100 мільйонів людей можуть втратити роботу в сфері туризму через пандемію коронавірусу. Деякі країни Європи вже оголосили, що не прийматимуть туристів цього року. А деякі, все ж чекають гостей вже з липня.

2,7 трильйона доларів – саме в таку суму оцінює збитки від коронавірусу для туризму Всесвітня рада з подорожей і туризму (WTTC).

Ще в березні її прогноз був 2,1 трлн доларів.

Не менш гнітючий прогноз організація дає щодо втрати робочих місць для працівників туристичної сфери. Свою роботу можуть втратити 100 мільйонів осіб, тобто третина зайнятих в індустрії.

Ця цифра суттєво погіршилася порівняно з прогнозом на кінець березня – тоді організація передбачала, що роботу втратять 70 мільйонів осіб, 48,7 мільйона з яких працюють в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Багато країн Європи вже попередили, що не відкриють свої кордони для туристів цьогоріч. Але деякі сподіваються все ж відновити туризм хоча б частково, інакше удар по економіці буде величезним.

Безпросвітно

Іспанія тільки за період великодніх канікул втратила 30 мільярдів євро доходів через відсутність туристів. Падіння доходів за літо оцінюють мінімум у 90 мільярдів євро.

У цій країні близько 5 мільйонів осіб, або 12% населення, працюють у сфері туризму. У 2019 році Іспанію відвідало близько 84 мільйонів туристів – на цей сектор припадає близько 14% ВВП.

“Якщо блокування досягне річного часу, втрати подвояться”, – вважає експерт з туризму Пабло Діаса з Відкритого університету Каталонії.

Прогнози можуть збутися, бо міністр праці Йоланта Діас заявила в середині квітня, що іноземні туристи зможуть повернутися в Іспанію не раніше кінця цього року.

У туристичній сфері Італії працює майже п’ята частина населення – 4,2 млн осіб. Кожні 100 євро, витрачені туристами, приносять 86 євро доходу для інших сфер діяльності. Ще до Великодня збитки галузі в країні склали 22 мільярди євро.

Проте міністр культури і туризму республіки Даріо Франческіні заявив в інтерв’ю газеті La Repubblica, що Італія до кінця 2020 року не буде відкривати кордони для іноземних туристів.

Франческіні закликав італійців зайнятися внутрішнім туризмом і повідомив, що уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім’ї з низькими доходами. Їм надаватимуться субсидії (до €500 на сім’ю) на літній відпочинок всередині країни.

Туристичний сезон у Франції – теж під великим питанням. Міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив газеті Le Parisien, що не знає, чи зможуть цього літа відкритися пляжі.

Карантин у Франції продовжили до 24 липня, хоч і з послабленнями. Новий законопроект передбачає ізоляцію осіб, які прибувають до Франції через кордони, обмеження пересувань більш ніж на 100 кілометрів від дому без окремого дозволу та впровадження мобільного додатку, який дозволить ідентифікувати осіб, що спілкувалися з хворими.

В опублікованому 3 травня інтерв’ю Веран також сказав, що особисто не купував би квиток на літак, повідомляє Німецька хвиля.

Тільки для обраних

У той же час деякі країни Європи сподіваються відкритися для туризму з країн, які добре справляються з коронавірусом.

Наприклад, Хорватія. Її доходи від туризму, за даними профільного міністра Гаррі Каппеллі впадуть на 75 %.

Це при тому, що минулого року країна заробила на туризмі 100 мільярдів.

Зараз Хорватія намагається створити разом з Чехією так званий “коронавірусний коридор” до Адріатичного узбережжя, що дозволить туристам уникнути обов’язкового 14-денного періоду самоізоляції після перетину хорватського кордону.

Чехи пропонують такі двосторонні угоди для країн, де змогли взяти коронавірус під контроль. Для хорватів чехи дають 8% туристів, тому така угода була б важливим етапом, але поки рано радіти.

Австрія через коронавірус може втратити 2/3 своїх турфірм. Влада країни має намір відкрити з 15 травня готелі та ресторани з умовою, що персонал буде обов’язково носити захисні маски, а число гостей має бути обмежене.

