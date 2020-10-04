Звичайно ж, важко уявити осінь без тарт татена з яблук. Але й інші варіанти будуть не менш смачними.

Чим далі в осінь, тим більше хочеться закутатися в плед, зварити чай і побалувати себе пирогом. Наприклад, спекти знаменитий тарт татен. Пиріг-перевертун випадково винашли на кухні готелю сестер Татен, коли Стефанія в розпал мисливського сезону так поспішала, що поклала на сковороду спершу не тісто, а яблука. З цієї помилки народилася одна із знакових страв французької кухні. Хоча самі тарти почали пекти ще в середньовіччі, і були вони з солоною начинкою. А ось солодкі з’явилися вже потім. Зараз їх готують як з пісочного, так і листкового тіста. А ось начинка може бути дуже несподівана.

Букви пропонують вам на вибір 3 солоних і 3 солодких тарти.

Тарт з перцем і сиром

Інгредієнти

3 червоних перці, очищених від насіння і розрізаних навпіл

2 червоних цибулини, очищених і нарізаних тонкими шматочками

2,5 столові ложки оливкової олії плюс додаткове на змазку

375 г готового листкового тіста

1 велике куряче яйце

150 г козячого сиру, тонко нарізаного

1 чайна ложка свіжого листя чебрецю

Розігрійте гриль до максимуму. Смажте перець на грилі 5-8 хвилин, часто перевертаючи, поки шкірочка не ​​почорніє. Покладіть у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште на 15-20 хвилин, поки не охолоне.

Зніміть шкірку і викиньте, змийте всі шматочки, потім наріжте перець соломкою. Розігрійте духовку до 200 ° C, (вентилятор 180 ° C, газ 6).

На сковороді обережно обсмажте цибулю в 1 столовій ложці олії 8-10 хвилин. Збільште вогонь, додайте перець і тушкуйте 5 хвилин. Зніміть з вогню. Розкачайте тісто на злегка змащеному олією деку. Гострим ножем акуратно надріжте межу на відстані 2 см від краю тіста. Змастіть межу збитим яйцем.

Викладіть перець і цибулю на тісто, дотримуючись обмеження. Зверху викладіть сир і посипте чебрецем. Полийте маслом. Випікайте 15 хвилин, поки тісто не почне підніматися, а сир не розплавиться.

Тарт з гарбузом і шпинатом

Інгредієнти

200 г мускатного гарбуза, очищеного і нарізаного невеликими шматочками

2 ч.л. оливкового масла

1 чайна ложка чистого меду

165 г листкового тіста

2 великі жмені промитого листя шпинату (близько 50 г), дрібно нарізаного

100 г рікотти

1 столова ложка нарізаного свіжого часнику

Трохи цедри лимона (за бажанням)

Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть гарбуз на деко і збризніть оливковим маслом. Смажте 20 хвилин, додайте мед і перемішайте, потім запікайте гарбуз ще 10 хвилин до золотистого кольору.

Розкачайте тісто у великий прямокутник і розріжте його навпіл, щоб вийшли два менших прямокутника, розміром приблизно 12 см на 18 см кожен.

У мисці змішайте нарізаний шпинат з рікоттою і нарізаним часником. Додайте цедру лимона, якщо хочете – вона додасть пирогу дійсно прекрасний смак цитрусових.

Викладіть суміш шпинату на листи тіста і зверху викладіть обсмажений гарбуз. Випікайте в духовці 15-20 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим і не підніметься.

Тарт з козячим сиром і інжиром

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

4 листа готового тіста філо, кожен розрізаний навпіл

75 г сметани (20%)

125 мл молока

15 г твердого італійського сиру, тертого

3 яйця

7 г свіжого чебрецю

125 г козячого сиру, розкришеного

140 г свіжого інжиру, розрізаного навпіл

Розігрійте духовку до 180 °. Змастіть 18-сантиметрову круглу форму для випічки з нещільним дном невеликою кількістю масла, потім вистеліть 1 лист філо-тіста. Викладіть решту листків один на одного, змащуючи маслом між кожним шаром.

Покладіть в миску вершки, молоко, тертий твердий сир, яйця і більшу частину порубаного чебреця і перемішайте. Додайте розкришений козячий сир, приправте чорним перцем, потім вилийте суміш в пиріг.

Викладіть інжир (розрізаною стороною вгору) і решту чебрецю. Випікайте в духовці 45 хвилин до золотистого кольору і застигання. Дайте пирогу трохи охолонути, потім наріжте і подавайте.

