Принцип влада змінюється, треба міняти шапку, зображений у фільмі "Весілля в Малинівці" дуже підходить для українських місцевих виборів. Кандидати легко мігрують між партіями та утворюють несподівані альянси, часто закопуючи сокири війни, якими воювали десять років.

Букви продовжують описувати передвиборчі розклади. Тепер на півночі країни.

Житомир

За перемогу на мерських виборах у Житомирі змагатимуться з десяток кандидатів, серед яких дружина колишнього віцепрем’єра Геннадія Зубка та сестра Борислава Розенблата. Принаймні, такий висновок можна зробити з білбордів, розвішаних містом.

Один з головних фаворитів перегонів є міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який у 2015 році балотувався від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність“. Але кілька місяців тому він долучився до партії Бориса Філатова “Пропозиція”.

Зараз містпо у розміщені сітілайти, білборди та листівки на інформаційних дошках біля будинків, де зображені фотографії відремонтованих та реконструйованих вулиць, скверів, стадіонів та інших об’єктів у місті у форматі “було/стало”.

Головним його суперником вочевидь стане Віктор Євдокимов, якого кілька днів тому оголосили як кандидата від “Слуги народу”. Останній ректор університету “Житомирська політехніка” та священник Української Православної церкви Московського патріархату. Свою партійність серед “слуг” оформив кілька місяців тому. До того по місту висіли його зелененькі борди з промовистою назвою “Вибір, що змінює все”.

Потенційною кандидаткою на посаду міського голови є сестра колишнього народного депутата Борислава Розенблата, депутатка Житомирської обласної ради Олена Розенблат. По місту розміщені борди та сітілайти за написами “За Житомир твоєї мрії. Олена Розенблат”. Свого часу вона балотувалась в місцеві депутати від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Але партії п’ятого президента інша кандидатка — Людмила Зубко. Це дружина колишнього віцепрем’єра Геннадія Зубка, яка зараз рекламує проєкт “Альтернатива є – безпечна школа”. Вона також організовує тренінг для вчителів та директорів навчальних закладів Житомира з організації безпечного навчання в умовах епідемії коронавірусу.

А от сестра Борислава Розенблата тепер у партії “Батьківщина”.

Також участь у кампанії можуть узяти колишній заступник міського голови, двоюрідний брат того ж Борислава Розенблата, Матвій Хренов та екснардеп Віктор Развадовський.

Від ОПЗЖ балотуватиметься місцева депутатка Наталія Леонченко, яка розраховує якщо не стати мером, то секретарем міськради.

Суми

Головними претендентами на мера Сум вважають чинного очільника міста, члена “Батьківщини” Олександра Лисенка та депутата облради Юрія Чмиря. Останній – це той самий Чмир, що був головою сумської ОДА за Віктора Януковича, а також заступником голови адміністрації президента в останні дні Майдану.

Після революції Чмир побув фігурантом кримінальних справ, в нього знайшли більше мільйона незадекларованих доларів. Але потім він продовжив спокійне політичне життя, записував пісні і викладав їх в соцмережі, щоб підвищити любов сумчан.

Місцеві журналісти оцінюють рейтинги цих двох кандидатів вище 25%.

Утім Чмир ще думає, чи йти в мери. Річ у тім, що тепер не можна балотуватися в облраду і міськраду одночасно, а отже поки соціологія не скаже, що він перемагає, офіційного старту не буде. Також Чмир вирішує, чи йти від ОПЗЖ, бо партії це піде в плюс, а йому в мінус.

Водночас мер Лисенко вже активно проводить зустрічі з містянами, де начебто звітує про свою роботу. Спостерігачі розцінюють це як дочасну виборчу агітацію, мер заперечує.

Хто переможе в парті — Чмир Лисенко, залежить від багатьох факторів. Зокрема, і від кандидатури від “Слуги народу”.

Хоча офіційно це ще не оголошено, вочевидь, кандидатом стане депутат від президентської фракції, вчителька Тетяна Рябуха. В інтерв’ю Цензору жінка зізналась, що сама подала свою кандидатуру.

Це дійсно так, але впізнаваність Рябухи в місті не є великою. Тому навряд чи вона матиме високий результат. Лисенко і собі намагався домовитись із “Слугами” щодо балотування під брендом партії, але отримав відмову.

