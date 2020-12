Отже, припустимо ви стоїте в величезній залі з мармуровими підлогами, заставленій стелажами з різнокольоровими пляшечками. І вам, як юному Гаррі Поттеру, необхідно вибрати ту єдину, в якій полягає найважливіше послання, яке ви хочете безмовно повідомити всьому світу. Це – запах настрій? Запах історія? Запах свято? Або запах – нічого?

Так-так, знаю, ви не вірите, що пафуми можуть про щось там заявляти і все це маркетингові штучки. Але, багато років тому одна моя подруга, неймовірної краси дівчина, два квартали йшла за чоловіком, вдихаючи запах його парфумів. Каже, в той момент відчувала себе загіпнотизованою. Назву цього парфуму я скажу пізніше, а поки що повернімося до того, з чого починали.

Запах без запаху

Давним-давно існувало повір’я, що справжня жінка повинна пахнути або французькими парфумами, або – нічим. Попит на французькі парфуми був чумний, до того моменту, поки на ринку не з’явилися духи без запаху від провокаційного німецького парфумера – Гези Шоена. Над Molecule 01 – ламали списи мільйони парфумерних маніяків. Його часто називають – найгучнішим маркетинговим шахрайством, адже складаються парфуми всього з одного компонента. Ні, це не вода. Це синтетична молекула – Iso E Super, яка тепер досить часто використовується в парфумерії.

При нанесенні на тіло молекула залишає після себе напівпрозорий серпанок. Хтось відчуває в ній запах книг в бібліотеці, хтось море вдалині, комусь це нагадує запах сексу. Цей аромат досі вважається дуже популярним. Якщо ви його знаєте і шукаєте щось подібне, варто звернути увагу на Not a Perfume Juliette Has a Gun і Need_U Laboratorio Olfattivo. Не знаю, що ви хочете сказати світу, використовуючи ці парфуми, але привід для фантазії точно дасте. До того ж цей запах гендерно дуже політкоректний.

Обережно, Ангел!

Якщо примарні димки з прозорими натяками – не ваш стиль, відкидаємо сумніви і йдемо далі. Бачите он там на верхній полиці – блакитну мерехтливу зірку? Так-так, саме вона! Це один з найвідоміших парфумів кількох останніх десятиліть – Angel від Террі Мюглера. Втім створив його не Мюглер, а відомий французький парфумер – Олів’є Креспо, який є автором доброї половини ароматів, які ми сьогодні бачимо в магазинах косметики.

Що поробиш, парфумерів менше, ніж космонавтів і працюють вони на знос.

Так ось, отримавши від Мюглера техзавдання створити аромат різдвяного ярмарку, Кресп згадав про всі ці імбирних пряники, солодківати і яблука в карамелі. В результаті аромат вийшов украй незвичайним для свого часу. Попиту на нього не було. Але мені, здається, ситуацію врятував фільм «Майкл» з Джоном Траволтою. Той зіграв Архангела Михаїла – гуляку і ласуна, який спустився на землю, щоб залагодити кілька справ. Архангел був прекрасний і найбільшою його слабкістю був – цукор. Він так і говорив – «Цукру багато не буває» (відразу видно, що ні ЗОЖник) і пахло від Ангела – ваніллю, корицею і карамеллю. Важко сказати, чи то фільм так вплинув на продаж парфумів чи духи на створення персонажа (може це просто збіг) але одночасно з виходом на екрани «Майкла» злетіли продажі Ангела. І популярний він досі. Хоча особисто я в цьому ароматі чую тільки палену карамель, ладан і пишні білі хризантеми.

Особа королівської крові

О! Боже! – скажіть ви, – Ненавиджу всі ці ванілі-карамелі! Чудово вас розумію! Я теж з підозрою ставлюся до всієї цієї гурманіки – плюшок-ватрушок. Парфуми повинні бути такими, щоб за вами волочився довгий шлейф білої мантії, як за королівською особою. Чистий, іскристий і відсторонений. Подивіться он туди на право. Бачите ряд строгих флаконів? Здається, це те, що потрібно. Адже, як кажуть: «Якщо чоловік дарує вам парфум від Prada, не сумнівайтеся – беріть! І парфум, і чоловіка! ».

У 2008-му році Infusion d’Iris від Prada отримав парфумерний Оскар – Fifi. Це запах чистоти і жіночності, в основі якого, як ви вже здогадалися – Ірис. І що найцікавіше ірис цей уявний. У парфумерії зазвичай використовують корінь цієї рослини, але головний ніс будинку Prada – Даніела Андріер вирішила створити, щось на подобу запаху настоянки ірису.

І в результаті отримала – запах чистих простирадл, оголеного тіла і легкого вітерця. Комусь цей аромат здається – мильним, а у мене чомусь завжди асоціюється з густими туманами. У 2015-му аромат перевидали і зробили трохи легшим і якщо, щось вас в ньому збентежить, придивіться до схожих аристократичних варіантів – Lalique Perles de Lalique і Elizabeth Arden 5th Avenue Royale.

Маска, я вас знаю!

