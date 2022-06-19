22-річний лейтенант Олег Основа з Кривого Рогу загинув у запеклому бою під Маріуполем 7 березня. За особисту хоробрість і самовіддані дії у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Олега посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

У Олега залишилася вагітна дружина Єлизавета, яка незабаром має народити йому доньку. #Букви поспілкувалися з жінкою та дізналися трішки більше про полеглого героя.

Олег та Єлизавета почали зустрічатися в 11 класі, коли їм було 15 років і вже тоді, за словами дружини, він знав, що хоче бути військовим і куди піде навчатися.

У 2016 він вступив до Львівської Національної академії сухопутних військ на офіцера танка і закінчив її з відзнакою. За високі показники і заслуги його розподілили в рідне місто Кривий Ріг в 17 ОТБ.

У 2020 році Олег та Єлизавета зіграли весілля

“Олег завжди говорив, що це його перше і останнє весілля.”

За 4 роки академії Олег приїжджав додому в загальному тільки на 6 місяців. Чоловік Єлизавети проводив в зоні проведення Операції об’єднаних сил по 9 місяців. Все його життя пройшло в танку.

“За 7 років що ми були разом, не було жодного дня, щоб я ним не захоплювалася. Він був не часто вдома, але його увага і любов за кілька років залишили відчуття, що він завжди поруч.”

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він отримав підвищення і поїхав у Волноваху, а через тиждень до Маріуполя.

Загинув Олег Основа вранці 7 березня в танковому бою. У його танк влучив снаряд: напарники згоріли, а Олега ударною хвилею викинуло на кілька метрів.

Тепер він похований на Алеї Слави в рідному Кривому Розі і “завжди буде вдома”.

“Він дуже хотів стати батьком, але так і не встиг вибрати ім’я для своєї дитини.”