності – з проектування та будівництва готельно-курортного комплексу з гірськолижною загальною площею 234 475 кв.м, за що ТОВ “Боржава резорт” сплатила 376,6 млн. гривень бюджетних грошей, частина з яких благополучно осіла в офшорах.

Крім того, у 2013 і 2014 подільники Каськіва скупили через фіктивні підприємства 444 земельних ділянки в Закарпатській області.

Незважаючи на наявність кримінальних справ нікого не посадили. 1 вересня ВАКС тільки дозволив заочний арешт Каськіва. Влітку так само заарештували його брата.

Юрій Гусєв, який працював в агентстві, взагалі виявився поза підозрою і спокійно очолює Херсонську ОДА.

Тому саме час, аби хтось ще заробив на чиїхось мріях про будівництво століття, щоб потім чергова Маша Фокіна могла спокійно жити в Сан-Франциско.

За будівництво доріг під час підготовки до Євро-2012 Україна має віддати 900 млн євро. Згідно з умовами договору, повертати кредит необхідно з 2020 року. У 2012 Янукович назвав ціну Євро-2012 в 4,4 мільярда доларів. Це означає, що кожен українець заплатив за нього 76 доларів.

Євро-2012 не принесло Україні прибутку і прогресу в економіці. Але про це не напишуть анонімні телеграм-канали, які читає Зеленський.

Не можна ж засмучувати найвеличнішого. Він повинен вірити в свято, яке завжди з ним.