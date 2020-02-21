Інформація про те, що українців, евакуйованих із Китаю, розмістять у санаторії Нацгвардії з’явилась ще наприкінці минулого тижня. Але протягом 19 лютого ця інформація набула вірусного характеру та почала викликати паніку у першу чергу серед місцевих жителів, але і у місцевої влади теж. Уже ввечері середи через всі соціальні мережі в яких були новосанжарці поширювалися заклики - виходити на вулиці і блокувати селище.

Інформація про те, що українців, евакуйованих із Китаю, розмістять у санаторії Нацгвардії з’явилась ще наприкінці минулого тижня. Але протягом 19 лютого ця інформація набула вірусного характеру та почала викликати паніку у першу чергу серед місцевих жителів, але і у місцевої влади теж. Уже ввечері середи через всі соціальні мережі в яких були новосанжарці поширювалися заклики – виходити на вулиці і блокувати селище.

Головний лейтмотив був: нащо вони їх везуть у наш санаторій, він же нікудишній, що тепер робити, а раптом його підхоплять діти і давайте “не дамо завезти заразу в наше курортне містечко”.

На цей заклик відреагували десятки місцевих котрі заблокували в’їзди не лише до санаторію, але і в’їзд до Нових Санжар з боку траси Полтава-Кременчук.

“Я хвора, але теж приїду”, – писала одна жінка в соцмережах.

Вже звечора серед людей знаходились і представники влади. Зокрема місцева голова Інна Коба повідомляла, що вона теж зовсім не володіє інформацією стосовно евакуйованих. Але так само як і решта людей вважає приміщення санаторію недостатньо обладнаним для прийняття цих людей.

На світанку 20 лютого до протестувальників почала підтягуватися поліція із спецтранспортом. Зокрема, у поліції був БТР, інформація про котрий ще більше підбурила місцевих. Тоді сталась перша сутичка. Поліція відтиснула протестувальників, котрі заблокували в’їзд до селища. За інформацією учасників події там відбулась штовханина, був застосований сльозогінний газ та кількох протестувальників було арештовано. Всі заарештовані – місцеві молоді чоловіки.

За словами протестувальників, у цій першій сутичці постраждали і їхні автомобілі, котрими була заблокована траса. Таким чином, перша сутичка, арешт хлопців та побиті автомобілі стали новими аргументами що підігрівали ситуацію.

Із цього моменту мотивом долучення до акції стало ще й свавілля поліції.

Після цього, колона поліції почала рухатися через Нові Санжари, але і до протестів долучалися все більше учасників.

Зважаючи на те, що в соцмережах вже обговорюють молодиків специфічної зовнішності, слід зауважити, що протестувальники були різного віку і в основному місцеві.



Пенсіонери, дорослі чоловіки, молодь, студенти, старшокласники. Ясна річ, найбільш гарячі голови: хлопці близько 20 років (значна частина – п’яні), демобілізовані АТОвці.

Наступна сутичка, а скорше штовханина – сталась біля парку Перемоги, у центрі селища. Там на той момент було кілька десятків протестувальників зупинили поліцію живою стіною. Була спроба так само швидко відтиснути мітингарів, застосовуючи сльозогінний газ. Але серед протестувальників були жінки та пенсіонери, котрі почали падати від тисняви. На заклик: “Люди падають!” поліція та протестувальники зупинили свої дії.



Після цього на це місце (перетин вулиць Центральна та Каштанова) почали підтягуватися групи місцевих, котрі приєднувалися до протесту.

Зібралось десь тисяча осіб, але в активному протистоянні брала участь десь сотня. Інші щось кричали та спостерігали.

Основні питання, що лунали від людей: Чому ми не були проінформовані? Чому наш санаторій, який до цього не обладнаний? І чому так багато поліції та нацгвардії, якщо в цьому немає нічого небезпечного?

З цього моменту і до самого вечора протистояння набуло мирного характеру. На місце події підтягувалися сотні місцян і сусідів з району.

Депутати Новосанжарської селищної ради зібралися на позечергову сесію та вже по обіді опублікували звернення, у якому висловили протест проти розміщення евакуйованих з Китаю осіб, мотивуючи це тим, що Військовий санаторій (як його називають в народі) не обладнаний для розміщення осіб.

Ще до обіду на місці протесту прибув очільник Полтавської ОДА та керівник Державної Служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вони були посеред натовпу та намагалися заспокоїти людей. На якийсь момент здалося, що люди послухають керівника ДСНС. Але як тільки він почав говорити про те, шо поселити евакуйованих у Санаторії – безпечно, його засвистали.

Близько 13:30 біля приміщення Новосанжарської РДА з’явився Арсен Аваков та заступник Міністра з охорони здоров’я – Ляшков. Біля них швидко зібрався натовп з кількох десятків осіб. Арсен Аваков та Ляшков намагалися спілкуватися з людьми та донести свою позицію.