В цьому контексті цікаво, що на бордах, які розміщені зараз в місті, позначена “Команда Лисенка”.

Хоча на це позиціювання могли вплинути й інші мезальянси в області.

Юрій Чмир є добрим знайомим бізнесмена та ексдепутата Ігоря Молотка. В інтерв’ю Буквам Геннадій Корбан сказав, що на місцевий осередок “Батьківщини” має суттєвий вплив саме цей колишній депутат, який представляє зараз партію “За майбутнє”.

Начебто, Молоток не хотів би цього разу висувати Лисенка від партії Тимошенко.

Звісно, що це можна пояснити це тим, що вибори ще не почалися. Але для любителів конспірології можна побачити й натяки на інтриги.

Тож боротьба в місті обіцяє бути запеклою.

Чернігів

Мер Чернігова Владислав Атрошенко, який свого часу побував і в Партії регіонів, і в БПП, при новій владі може не хвилюватись за своє майбутнє.

Згідно з липневою соціологією групи “Рейтинг” Атрошенка підтримують 88% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні.

Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, Вадима Антошина (ОПЗЖ) підтримали б 2,0% опитаних, Юрія Власенка (Батьківщина) – 1,9%, Олега Семінського – 1,6%, депутата “За майбутнє” Антона Полякова та колишнього мера Олександра Соколова – по 1,0%. Тих, хто не визначився, – близько 10%.

Щобільше, Атрошенко забирає лідерство у “Слуг” і в партійних перегонах.

За тією ж соціологією групи “Рейтинг”, за партію “Слуга народу” готові були проголосувати 21,0% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію “Рідний дім” (партія мера Чернігова Атрошенка) підтримують 18,7%, партію “Батьківщина” – 16,5%, Радикальну партію – 12,9%, партію “Європейська солідарність” – 6,3%, партію “Опозиційна платформа – За життя” – 6,2%, партію “Наш край” – 4,4%, партію “Сила і честь” – 3,1%.

Тобто, як пишуть місцеві журналісти, “Слуги” можуть взагалі спіймати облизня в області, бо більшість Атрошенко в радах створить більшість без них. Хоча якраз з радами не все однозначно, бо, наприклад, давній конфлікт Атрошенка і Валерія Дубіля (що курує місцеву “Батьківщину”) може вплинути на розклади та домовленості.

Атрошенко зараз досить зверхньо ставиться до влади. Наприклад, він проводив розважальні заходи й в період карантину. На з’їзді його партії виступала заступниця міністра спорту Ніна Лемеш.

Оскільки чиновники не повинні займатися політичною агітацією, 2 нардепи від “Слуги народу” ініціювали питання про можливе звільнення колишньої титулованої біатлоністки з поади. У відповідь Атрошенко порадив депутатам вибачитися або йти з Ради.

“Ці депутати – Гривко і Семінський. За барки викинути з Верховної Ради. Таких дурнів не можна тримати у Раді. Єдине, про що можна просити людей: люди, не голосуйте за придурків. За будь-які політичні сили, але ідіотів не вибирайте”, – заявив Владислав Атрошенко.

16 липня по місту повісили борди “Слуг” “Чернігів обирає нового мера”. Нардепи говорять, що треба прибрати мера-корупціонера.

2 серпня в готелі “Шишкін” презентували партійний осередок “Слуг”. На заході нардеп Олег Семінський зізнався журналістам, що наразі обирають між 4 кандидатами в мери. Серед них сам Семінський та Юрій Тарасовець. Джерела Букв кажуть, що кандидата таки вже вибрали.

Це Юрій Тарасовець – комерційний директор Чернігівміськбуду, він же є бенефіціаром 2 десятків чернігівських підприємств. Він кілька разів невдало балотувався в Раду, зокрема за списками УДАР та БПП (119 у списку). Крім того, 45-річний Тарасовець був депутатом міськради 6-го скликання від партії УДАР.

Втім чи вистачить у нього сил змагатися з Атрошенком, покажуть вже найближчі соціологічні заміри. І та коаліція, яка зможе навколо утворитись, чи ні.

