Громадськість обурена тим, що в розпалі пандемії київські лікарні готують спеціальні палати із запасом медикаментів для топ-чиновників. "Букви" розбиралися, що за накази видає КМДА та чи є тут "зрада".

Днями журналісти Bihus.Info опублікували наказ Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) про підготовку лікарень до прийому пацієнтів, які перебувають під державною охороною. Документ, датований 25 березня, містить перелік із 17 закладів, які надаватимуть медичну допомогу таким особам, серед них Київська міська клінічна лікарня №17, Олександрівська лікарня, Київський міський центр дитячої нейрохірургії, Дитяча клінічна лікарня №7 тощо.

Також висуваються вимоги до окремих палат, у яких будуть перебувати такі пацієнти. Така палата має бути ізольована, зі зручними комунікаціями з операційним блоком, діагностичним відділенням, її площа – не менша за 13 кв. м, на вікнах – жалюзі чи ролети. Поруч має бути приміщення для охорони, сестринський пост, резерв ліків та медобладнання. Крім того, вимоги є і до професійного складу медичних працівників: вони повинні мати не менше 5 років досвіду роботи. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з “найбільш кваліфікованих медичних працівників”.

Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” говорить, що держава забезпечує безпеку Президента, Прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та його першого заступника, голів Конституційного та Верховного судів, міністра закордонних справ та Генерального прокурора. Також під такий захист підпадають члени їхніх сімей. Державну охорону призначають й іноземним президентам, головам парламентів та урядів, міністрам закордонних справ, керівникам міжнародних організацій, які прибувають в Україну. У разі загрози життю та здоров’ю охоронятися можуть також народні депутати, члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, судді Конституційного і Верховного судів, голова Національного банку.

“Однак зазначимо, що нерідко президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам. Відповідно, до “особливих” хворих, згідно із наказом, може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній голова Служби безпеки та його перший заступник – Василь Грицак і Віталій Маліков, ексочільник Офісу президента Андрій Богдан та експрем’єр Арсеній Яценюк. Загалом станом на кінець 2019 року таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік найвірогідніше суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні”, – зазначається в матеріалі Bihus.Info.

Журналісти припустили, що високопосадовці готують для себе палати через пандемію COVID-19, яка, як відомо, може спричиняти важку пневмонію. Зазначимо, що в Києві саме в Олександрівську лікарню зараз відправляють людей, які мають підтверджений діагноз чи підозру на коронавірус.

Тому така інформація спричинила хвилю обурення в суспільстві.

Міській владі довелося виправдовуватися, до того ж, недолуго. Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу “Прямий” заявив, що ці палати готуються для людей, які відбувають покарання у в’язницях.

“Цей наказ розраховано для підготовки приміщень і місць, де люди відбувають позбавлення волі в тих чи інших місцях у пенітенціарній службі. Вони також мають право на лікування, і їм таке лікування треба забезпечити”, – заявив він. І це повний абсурд, адже засуджені не підпадають під перелік осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Також Поворозник сказав, що правоохоронні органи мають з’ясувати, як журналісти отримали документ, призначений для службового користування, проте цей наказ опубліковано на сайті КМДА у вільному доступі.

Мер Києва Віталій Кличко також почав заперечувати підготовку таких палат. “Щодо VIP-палат, нібито для депутатів та інших чиновників, – такого немає!” – йдеться на його сторінці у Facebook. Проте він підтвердив, що для певного кола осіб повинні бути такі умови.

“Воно (розпорядження, – ред.) було зроблене на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ і звернення на їхній підставі Державного управління справами при президентові. Документи з грифом “Для службового користування”. В них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Йдеться про те, що на випадок захворювання перші особи держави повинні мати певні умови – окремі палати, і щоб поряд перебувала державна охорона. Така практика завжди була. І не тільки в Україні”, – написав Кличко.

І навіть опублікував відео з інфекційного відділення Олександрівської лікарні, аби підтвердити, що вона “для всіх”.

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“Букви” на умовах анонімності поспілкувалися з лікарем, який раніше працював у Київській лікарні №17. Він підтвердив, що наказ про окремі палати для перших осіб держави не просто існує, а існував завжди.