-Я бачу, що ви патріот, але те, що ви робите – непатріотично, – сказав міністр чоловіку, який звинувачував нацгвардійців у тому, що вони затоптали його прапор.

Хтось пробував довести міністру, що заклад не готовий до тих викликів, які перед ним постануть, хтось просив міністра поїхати до моста, де стояла Нацгвардія і поговорити з людьми.

По реакції міністра Стало зрозуміло, що Аваков налаштований рішуче і вони у будь-якому разі завезуть евакуйованих. Настрої деяких протестувальників у цей момент змінилися. Але найбільш палкі поставилися до цього як до виклику і пообіцяли стояти до кінця.

Десь після обіду ставлення до ситуації змінила селищна голова та депутати. Відтепер вона була серед натовпу і теж намагалась заспокоїти людей, переконуючи, що це безпечно. Мітингувальники її не слухали. Під вечір серед мітингувальників з’яявлялося все більше і більше людей у алкогольному сп’янінні, котрі були найбільш активними учасниками протесту.

Натовп протестувальників фактично не мав лідера, або кількох лідерів. Він був дуже різношерстний: п’яна і твереза молодь, пенсіонери, дорослі чоловіки. І з кожної з цих груп були як більш, так і менш агресивні. Найбільш палкі протестувальники погрожували поліції. Інші – їх стримували та намагалися домовитися з представниками поліції.

Поліції та нацгвардії прибувало все більше. Під вечір на акції було близько тисячі осіб. Але поліції було не менше. І зважаючи на хаос і безлад, що був у лавах протестувальників стало зрозуміло що їх відтиснення – це лише питання часу.

Станом на 18:00 протестувальники опинилися розділеними на дві групи: по два боки річки Ворскла. При чому, більш активні та агресивні знаходилися на дорозі, що була ближче до санаторію.

Протест тривав і в якийсь момент поліція зімкнувши руки і рухаючись стіною акуратно відтіснила групу протестувальників. При чому, це було дійсно акуратно, адже коли хтось падав на землю то поліція зупинялась і давала можливість підвестися.

Деякі місцеві мешканці нападали на представників поліції, інші Новосанжарці їх стримували та зупиняли.

Таким чином, одна з груп протесту була зупинена та був звільнений коридор. Більш активна та агресивна група протестувальників лишилась на іншому боці річки. Поліція перекрила можливість долучитися до них, заблокувавши всі мости через річку, що були поряд.

Інша група протестувальників була розігнана десь за годину пізніше, перед самим під’їздом автобусів з евакуйованими українцями. Деякі протестувальники кидали каміння в поліцію та в автобуси з евакуйованими.

Коли увечері на місце прибув прем’єр-міністр, ситуацію вже важко було відмотати назад.

Тепер кілька питань, на які треба відповісти, щоб уникнути маніпуляцій:

Про військовий санаторій, чи дійсно він не готовий до такого прийому?

Військовий санаторій знаходиться на балансі МВС України. Але він відкритого типу, його територією та парком всередині зазвичай можна вільно гуляти місцевим.

Штат працівників – кілька десятків.

Людей обурило і налякало, що без жодних офіційних повідомлень звідти виселили всіх відпочиваючих.



Начальник санаторію у вирі цих подій подав у відставку. Він відомий і авторитетний у селищі. Тому це теж стало фактором, що підігрівав паніку.

Чи дійсно новосанжарці не хочуть бачити українців із Китаю чи їх спровокували тиском правоохоронці?

Меншою мірою правоохоронці тиском, але більшою мірою – приховуванням інформації. Люди порівнювали ці події з катастрофою в Чорнобилі.

Чи їх в чомусь спровокували правоохоронці?

Арешт кількох протестувальників, розгін блокування на в’їзді до селища, побиті машини тільки підігріли емоції.

Кажуть, що людей спровокували, зокрема помічники депутатів з ОПЗЖ?

Якщо так і було – то на місці це було не помітно. Цей хаос виглядав абсолютно неконтрольованим.



Зустрічалися боти у Фейсбуці. На місці подій ситуацію підігрівали багато місцевих. Якщо серед них були окремі провокатори, то вони були непомітні у гущі подій.

Чи можна відновити спокій і повернути довіру людей?

Станом на вчора люди були дуже налякані. Страх став першим і найважливішим мотивом. До речі, серед учасників було багато колишніх АТОвців, котрі висловлювали обурення і протест. Тема АТО та Майдану згадувалась дуже часто.

Думаю, що новосанжарці за 2 тижні заспокояться та забудуть це. Але великі проблеми з’являться тут у місцевих представників влади та політиків. Адже учасники протистояння відчувають себе одуреними та ображеними. Бо до них фактично не дослухалися. Певно доведеться вести багато роз’яснювальної роботи. Її б довелося зробити значно менше, якби то було до початку протистоянь.

Вже сьогодні в Нових Санжарах чути розмови від мешканців на кшталт: “Дебіли, опозорили нас на всю країну!” , тому конфліктів на місці не уникнути.