Шоколадний тарт без випікання

Інгредієнти

175 г дрібно подрібненого печива

150 г несолоного масла

100 мл густих вершків

200 г чорного шоколаду, дрібно нарізаного

40 г очищених фісташок, нарізаних

У великій мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Тісто розкладіть по формі, сформувавши 2-3 см бортика.

Обережно нагрійте вершки і масло, що залишилося на сковороді на слабкому вогні до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, помішуйте, поки він не розтане.

Дайте суміші охолонути 5 хвилин, потім вилийте в основу. Посипте фісташками і охолодіть 1-2 години до застигання.

Лимонний тарт

Інгредієнти

Для тіста

180 г борошна, плюс додатково для присипки

90 г вершкового масла, нарізаного кубиками

50 г цукрової пудри

3 яєчних жовтки плюс 1 яєчний білок

Для начинки

4 середніх яйця

150 г цукрової пудри

4 лимона, цедра і сік

200 мл густих вершків

Розігрійте духовку до 210 ° C . Збийте разом борошно і масло в кухонному комбайні, поки вони не стануть схожі на панірувальні сухарі. Додайте цукор і яєчні жовтки і знову збийте, поки вони не з’єднаються. Перекладіть в миску і вимішайте до однорідної маси. Сформуйте диск і оберніть харчовою плівкою, потім помістіть в холодильник для охолодження приблизно на 30 хвилин, поки він не стане твердуватим.

Щоб приготувати начинку, змішайте яйця з цукром, потім додайте лимонний сік, цедру і вершки. Накрийте і поставте в холодильник, поки готуєте тісто.

Розігрійте духовку до 190 ° C. Розкачайте тісто до товщини ½ см, потім перекладіть його в форму для торта 22 см і притисніть, щоб добре вирівняти форму, переконавшись, що вона рівномірна по товщині з усіх боків. Відріжте зайві шматочки по краю. Помістіть в холодильник, щоб він застиг на 15 хвилин.

Випікайте тісто наосліп протягом 15 хвилин, застелене пергаментним папером і квасолею. Коли краї стануть твердими, видаліть квасолю і пергаментний папір, потім змастіть внутрішню частину яєчним білком, щоб ущільнити і запобігти витіканню при додаванні начинки. Поверніть в духовку і запікайте ще 5-8 хвилин до золотистого кольору, потім дайте охолонути.

Знизьте температуру духовки до 150 ° C. Як тільки тісто повністю охолоне, перекладіть суміш для начинки в глечик і обережно вилийте її в тісто. Обережно перекладіть в духовку і випікайте 40-45 хвилин, поки не застигне (вона все ще має злегка коливатися, оскільки затвердіє при охолодженні). Дайте охолонути перед подачею на стіл.

Тарт татен

Інгредієнти

Для тіста:

холодне вершкове масло – 150 г

сіль

борошно – 250 г

цукор – 1 ч. л.

жовток – 1 шт.

начинка

яблука (кисло-солодкі) – 900 г

вершкове масло – 120 г

мелена кориця – 0,25 ч. л.

цукор – 5 ст. л.

сік 1 лимона

Просіяне борошно змішайте з маслом (нарізаним кубиками або натертим на тертку), цукром і дрібкою солі. Розітріть все в крихту. Додайте жовток, 1-2 ст. л. крижаної води і вимісити до однорідності. Скачайте тісто в кулю, загорніть в плівку і покладіть в холодильник на 30 хв.

Тим часом очистіть яблука. Видаліть з яблук серцевину і наріжте часточками. Збризніть їх лимонним соком, щоб не темніли.

На сковороді розтопіть вершкове масло з 3 ст. л. цукру і корицею. Готуйте 5 хвилин, поки суміш не набуде карамельний колір. Регулярно помішуйте. Викладіть в карамель шматки яблук. Посипте цукром. Карамелізуйте 15 хв. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Посипте стіл борошном. Розкачайте тісто за розміром форми.

Розігрійте духовку до 220 ° С. Викладіть у форму яблука. Накрийте їх тістом, підвернувши краї. Зробіть в тісті кілька проколів виделкою у 3-4 місцях. Випікайте 40 хвилин.

Дістаньте пиріг з духовки, накрийте зверху тарілкою і переверніть.

Подавайте теплим з ванільним морозивом.

В матеріалі використані рецепти з сайтів sainsburys.co.uk та foodandwine.com