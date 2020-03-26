У розпорядженні «Букв» опинився проєкт секвестру держбюджету України на 2020 рік з новими фінансовими параметрами кошторису. Звільнений ресурс у 124 млрд гривень спрямовується до Стабілізаційного фонду, який уряд розподілятиме в ручному режимі

Те, що державний бюджет України потребуватиме змін в гіршу сторону було зрозуміло ще до того, як в Україну прийшла пандемія коронавірусу.

Падіння промвиробництва, катастрофа на митниці, зниження податкових надходжень привели до того, що на третю декаду березня план дохідної частини бюджету виконано на 65,1%. Це рекордний рівень недонадходжень до 35% (понад 34 млрд гривень). Пандемія лише довершила і прискорила те, що розпочав уряд Гончарука і, на жаль, продовжує робити Кабмін Шмигаля — убивство економіки.

На цьому тижні Верховна Рада повинна терміново проголосувати за зміни до держбюджету. За попередніми даними з фракцій, за цей закон (на відміну від земельного та антиприватівського) голоси можуть знайтися. Але депутати давали обережні обіцянки підтримати законопроєкт до того, як побачили пропозиції Кабміну Шмигаля. Після ознайомлення з ним думки можуть змінитися.

Згідно з проєктом секвестру, змінені макропоказники виглядають таким чином:

Доходи бюджету -115,9 млрд грн Дефіцит бюджету +202,1 млрд грн. Загальна ресурсна частина +86,3 млрд грн Видатки і кредитування +86,3 млрд грн.

Уряд запропонував збільшити дефіцит бюджету більш ніж в три рази, визначивши його в обсязі 298, 4 млрд грн, що становить майже 7% ВВП.

Витрати (в тому числі у форматі підтримки окремих галузей) повинні скоротитися на 55,3 млрд гривень.

До переліку «падчерок» потрапили аграрії – їм пропонується зрізати всю закладену підтримку на рівні 4 млрд гривень. У цю суму входить програма пільгового кредитування на придбання землі.

Під ніж ідуть всі децентралізаційні статті. Державний фонд регіонального розвитку позбавляється 7,5 млрд грн; Прибираються субвенції місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад 2,1 млрд грн, плюс 2 млрд закладені на «проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» і 1,6 млрд гривень субвенції на поліпшення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників установ загальної середньої освіти. Урізається 2,9 млрд гривень на програму “Спроможна школа для кращих результатів” і “Нова українська школа».

Знімуть кошти на функціонування Фонду енергоефективності – 1,6 млрд гривень.

Заберуть 1 млрд гривень на проєктування і будівництво аеродрому аеропорту “Дніпропетровськ”

Також заморожується частина субсидій і програм допомоги окремим категоріям населення (детальніше див. У повному переліку наприкінці тексту).

Також Кабмін зніме 2,15 млрд закладених на проведення місцевих виборів. Залишатися країна без виборів може хіба що при воєнному стані, так що, мабуть, кошти потім виділятимуть в авральному режимі.

Цього року не буде й перепису населення – закладені на це 1,3 млрд гривень будуть перерозподілені.

Шляхом всієї цієї економії буде наповнений т.зв. «Стабілізаційній фонд» (бюджетна програма код 3511380) в 124,2 млрд грн., які Кабмін зможе розподілити безконтрольно і в ручному режимі.

Гроші, що залишилися на дрібниці, підуть до Пенсійного фонду (19,7 млрд), на обслуговування держборгу (3,3 млрд грн), 1,2 млрд грн — Державній судовій адміністрації на утримання суддівського корпусу та ще 0,7 млрд на утримання працівників райадміністрацій.

Повний перелік пропонованих змін до Держбюджету представлений нижче.

«Букви» вважають за потрібне уточнити, що представлені цифри — проєкт, а остаточний варіант буде зрозумілий лише в сесійній залі. За нашими даними, навіть всередині представників влади немає однозначної згоди на пропозиції КМУ.