Ой, та кому потрібні всі ці ваші чисті простирадла! Парфуми повинні бути про щось! З ідеєю, з концептом, з вогником! О! та я бачу, ви цінитель! Це ж чудово! Тоді поверніться. Бачите он ту геть плоску коробку з цифрами? Здається, це те, що вам точно сподобається! 1 899 Hemingway Histoires de Parfums. Взагалі, Хісторі дуже цікава парфумерна марка, в її колекції є духи присвячені – Жорж Санд, Маркіза де Саду, Мата Харі, але я найбільше люблю Хемінгуея.

На вигляд дуже простий – деревинки і апельсиновий колір. Але є в ньому якийсь дух авантюризму і зухвалості. Тут вона дуже явна, а ось якщо хочеться чогось більш стриманого, то це – Iris Poudre Frederic Malle. Цей парфум присвячений юній Катрін Деньов з фільму «Денна красуня». Така собі ледь стримувана пристрасть, що ховається за крижаною байдужістю. Ну і в базі – все той же стриманий ірис.

Йод і бинти

Зачекайте! Що значить ви не любите всю цю пудру і пил ?! А як же класика? Ну, гаразд, давайте що-небудь сучасніше … Загадки любите? Ну, звичайно любите, інакше ви б не дочитали до цього місця. Ви ж все ще чекаєте, що я розповім, що за парфуми були на чоловікові, за яким моя подружка йшла два квартали. Я розповім. Але трохи пізніше, а поки що хочу розповісти про іншу загадку. Кілька років тому світ парфумерії поділився на два табори аромат Baccarat Rouge 540 від парфумера Френсіса Куркджана.

На сьогоднішній день це найзатребуваниший і найпопулярніший творець ароматів. Також, як і його Баккара. Якщо ви одного разу його почуєте, то точно ніколи не забудете, тому що цей запах відразу ж зарахує вас до лав щасливчиків, які відчувають в ньому карамель і полуницю або (що більш ймовірно) ви поповните лави тих, кого аромат забирає в опіковий центр, де пахне йодом і бинтами. Особисто мені не пощастило, я дуже гостро відчуваючи запах шафрану, який додає аромату йодистий відтінок. Але тим не менше цей аромат must have в колекції кожного парфумерного маніяка. Він просто кричить – Зверни на мене увагу! Я особливий!

50 відтінків чорного!

Ну, якщо ви досі з тугою розглядаєте всі ці різнокольорові пляшечки навколо, то як кажуть на Сході – у нас є для вас щось особливе. Подивіться наліво і трохи вгору, бачите ці 50 відтінків чорного? Страшно в руки брати таку красу? Я вас розумію. Втім, не бійтеся, це парфуми для сміливих. По-хорошому, їх автор Кіліан Хеннессі повинен був готувати для вас коньяк, але щось пішло не так … Хлопець захопився лінгвістикою, а потім парфумерією та в результаті створив один з найдорожчих і найпопулярніших парфумерних брендів. Ціни – космос, аромати – казка. Одні назви чого варті – Voulez-Vous Coucher Avec Moi, Forbidden Games, In the City of Sin, Love, do not be shy. Незаперечним шедевром бренду вважається – Back to Black Aphrodisiac – тягучий, томний, запаморочливий. Старий вініл, дим тютюну, вишневе вино. Аромат для складних натур, драматичних.

Історія аромату говорить, що він був натхненний Емі Уайнхаус. Але за останній рік аромат значно здав свої позиції. На зміну йому прийшов Black Phantom з черепом на чорній лакової коробці. Привид – солодкий і п’янкий. Якщо Back to Black – це зимовий вечір біля каміна з сигарою і вишневим вином, то Привид – це душа пірата, який знайшов свою скриню з золотом і на радощах напивався ромом в найближчому шинку. Хоча, хто знає, чи залишиться він після п’янки зі своїм золотом або тільки з головним болем.

Любов, як вона є

Альо! Стопі! Прокидаємося! Хоч багато ароматів у Киліана про любов, пристрасну і важку, не всі зможуть винести цей запаморочливий дурман. І якщо ви шукаєте велику і чисту любов, як в кіно, загляньте на ще одну полицю, он там в кутку – яскраві червоні коробки, бачите? Це парфумерія hot couture – Frederic Malle L’Eau d’Hiver.

Важко уявити собі аромат в якому було б стільки ніжності і який би так наближав весну. Ангеліка, мускус, ірис і мед. Спочатку це дзвінкий струмок, що вибивається з-під снігу, а потім медовий запах крокусів і пролісків. Справжня любов, у яку складно перевірити. Думаю, таким міг бути запах, який намагався створити Парфумер Патріка Зюскінда. Втім і у нього є цікаві аналоги. Наприклад, l’occitane baby perfume або Gucci Memoire D’Une Odeur. Прислухайтеся до їх тихому і ніжному звучання, може це те, що ви хочете про себе сказати.

Ну, що ж сподіваюся, ви знайшли свою душу серед всіх цих флаконів і коробок. І на останок я обіцяла розповісти, що за парфуми так запаморочують жінкам голови. Так, що вони готові йти за чоловіком на край світу. Це класика, друзі. Fahrenheit Christian Dior. Не впевнена, що класичну версію можна зараз знайти, вона і правда була магічною і революційною, але світ парфумерії настільки великий, що якщо пошукати ви обов’язково знайдете – своє Я.