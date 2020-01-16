Олігарх Ігор Коломойський оголосив війну прем'єр-міністру Олексію Гончаруку. Саме так трактували в «Слузі народу» оприлюднення записів з наради представників Кабміну і Нацбанку. Участь групи депутатів Коломойського в розкручуванні скандалу - головний доказ для них. Але в те, що Гончарука звільнять - не вірить ніхто. У монобольшінства на це немає голосів.

Оприлюднення годинної прослушки із зустрічі за кавою представників Кабміну і Нацбанку стало головною темою скандалу цього тижня, затьмаривши навіть високі міністерські премії і невдачі України у захисті своїх інтересів після катастрофи літака МАУ в Ірані. Цитати прем’єра про те, що він «повний профан в економіці», а у президента країни «примітивне розуміння економіки» і «туман в голові» – довго будуть джерелом мемів для дискредитації уряду.

Ще вчора ввечері депутати «Слуги народу» заявляли, що готові голосувати за відставку прем’єра, якщо він напише заяву. Але на фракції таких сміливих виявилося аж 10 чоловік.

А ось те, з якої групи були депутати, переконало колег в тому, хто організував атаку.

– Так, що це відкрита війна Коломойського з Гончаруком, – запитали журналісти у одного з високопоставлених депутатів з СН.

-Чому відкрита? Ні, це так, легка розминка, – відповів той.

– У Коломойського що є свій кандидат на Кабмін? – розпитували журналісти.

-Ні, здається, йому зараз важливо просто збити Гончарука, тому що він вважає його своїм ворогом, так само, як і МВФ.

Слід нагадати, що Коломойський не був прихильником призначення Гончарука на посаду прем’єра. Тоді він ратувала за главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Такий дивний вибір тоді трактували як можливу хабар США, щоб ті не розслідували справу Коломойського. Але Зеленський зробив інший вибір, а Коломойський став покращувати відносини з оточенням Трампа через інші канали.

В цей же час його депутати всіляко демонстрували зневагу до Гончарука і Кабміну, і їх здібностей щось змінити в країні.

Чому атака трапилася саме зараз? Депутати вважають, що матеріал спеціально підв’язати під скандал з високими преміями, які собі нарахували члени Кабміну.

Деякі також думають, що і тема з аукціонами з продажу цінних паперів була обрана не випадково.

Зі слів Гончарука і так ясно, що у президента є певний страх до цієї теми, що на аукціонах заробляють «Маркарова і Ротшильди» або Порошенко. Ще навесні для консультацій по ОВДП до Зеленському звали колишнього заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, і він досить впевнено провів лікнеп для молодого президента. Але і страхи, мабуть, теж зародив.

Тепер же, дехто їх використав у своїх цілях.

Коломойський вважає МВФ, який проти повернення йому Привату, своїм головним ворогом. Він також здогадується, що Камін Гончарука на повернення не погодиться.

– Тому він і хоче збити Гончарука, – говорить один з депутатів.

З версією, що Коломойський це робить без плану Б – тобто без кандидата на посаду прем’єра – до речі, згодні не всі. За деякими даними, олігарх не проти, щоб це місце зайняв заступник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Сказати, що у президента досі не думали про зміну прем’єра – теж неправда. Але поки від цієї думки відмовилися.

– У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім не жаль звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. При чому Аваков саме третій в списку, – говорить співрозмовник #Букв.

– Аваков? Нізащо! Навіть, якщо б Зеленський вніс його кандидатуру, за нього б не проголосували, – каже депутат від СН.

Оприлюднення плівок застало Гончарука в кабінеті Зеленського.

– Він у цей час був у президента, правда з іншого приводу. Як відбувалося спілкування після оприлюднення я не знаю – на той час я залишив зустріч, – зізнався журналістам в четвер лідер фракції СН Давид Арахамія.

При цьому ні Арахамія, ні його заступник Олександр Корнієнко не побачили великої крамоли в словах на записах.

«Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне », – зазначив Арахамія.

“Що стосується змісту розмов – я не кажу про їх автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як з нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабара. Там обговорюються якісь економічні речі. Це одна сторона “, – сказав журналістам Корнієнко.

“Друга сторона – це питання безпеки. Я думаю, що ми цим питанням займаємося, оскільки не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а ззовні. І в умовах війни питання безпеки, прослуховування топ-чиновників дуже гостре. Якщо це дійсно правда, плівки, голоси автентичні, то треба з’ясувати, хто прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки “, – зазначив він.

Депутати вже звернулися в СБУ щодо можливої ​​прослушки.

До речі, нинішні засоби прослушки вже не потребують дротів. Могли зняти інформацію просто з вібрації вікон. А міг записати хтось із учасників. У підозрювані депутати визначили чомусь тільки жінок – заступника голови НБУ Катерину Рожкову і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Напевно, вирішити цей ребус змогла б Юлія Тимошенко, яка на новорічному корпоративі своєї партії (що пройшов у стилі Агати Крісті) виступила в ролі полісмена. Але лідер «Батьківщини» вирішила просто попросити керівництво країни «повернутися в свої квартали».

А ось Петро Порошенко несподівано теж став на сторону Гончарука.

«Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український уряд – на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха. Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним », – зазначив Порошенко.

Підтримка від п’ятого президента була настільки несподіваною, що дехто з депутатів пожартував, що Порошенко спеціально підтримав Гончарука, щоб його збити.

Тим часом, представники ОПЗЖ таки серйозно взялися за тему відставки – і вже думають над варіантом, як обійти річний імунітет уряду. Вони готують постанову, яка могла б відкликати затвердження програми уряду.

А поки опоненти готуються до п’ятничного звіту уряду, сам Гончарук готує постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак.

Чутки про її звільнення ходили вже майже місяць. В одній з версій причиною стала війна за контроль над Державною архітектрурно-будівельною інспекцією.

– Це не зовсім так: вона також не впоралася з децентралізацією. Це виявилася не зовсім її тема. Якщо в ЖКГ вона розуміється, то тут – ні. Тому вирішили міняти. І, ймовірно, підвищувати наступного міністра до віце-прем’єра, – говорить високопоставлений співрозмовник #Букв.

Він також допускає, що найближчим часом замінять ще кілька міністрів.

Йдеться про міністра економіки Тимофія Милованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і навіть міністра культури Володимира Бородянського.

Якщо з Соколовською причина в ній самій- «не всі депутати знають, як виглядає міністр», то в Мілованова і Бородянським на особистістне наклалася ще й непідйомність міністерств.

Через півроку після виборів «Слуги» нарешті зрозуміли, що своїм укрупненням вони створили неробочі монстри, якими неможливо ефективно керувати.

– Спортсмени образилися, що їх урізали в правах. Вони ходять ниють до президента. Два наші спортсмени зі списку їх туди водять. А нам потім виправдовуйся. З Міловановим теж и погарячкували. Тепер уже зрозуміло, що нам потрібно окреме міністерство. Він навіть не встигає там глав управлінь на ОДА підписувати, – говорить співрозмовник видання.

Але якщо Бабак можуть звільнити вже завтра, то дати інших перестановок поки неясні. Як і кандидати-наступники.