“Наказ про осіб, що охороняються, видавався все моє життя. Просто тоді не було демократії, і він не потрапляв у пресу. Перелік лікарень був вужчий, у мої часи в цьому наказі йшлося про прем’єра, президента і голову Верховної Ради. 17 лікарня завжди була в цьому наказі, бо при будь-якому теракті чи катастрофі перші особи держави їхали до нас. Логіка цього наказу в тому, що з першими особами може трапитися що завгодно в будь-який час. Цих осіб треба везти не в першу ліпшу лікарню, а в таку, яка здатна надати якісну допомогу і є пристосованою для розміщення охорони. Адже це все-таки перші особи держави”, – розповів він.

За його словами, аналогічні накази існують, наприклад, у США.

“Під кожну подію, акцію чи просто регулярно ці накази оновлювалися. Всі лікарі та медсестри переглядалися з приводу їхньої благонадійності. До смішного: у часи Януковича державна охорона переглядала особові справи лікарів”, – каже лікар.

У дні, коли в Україну приїздили іноземні президенти чи делегації, 17 лікарня спеціально міняла графік і виставляла на чергування лише тих, хто пройшов перевірку, розповів він. Там є одна така палата, іноді вона використовується для інших потреб, проте персонал завжди готовий до того, що можуть привезти президента. Хоча за час роботи нашого співрозмовника осіб під держохороною не привозили жодного разу.

“Але було опудало Януковича. У часи його президентства Управління держохорони влаштовувало спеціальні навчання з піротехнікою, вибухами, в лікарню привозили його пластиковий макет”, – додав лікар.

Він запевняє, що це нормальна і потрібна практика.

“У цьому немає нічого поганого. Уявімо, що на першу особу скоєно замах. Як би ми до неї не ставилися – це перша особа, і держава повинна знати, як діяти. Її привезуть у 17 лікарню, а не у “Феофанію”, бо там не вміють лікувати, це готель. І треба, щоб цю особу там не добили. Відповідно, потрібен якийсь наказ. Ми не можемо сказати першій особі стати в чергу в коридорі, бо це керівник держави. Наказ ДСК-1 (для службового користування, – ред.) у 17 лікарні завжди лежав на видному місці в ординаторській, ми завжди знали, що робити. Там написані всі телефони, банальні речі, які допомагають у випадку паніки”, – каже співрозмовник.

Наприклад, у президента США є персональний лікар, його ще називають лікар Білого дому. Він очолює команду з військових лікарів, медсестер, асистентів та іншого персоналу. Цей лікар має всюди супроводжувати президента США, навіть на літаку. Під час замаху на Рональда Рейґана в 1981 році поряд із ним був його лікар Деніел Рудж. Лікар Білого дому відповідає за медичну допомогу сім’ї президента США, віце-президенту та його рідним, а також гостям президента. Зараз Дональдом Трампом опікується лікар Білого дому Шон Конлі, і нещодавно він заявляв пресі, що тест президента США на коронавірус був негативний.

Як бачимо, практика особливої уваги до здоров’я перших осіб держави не унікальна для України. Втім, Кличко вже заявив, що президент Володимир Зеленський збирається скасувати накази про окреме медичне забезпечення для осіб із держохороною. “Я розмовляв вчора з президентом. І він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов’язані виконувати. Сподіваюся, це відбудеться. І ми будемо за це вдячні!” – написав Кличко у Facebook.

І справді, надвечір 26 березня з’явилося звернення Зеленського, де він розповідає, що доручив Кабінету Міністрів скасувати нормативні акти про спеціальні умови для топ-чиновників у лікарнях.

За словами президента, в жодного політика чи бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. “Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це — не мати можливості лікуватися у Швейцарії чи Ізраїлі”, — заявив президент. Хоча для політиків і бізнесменів такі умови й не передбачені, принаймні, в наказі КМДА. За його словами, не буде жодних винятків для перших осіб держави: президента, премʼєр-міністра та спікера Верховної Ради.

Наш співрозмовник вважає таке рішення популізмом.

“Хвиля обурення, яка зараз розганяється, абсолютно порожня. Президент вже пообіцяв цей наказ скасувати, але він потрібен. Залишитися без прем’єра чи класти його в коридорі – це неправильно. Можна говорити про привілеї, але у випадку катастрофи першу особу держави треба лікувати”, – зазначає лікар.

Повідомлень про відповідні рішення Кабміну ще не було. Ймовірно, від них залежить, чи зуміє влада зберегти баланс між бажанням подобатися електорату і здатністю ухвалювати зважені рішення в умовах пандемії.