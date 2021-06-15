В понеділок мережею прокотився черговий скандал. І хоч для соцмереж це є нормальною практикою, тема цього разу була вкрай серйозна: харчування наших військових.

Поштовхом до її обговорення був допис у Фейсбуці користувача під іменем Роман Мирославович Глех про раціон військовослужбовців на одному з Чернігівських полігонів.

На фото з їжею видно вкрай бідний раціон: розварені каші, специфічного вигляду салати з квашених продуктів, малесенькі шматочки якоїсь ковбаси та іноді, здається, м’ясо. Ніяких свіжих фруктів, овочів, білків та джерел необхідних вітамінів і мікроелементів на фото не помітно. Меню дуже дешеве та малопоживне.

“Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 року, хлопці питають офіцерів: “Так що, свині сьогодні голодними будуть?”, – підписав автор малоапетитні фото:

Ці “делікатеси” навіяли не найприємніші спогади та враження у коментаторів під дописом автора щодо вигляду їжі та страв, які у них були до того, після однієї з яких “вся частина травонулась”.

“Стало ще гірше, ніж було”, – ці слова вердикт для чинної влади чи перебільшення?

#Букви розібралися, чи дійсно є проблема з харчуванням у військових, чи є правдивими фото Романа Глеха та як на це відреагували користувачі соцмереж:

Почнемо здалеку: в інтерв’ю для головної редакторки видання “Гордон” Олесі Бацман Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак ще в березні визнав, що в армії істотно погіршилося харчування захисників – на одну особу виділяють лише 81 грн для закупки добового набору продуктів.

“Є в мене інформація, що сьогодні харчування в Збройних силах бажає бути кращим. Узагалі забезпечення ЗСУ харчуванням – це функція відповідних структур Міністерства оборони України. На них це покладено, вони повинні забезпечити, щоб ЗСУ були нагодовані, щоб у них були продукти, було приготовано. Тому про всі проблеми, які є, ми доповідаємо в Міноборони. Я знаю, що воно реагує на ці питання. Проблеми є, крадуть теж”, – сказав Хомчак.

Отже, проблеми таки є, якщо про них відомо навіть керівництву. В тому числі за словами Головнокомандувача ЗСУ, через крадіжки.

“Взагалі, давайте говорити відверто: сьогодні за каталогом продуктів, який ввели, розширили асортимент, добова видача – 81 грн. От скажіть, чоловік нормальний, от взагалі людина, може по нашим цінам, які сьогодні є в державі, за добу на 81 гривню наїстися нормально?”, – запитав Хомчак.

Допис Романа Глеха спричинив резонанс серед військових, політиків і звичайних користувачів соцмереж:

Не забули Верховному Головнокомандувачу Зеленському його недавню трапезу з журналістами, де вони їли шашлики на природі:

Більш моторошною за саму ситуацію виявилася хіба що.. реакція деяких представників чинної влади на неї. Зокрема, позаштатний радник голови ОПУ Єрмака Олексій Арестович поглузував з обіду українських військових і поділився глибокими знаннями у дещо “специфічній” термінології: назвав тих, хто турбується за якісь харчування в армії “парашманами”, згадавши лексикон часів свого кадетства.

Обурення користувачів соцмереж не змусило себе чекати:

До речі, а ви раніше чули це слово?

Проте, пан радник вкотре довів, що не вміє вчасно зупинитися не любить і заявив, що “нормальну країну” вони тільки будують. Не обійшлося тут і без “порохоботів”.

Жахливий раціон військовий набув розголосу по соцмережах – і його спробували спростувати військові. Зокрема, з дописом у Фейсбуці виступила 1 окрема танкова Сіверська бригада.

Вони ж для підтвердження своїх слів опублікували фото того, як “насправді” харчуються військові. Ось деякі з них:

Найбільше запитань у коментаторів викликали дині на початку червня і після нетривалих пошуків виявилося, що більшість із наданих фото (а кажуть, що й усі) – архівні та датуються 23 вересня 2020 року.

Загалом, під коментарями було весело (щоправда, не адміністраторам сторінки, які спершу намагалися видаляти коментарі):

Під допис прийшов і автор публікацій, яку охрестили “фейком” – і виявилося… що фотографії столової до раціону військовослужбовців гончарівського полігону не мають жодного стосунку.

Якщо раціон на полігоні не залежить від раціону бригади, звідки тоді висновки щодо неправдивості допису Романа Глеха? Коментатори запитали в адміністратора сторінки Сіверської бригади – але відповіді чіткої так і не отримали:

Після цієї публікації Сіверською танковою бригадою градус обурення лише підвищився.

До звинувачень автора у поширенні фейків приєднався й один з ключових героїв цього матеріалу – Олексій Арестович, цього разу без “фахових” термінів, мовляв, допис – фейк, елемент “чорної пропаганди”, 1 танкова Сіверська бригада ЗСУ це розвінчала (наскільки успішно – дивіться вище), і, взагалі, це все є кампанією партії “Європейська Солідарність” проти чинної влади.

Проте, навіть “професійний комунікатор” Арестович був змушений визнати, що з харчуванням у ЗСУ не все гаразд:

Розповсюджену Арестовичем тезу про те, що обурення якістю харчування в армії є частиною кампанії “ЄС”, підхопили й анонімні Телеграм-канали:

(останній допис – відредагований, його початкового варіанту, на жаль, побачити не можна).

Щодо особи самого Романа Глеха та його нав’язаного деякими дописувачами статусу “бота” на службі у недобросовісних піарників: #Букви поцікавилися автором первинного допису і з’ясували, що сторінка ведеться досить активно ще з 2018 року, з особистими фото із різних локацій, мемами та відео. За пошуком в гуглі не вдалося знайти аналогічних розміщеним на сторінці Романа фото. Ба навіть більше: у 2019 році та тривалий час після, чоловік активно вболівав за чинного президента та не приховував антипатії до Петра Порошенка:

Роман Глех у відповідь на звинувачення опублікував фотодоказ того, що він дійсно служить на Гончарівському та поскаржився, що побратими бояться його підтримати:

На цю проблему відреагував у своєму дописі військовий волонтер Роман Донік, сказавши, що вона є в першу чергу проблемою системною:

“Проблема, яка вилізла зараз в іншому. При Полтораку і Муженку за такий сніданок призначалося розслідування і догану отримували всі по ланцюжку від начпрода до комбрига і командувача ОК. Тобто включався механізм стримування. А ось при Тарані та Хомчаку, армія відреагувала “спростуванням” з фотографіями, де на таці з обідом військовослужбовця лежить шматок порціонної дині. В червні.. По суті цією фейковою фотографією включилася система заохочень. Чіткий сигнал – “кради, що не сци, ми відмажемо”. Це стиль управління нинішнього керівництва армії.”

Донік назвав цю проблему системною і додав, що найстрашніше тут те, що “самі військові мовчать про це або відразу включають задню, коли з’являється резонанс.”

Потрібне військовим якісне харчування, чи ні? Правду стверджує Роман Глех, чи його фото – постановка? Чи можуть військові вимагати гідного харчування без навішування на них ярликів “парашманів” з боку представників влади? Лише вам вирішувати які відповіді на це давати.

На завершення, процитуємо президента Зеленського: “Чому ми досі не в НАТО?”.

Дійсно, чому?..