Рівне

7 серпня чинний міський голова Рівного Володимир Хомко зібрав апарат рівненської міськради та повідомив, що не буде знову балотуватися на посаду мера. Натомість він хоче лишитися депутатом місцевої ради і піде на вибори від партії “За майбутнє”.

12 серпня партія висунула іншого кандидата на мери – Юрія Вознюка. Його підтримати приїхали лідер партії “За майбутнє” Ігор Палиця, народні депутати Ірина Констанкевич, Віктор М’ялик, керівниця жіночого крила Ірина Суслова.

Вознюк був депутатом Верховної Ради попередніх двох скликань від “Батьківщини” та “Народного фронту”. До цього працював бухгалтером-економістом, а згодом — фінансовим директором у ТОВ “Екорембуд”.

За крісло мера також розпочав змагання колишній голова ОДА часів Порошенка Олексій Муляренко. Куби з його агітацією вже розміщені по місту.

Так само агітує за себе і свободівець Олег Осуховський.

“Слуга народу” в мери висуватиме місцевого голову ОДА Віталія Коваля. На цю посаду він призначений у вересні 2019. Цікаво, що з моменту зміни голови Офісу президента ходили чутки, що Коваля можуть звільнити з цієї посади, бо начебто він людина Богдана.

Крім того, Коваля вважають близьким до голови облради Олександра Данильчука, який обрався від БПП.

Луцьк

Головне місто Волині чекає на свої вибори мера з 2017 року, коли помер голова міста Микола Романюк.

Після цього більшість з депутатів УКРОП, “Батьківщини” та 2 представників “Солідарності” відсторонила від посади секретаря ради від “Самопомочі” Юлію Вусенко. Секретарем замість неї став депутат луцькради від УКРОПу Ігор Поліщук , а згодом – представник “Батьківщини” Григорій Пустовіт. Обоє були підконтрольні Палиці.

Кілька років тривали суди про повернення Вусенко на посаду, а самі вибори були заблоковані в силу протистоянні фінансових груп Ігоря Палиці та покійного Ігоря Єремєєва. Після 2019 між Палицею та наступником Єремєєва у бізнесі Степаном Івахівим настав мир. І зараз представники групи Єремєєва “Воля народу” активно влилися в будівництво партії “За майбутнє”.

В мери вони сьогодні висунули Ігоря Поліщука. У колишнього в.о. голови Луцька дуже хороші шанси на перемогу, зважаючи на те, що на нього працюватиме весь медійний ресурс Палиці та Івахіва. Крім того, він за ці роки став звичним для містян як людина, яка розв’язує їхні проблеми. Та й підтримка самого Палиці в регіоні зіграє на користь кандидата.

Друге місце на виборах в раду несподівано може отримати команда депутата Луцькради Андрія Покровського, якому належить проєкт “Громадянський рух “Свідомі”.

Покровський свого часу був у “Солідарності” та не надто прив’язувався до Порошенка. У самого руху дуже добрі рейтинги в місті, і Покровський міг би становити гідну конкуренцію Поліщуку, але власник торговельного центру і IT-бізнесу здебільшого живе не в Україні, а тому рух висуває в мери Аллу Надточій, яка колись була в партії Дмитра Добродомова.

Від “Слуги народу” йтиме в мери керівник Ради голів ОСББ Луцька Роман Бондарук. Саме на роботі з ОСББ він заробив непоганий рейтинг і впізнаваність у місті. Щоправда, і антирейтинг у колишнього представника “Батьківщини” теж є. Місцеві ЗМІ його не раз звинувачували у причетності до рейдерських схем.

Команда “Голосу” підтримала на виборах колишнього мера міста Богдана Шибу, який був ще до Романюка. Молоді лучани його не знають, тому можуть проголосувати. А старші навряд чи згадають його як хорошого мера, кажуть співрозмовники Букв у місті.

Цікаво, що штаб “Європейської солідарності” в місті очолила Юлія Вусенко. Але чи піде це партії в плюс, зважаючи на те, що екссекретар асоціювалася з “Самопоміччю”, яка критикувала Петра Порошенка, поки незрозуміло.

Та й за домінування групи Палиці в регіоні кандидат від ЄС навряд чи зможе поборотися за перші позиції в мерських перегонах.