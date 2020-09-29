Маніпуляції оточують вас всюди. Їх може проробляти не тільки хитрий шахрай, але і ваша дитина або кіт. Як не стати жертвою маніпуляції - розбиралися Букви

Маніпулятор. Річ, яка змушує іншу річ виконати якісь дії, потрібні людині, яка за цією річчю стоїть. Або людина. Фокусник, що приховує дрібні предмети і дістає їх з вашого носа.

– Весь вечір на манежі артист оригінального жанру Хвостан Крутович Собакін! Публіка сміється і аплодує. Маніпулятор змусив їх повірити в неможливе.

Маніпуляції притаманні всім живим. Ось ваш котик втягнув восьмикілограмовий живіт і, хитаючись від голоду, дивиться вам в душу, що пожирає курячу печінку без нього. А ось ви самі в пухкощокому дитинстві настукули градусник перед контрольною. Це маніпуляції, тобто дії, за допомогою яких ви змушуєте когось зробити для вас щось, чого він робити не збирався. А самі ви з котиком в цих ситуаціях – маніпулятори, оскільки ваші справжні цілі приховані.

Маніпуляції бувають різні, і велика їх частина не так невинна, як і приховані за ними цілі. Найвідоміша – збагачення. Гроші штовхають маніпуляторів на погрози, шантаж, підкуп. За цими рухами стежить суворий закон, і «він віддав гроші добровільно» – не виправдання. Тому для шахрая краще, коли ті, кого він обібрав, самі відстоюють своє оману.

Щоб досягти такого ефекту, використовуються шляхи довші, ніж грубий шантаж, але набагато більш ефективні. Підкуп – один з них. Маленька реальна вигода змушує довірливих «не помічати» набагато більшу втрату, особливо якщо її форми стерті.

Ще повільніше і надійніше працює довіра. Маніпулятор не поспішає, але і не скупиться на маленькі милі кроки, що підкріплюють величезні обіцянки. Ось чому вміння мріяти вважається двосічною зброєю. Мрійники творять майбутнє. І найлегше стають жертвами маніпуляцій в силу звички до приємного відчуття від роздумів про щось, чого ніколи не станеться. Ці готові відстоювати свої переконання мало не до останньої краплі крові. Для скептиків ж існують подарунки і добрі справи.

Так-так, добрі безкорисливі справи завжди приховують в собі зерно маніпуляції, оскільки, за правилами хорошого тону і навіть людської схильності до справедливості, передбачають кроки прихильності у відповідь. Тому, приймаючи подарунки долі, має сенс думати: чи не стоїть за анонімною долею цілком конкретна людська тінь і чи вистачить у вас сил сказати «ні» чужим очікуванням.

Жертви насильства – а маніпуляція це одна з форм насильства – повні страху. Хтось дізнається. Зганьблять. Зневажатимуть. Чи зрозуміють, кого можна ображати, і образять знову і знову. Тому жертва насилля швидше мовчки звинуватить себе, ніж вголос – кривдника.

Чим тонше маніпуляція, тим важче її розпізнати. Не можна ж не довіряти всім. Та це й не потрібно. Хтось розумний всередині вас вже зіставив тисячі дрібних деталей, зауважив суперечності і відправив в розум сигнал: невиразне занепокоєння. Ось ніби ви раді, а ніби не по собі. Не потрібно себе втішати і переконувати. Набагато простіше прислухатися. Дуже часто буває, що тонкий голос всередині правий, і вам пхають троянського коня, що приховує в череві ватагу грабіжників.

Розпізнавати небезпечні маніпуляції заважає ще й переконання, що за всім в світі стоять гроші. Але це не так. Придивившись, ви швидко виявите важіль, за право тиснути на який багато хто готовий віддати все, що має. Це влада.

Почуття влади викликає гостру, хоч і недовгу насолоду і досягається різними способами. Не має значення, чи йде мова про управління державами, концернами, телефонними дзвінками, власною собакою або чужою дитиною. Влада має десятки облич, але по суті є одним і тим же. Часом здається, що відповідальні люди приймають владу набагато рідше, ніж закомплексовані до неї прагнуть. І ось ці, другі, маніпулюють набагато охочіше і підуть навіть на великі ризики, ніж ловці грошей.

Маніпуляції, за якими стоїть прагнення до влади, розпізнати важче, ніж фінансові. І переслідувати за законом важче, проте справа ця не безнадійна. На відміну від фінансових маніпуляцій, шантаж і погрози тут йдуть на другий план, а на перший виходить довіра, оскільки жертву потрібно для початку приманити. Механізм маніпуляцій не надто залежить від мети, але у випадках з владою особливе значення має гра на почуттях.

Сорому і вині жертви зазвичай передують ігри з її милосердям, добротою, благородством. Задовольняється потреба в увазі, підкреслюється унікальність. Висловлюється єдність думок і вдячність. Пам’ятайте фокусника? Йому важливо приспати, відвернути увагу. І лише коли розімліла жертва потрапляє в солодкий полон, на зміну душевності приходить відкрите насилля, в яке, крім фізичних дій і погроз, можуть входити і рідко карані звинувачення і закиди і, навпаки, охолодження, ігнорування аж до газлайтінга, при якому вже сам навколишній світ як би говорить жертві, що вона винна, і взагалі, збожеволіла.

Що ж нам з цим робити? Як не вестися на маніпуляції і давати відсіч маніпуляторам?

Перш за все, потрібно їх розпізнати. Довіритися неспокою і включити логіку. Пригальмувати рішення. І в разі, якщо маніпуляція відбулася і вона не така невинна, як дитячі пустощі з градусником, припинити їй потурати і заговорити про те, що відбувається вголос.

Повірте, не так страшно визнати свою помилку, як дозволити їй відбуватися знову і знову.