Міністерство туризму Австрії закликає жителів країни в цьому році провести відпустку на місцевих курортах.

Але, можливо, країну вже влітку відкриють для німецьких туристів, які складають 30% відпочиваючих в Австрії.

Відкритися якнайшвидше

Греція вже 18 травня відкриє доступ до античних пам’ятників, включаючи Акрополь, 1 червня повинні запрацювати готелі, а 1 липня початися туристичний сезон.

Це не дивно, адже туризм забезпечує п’яту частину доходів економіки (184,5 млрд євро) і дає роботу четвертій частини населення країни.

За прогнозами, грецький ринок туризму може впасти на 70%, а це вбиває будь-які шанси країни на відновлення після економічної кризи.

Тому прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 23 квітня закликав Європейську комісію розробити план відновлення поїздок “якомога швидше”.

Також в Греції запропонували запровадити “паспорт здоров’я” для туристів, що підтверджує, що людина не є носієм коронавірусу. Тестування людина повинна буде пройти на батьківщині.

Ще одна країна, яка збирається відкритися для туристів влітку – Туреччина.

Спочатку турецькі готелі почнуть приймати місцевих жителів. А в червні країна планує запросити іноземців.

При цьому за новими правилами готелі можуть бути заповнені лише на 50%.

В країні будуть функціонувати пляжі, умови роботи яких відповідають вимогам дотримання соціальної дистанції, і басейни з достатнім рівнем вмісту хлору в воді. У той же час спа-центри та спортивні зали в цьому туристичному сезоні будуть закриті.

Форма обслуговування All inclusive збережеться, але столи в ресторанах і барах будуть розміщені на відстані не менше 1,5 метра, їжу будуть накладати офіціанти, в залах будуть стояти дезінфектори для рук.

Влада Туреччини прогнозує, що об’єкти розміщення в країні наступного літа будуть заповнені максимум на 60 відсотків.

Португальський уряд сподівається, що країна зможе відкритися для іноземних туристів влітку цього року (липні-серпні), проте, з дотриманням низки заходів безпеки через коронавірус.

Також в липні сподівається пустити міжнародних туристів Кіпр.

Уряд Грузії ухвалив рішення з 1 липня відкрити кордони для іноземних туристів. «З 15 червня Грузія відкриється для надання місцевих туристичних сервісів, а з 1 липня Грузія буде готова прийняти іноземних туристів», – заявив на засіданні кабінету міністрів прем’єр-міністр країни Георгій Гахар.

Допомогти вижити

Країни, де сфери туризму багато приносять в бюджет, постаралися захистити цей бізнес держсубсидіями. Так, Гонконг створив схему субсидування туристичних агентів, за допомогою якої близько 1350 туристичних агентів отримали платежі через спецфонд. Кожен відповідний туристичний агент може отримати разову субсидію в розмірі 80 000 гонконгських доларів. 98% всіх ліцензованих турагентів в Гонконзі зареєструвалися для оплати.

Австралія виділила на підтримку туристичних компаній 1 мільярд доларів.

Італія заснувала фонд в 500 млн. євро для покриття збитків, завданих авіаційній промисловості і Alitalia.

Також в країні виплачують 80% зарплати тим, хто втратив роботу через коронавірус.

Франція витратить 45 млрд євро на вимушене безробіття, люди отримають до 84% чистої зарплати.

Крім того, країна направить 2 млрд з Фонду солідарності на підтримку постраждалих компаній, в тому числі туристичних.

В Україні втрати від пандемії COVID-19 в сфері подорожей – імпорту та експорту цих послуг – понад $ 1,5 мільярда.

Цього року у Львові, наприклад, чекали більше 2,5 млн туристів. Тепер в мерії кажуть: гостей буде в рази менше, а місто зазнає збитків.

У Державному агентстві з розвитку туризму України немає чіткого розуміння, чого слід чекати від туристичного сезону.

В.о міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко повідомила, що основне завдання влади тепер – захистити туристичні компанії від масових банкрутств і дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок звільнення від податків.

В цьому році в бюджеті України на розвиток туризму було закладено 240 млн грн (близько $ 9 млн). Через карантин бюджет переглянули і фінансування прибрали повністю.