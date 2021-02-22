Що носять депутатки на роботу, яким брендам віддають перевагу і скільки це коштує.

Минулої середи в око фотографа #Букв впала народна депутатка Ірина Борзова, яка прийшла в Раду у кофтинці від Dolce&Gabbana та з сумкою Salvatore Ferragamo.



Після того, як журналісти виклали це в Facebook, депутатка прийшла в коментарі та заперечила, що річ належить дорогому бренду і покликала в гості на закупи у Вінницю. Дійсно, тканини a la Dolce&Gabbana є одними з найбільш популярних. І можна було б повірити Борзовій, якби її колеги і попередниці не брехали б постійно, що свої брендові речі вони купили неодмінно на базарі чи в переході.

Тим більше, що Борзова як донька одного з продюсерів «Ліги сміху» в принципі може дозволити собі і брендовий одяг.

Носити дорогий дорогий брендовий одяг в Раду першою стала Юлія Тимошенко. Але коли Інна Богословська спробувала використати проти неї вартість її сережок, Тимошенко швидко запустила інформацію, що одягається вона в українського дизайнера Айне Гассе, на той час дружини однопартійця Юлії Володимирівни.

Втім, коли лідерка «Батьківщини» вже стала прем’єром, тут розповідати про українські бренди стало складніше, адже все частіше вона з’являлась на люди в одязі від французького бренду LouisVuitton. І саме в фіолетовій сукні від нього вона з’явилась на обкладинці журналу Elle. Деякі фасони Юлія Володимирівна навіть купувала у кількох кольорах.

Не зраджує ЮВТ Louis Vuitton і зараз. Нещодавно вона приходила в Раду в подіумному жакеті з колекції прет-а-порте 2020 року.

Також в її колекції сукня за 2300 євро того ж бренду. Правда, на деяких сайтах за неї просять і 4000 доларів.

Тимошенко була в сесійній залі в трикотажній сукні цього ж бренду за 1500 євро.

Свого часу прихід у Верховну Раду Партії регіонів різко збільшив присутність у залі дорогих брендів – як на чоловіках, так і на жінках. До змагання Chanel, Dior, Balmain, Dolce&Gabbana долучились Раїса Богатирьова, Ганна Герман, Наталія Королевська.

Остання і зараз віддає перевагу лише дорогим брендам.

В Раді минулого скликання найбільше за любов до дорогих речей, особливо бренду Fendi, діставалось Ірині Луценко.

Рада нового скликання обіцяла бути новою і з іншими цінностями. Втім в частині одягу все лишилось як було.

Навіть любительок Fendi тут не одна.

Вже в перший день на тренінгу в закарпатському Rixos журналісти помітили, що Ірина Аллахвердієва одягла сукню від Versace.

Тепер Аллахвердієва – одна з лідерів серед депутаток-брендоносиць. В її колекції і Dolce&Gabbana, і Yves Saint Laurent, і Gucci.

До речі, вона однією з перших прийшла в Раду з сумкою ‘Sicily’ від Dolce&Gabbana. Ця сумка є найпопулярнішою в останні 2 роки у 9-му скликанні – як серед депутаток, так і помічниць і журналісток.

Бренд настільки популярний, що коли в однієї з депутаток запідозрили підробку, вона стала носити сумку тильним боком, щоб не наражатися на зайві розпитування та глузування.

Крім Аллахвердієвою знатними парламентськими модницями є «служки» Ольга Дмітрієва, Ольга Коваль та Олена Шуляк.

Остання якось образилась на журналістку Ганну Стешенко за те, що та в неї примітила сумку Chanel за 7 тисяч доларів. Але в тому ж інтерв’ю , де депутатка заперечувала наявність такої дорогої речі, вона дала своє фото з сумкою Bottega Veneta за 1873 євро, у туфлях Salvatore Ferragamo та сережками Van Cleef із коллекції Alhambra за 117.558 грн.

У п’ятницю Шуляк прикрасила волосся заколкою Chanel з колекції 2015 року.

Ольга Дмітрієва регулярно приходить в Раду у відомих брендах. Минулого року вона приходила в Раду то з сумкою Dior, початкова вартість якої в такому розмірі $5100, то в культовому піджаку Balmain.

Цього тижня вона прийшла з сумкою Saint Laurent’s Medium Niki, орієнтовна ціна якої 2000 євро.

Не так давно вона вигуляла ботильйони ‘Eri’ від Alexander Wang за 850 доларів.

Ольга Коваль теж любить вразити дорогими речами. На одне з засідань фракції вона прийшла в сережках, схожих на Van Cleef & Arpels, та з сумочкою Georges BB від Louis Vuitton. Разом аксесуари коштують більше 5 тисяч доларів.

Її колега Аліна Загоруйко другий тиждень поспіль ходить в Раду з сумкою Burberry, яка навіть на сейлі коштує більше 1000 євро. При цьому в депутатки в 2019 році було у власності лише дві невеликі квартири по 24 квадратні метри та 180 тисяч заробітку.

Любить відомі бренди і невістка Оксани Білозір, нардепка від групи “Довіра” Лариса Білозір. Одного дня та ж Ганна Стешенко ідентифікувала в руках Білозір досить дорогу сумку Hermès Kelly. Фото викликало чималу суперечку під постом, бо багато хто вирішив, що сумка – підробка. А потім і нардеп заперечила і сказала, що купила у Вінниці за 7 тисяч гривень. Чи доречно депутату носити підробку, Білозір не пояснила. Як і інші дорогі речі, на які вказала журналістка.

Осі ці черевики на депутатці теж нагадують взуття Chanel. Але чи є там фірмове лого, розгледіти важко.

Минулого тижня Білозір прийшла в Раду також в блузі Christian Dior.

Вона належить до старих колекцій і її можна купити набагато дешевше ніж останні речі.

Щоправда, є в Раді і депутатки, які віддають перевагу українським брендам.

Минулого тижня фотограф Букв помітив, як Тетяна Циба зі “Слуги народу” вибирала собі прикрасу від українського бренду Коляда.

Букви продовжать стежити за депутатськими новинками моди.