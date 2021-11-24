Скандал, названий Pandora Papers, вже потроху почав вщухати, тим паче, що на зміну йому не забарились численні нові скандали за участю представників української влади. Проте міжнародна група журналістів продовжує роботу над фінансовими документами та оприлюднює нові дані, зокрема й про українських чиновників.

Цього разу розслідувачам потрапила до рук інформація щодо фінансових операцій Мирослава Продана, соратника Володимира Гройсмана та в. о. керівника Державної фіскальної служби за часів прем’єрства останнього.

Нещодавня публікація розслідувачів OCCRP (проєкт розслідування корупції та організованої злочинності) відсилає нас до подій 2017-2018 років, коли правоохоронцями були проведені обшуки на Вінницькій митниці та в помешканнях осіб, які, за версією слідства, займались збиранням коштів з імпортерів. Отримані через заниження митної вартості імпортованих товарів кошти, замість державного бюджету, передавались посадовим особам митиниці, а надалі виводились з України на рахунки офшорних компаній. В одному з випадків правоохоронці знайшли майже 105 тисяч доларів на клумбі – під час обшуку квартири одного з учасників схеми гроші викинули з сусіднього помешкання.

За інформацією журналістів OCCRP, вилучені кошти були отримані від імпортерів автомобілів, які завозились в Україну за зниженою вартістю. В публікації OCCRP йдеться про близько 4000 фургонів, які були продані сейшельською компанією Madison Motor Factors Limited, і ще близько 1700 вантажних авто, проданих в Україну компанією Dinaburg Ltd., також з Сейшельських островів. Згадуються й понад 5000 авто, імпортованих переважно з ЄС у попередні роки. В усіх випадках схема була однакова – офшорна компанія продавала авто українській, зазначаючи в митних деклараціях вартість транспортного засобу, яка була нижчою, ніж реальна, а вже на митниці на різницю між реальною та задекларованою вартістю «успішно» закривали очі чиновники.

Як зазначається в опублікованих матеріалах Pandora Papers, компаніями з Сейшел володіли Юрій Чабанюк, який за невстановлених обставин помер у 2018 (йому тоді було 42 роки), та Віталій Астахов, який спершу заперечував знайомство з Чабанюком, коли журналісти звернулись до нього за коментарем, а згодом визнав, що придбав у останнього Dinaburg Ltd. у 2015 році. За твердженням журналістів OCCRP, до схеми був причетний і тодішній в.о. очільника ДФС Мирослав Продан. На прохання прокоментувати це, представник Продана заявив, що подібну інформацію його довіритель неодноразово заперечував і вважає подібні звинувачення політичним переслідуванням.

Цікаво, що в скандалі з авто, ввезеними в Україну з заниженням їх вартості, засвітився сам Володимир Гройсман. У 2018 році СБУ зацікавилась авто його дружини, Mercedes GLE 350D 2017 року випуску, зокрема митною декларацією, поданою при ввезенні автомобіля та актом його огляду митниками. Сам політик назвав ці перевірки «спробами його залякати», втім, розвитку ця історія не отримала, а чутки, що новеньке авто було оформлене на митниці як недобиток в мінімальній комплектації ­– так і залишились чутками. Що можна стверджувати точно, цей автомобіль залишався в останній поданій Гройсманом декларації.

Що ж до Продана, то з іншим фігурантом Pandora Papers Віталієм Астаховим його пов’язувала історія з придбанням нерухомості в турецькому Бодрумі. Через це САП оголосила Продану підозру у відмиванні коштів і незаконному збагаченні (частина 3 статті 209 та частина 3 статті 368-2 ККУ) заочно, мотивуючи це тим, що він двічі не з’явився за надісланою йому повісткою (сам Продан заявив, що причиною неявки було лікування за кордоном). Позиція слідства полягала в тому, що за час перебування на посаді Продан незаконно збагатився на 89 мільйонів гривень та через підставних осіб придбав нерухомість у Києві та Туреччині, а також автомобілі преміумкласу.

Приблизно той же час у ЗМІ з’явились кілька публікацій, у яких журналісти розповіли про безпосередні способи виведення коштів та придбання закордонної нерухомості для Продана. Зокрема, на оприлюдненому відео допиту, Астахов розповідав, що кошти надходили на рахунки фіктивних компаній з Великої Британії та Британських Віргінських островів, а після цього – на турецький рахунок друга Продана, для придбання нерухомості на його ім’я. За словами Астахова, він особисто їздив до Туреччини, щоб вибрати яке саме майно буде придбане. Згодом Астахов заявив, що все це було сказано під тиском, а сам він не діяв від імені Продана.

У розслідуванні OCCRP згадується і про те, що до Астахова у подібних операціях брав участь і померлий Юрій Чабанюк, через сейшельську компанію Berly Trade. Зазначається, що ця компанія у 2014-2015 входила до мережі інших офшорних фірм, якими було виведено з України десятки мільйонів доларів.

Втім, для учасників схеми весь цей скандал закінчився…нічим. Мирослав Продан трохи погуляв з електронним браслетом (який йому не одразу змогли знайти), але на початку 2019 року справу проти нього закрили. У процесі він стверджував, що справа проти нього була сфальсифікована, а інформація про його турецькі маєтки – фейк. Проте причиною закриття провадження стала не фальсифікація чи недоведеність вини фігуранта, а Конституційний Суд, який скасував відповідальність за незаконне збагачення.

Скандал з турецькою нерухомістю був не єдиним, який супроводжував діяльність Мирослава Продана на посаді в.о. очільника ДФС. У серпні 2018 року відоме німецьке видання Süddeutsche Zeitung, опублікувало розслідування про зловживання на українській митниці з фальшивим декларуванням товарів, за схемою, схожою на «автомобільну». В одному з описаних німецькими журналістами випадків, у процесі митного оформлення, «20 тон парасольок перетворилися на пензлі, дзеркала або картонні коробки». Від такої метаморфози бюджет України недоотримав близько 13 тисяч доларів тільки на одній операції. За даними видання, втрати на митниці сягали 4,8 мільярда доларів.

Ця історія виглядає ще більш іронічно з огляду на те, що Володимир Гройсман неодноразово хвалився, що його боротьба з схемами на митниці принесла держбюджету фантастичну суму у 70 мільярдів гривень. Щоправда, при більш детальних підрахунках виявилось, що реальна сума, яку отримав бюджет внаслідок боротьби порушеннями на митниці, була приблизно у 700 разів меншою – приблизно 100 мільйонів гривень.

Слід сказати, що Володимир Борисович настільки любив та цінував Мирослава Васильовича, що в розпал корупційного скандалу за участі Продана заявив: «Доки я прем’єр-міністр, він керуватиме ДФС».

Щоправда, через місяць після цієї заяви Продан звільнився сам (якщо вірити доволі компліментарній сторінці на Вікіпедії):­ «задля уникнення конфлікту інтересів» при участі в конкурсі на заміщення посади «повноцінного» голови ДФС. З конкурсом не вийшло, з огляду на вже згадану кримінальну справу, але хепі-енд таки настав. Але тільки для Продана, не для українського бюджету.