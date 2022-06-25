Жителі тимчасово окупованих Росією територій чекають на визволення з радянщини, тоталітаризму та приходу ЗСУ. Попри жорсткий контроль, викрадення дисидентів, партизанський рух діє оперативно та рішуче. Мешканці Херсонщини й Запоріжжя вже 4 місяці чинять опір самопроголошеній владі власноруч.

#Букви дізнаються та документують подробиці партизанських дій на півдні України.

Будь-які масові патріотичні заходи, проукраїнські мітинги розганяються, а їх організаторів та учасників піддають тортурам. Тож мешканці окупованого півдня перешкоджають окупантам мовчки, анонімно та безпощадно. Вбивства та замахи на місцевих колаборантів, переслідування та погрози російській владі, пошкодження техніки та російської символіки — про сміливі дії партизанів щодня повідомляють місцеві чати та Телеграм канали.

18 травня Запорізька ОДА проінформувала, що у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Вбивство відбулося 16 травня по вулиці Героїв України 52. Пізніше на місце подій приїхали представники проросійської адміністрації та військові. Після з місця злочину вивезли два тіла в пластикових пакетах.

На цьому запорізькі партизани не зупинились.

Замах на призначеного росіянами “мера” Енергодара стався 22 травня. Близько 8:30 ранку пролунав вибух на вулиці Курчатова, 38 — у під’їзді житлового будинку, де на той момент перебував колаборант Андрій Шевчик — так званий “глава військової адміністрації” Енергодара, якого російські окупанти призначили “мером” невдовзі після захоплення міста. Раніше 48-річний Шевчик був депутатом міськради від партії ОПЗЖ. Шевчика підірвали в будинку, ймовірно, за допомогою саморобного вибухового пристрою. Окрім нього та охоронців ніхто не постраждав. “Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Чекали саме на колаборанта й ударили точно та прицільно”, — підтвердив факт “полювання” законний мер Енергодару Дмитро Орлов.

За словами військового експерта, партизани в Мелітополі діють разом із ЗСУ. Адже саме місцеві можуть забезпечити порушення логістичних ланцюжків, за якими забезпечується угруповання військ РФ. “Якщо партизани зривають постачання, то війська на передньому краї залишаються без палива, або без боєприпасів, або навіть без їжі. Це істотно впливає на їхню боєздатність і допомагає Збройним силам. І така, я б сказав, атака з двох сторін сприятиме нам, щоб ми мали успіх у своїх наступальних діях”, — сказав Жданов.

Також були зафіксовані підриви залізних доріг у Мелітополі, що перешкоджає руху російському бронепотягу. Вибухівка, встановлена ​​на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. У результаті пошкоджено залізничне полотно та техніка.

На Херсонщині місцеві угрупування також показують російській владі свою позицію та проактивність. 18 червня в результаті партизанських дій, було підірвано авто Audi Q7 в якому перебував уродженець Нової Каховки, начальник Дар’ївської виховної колони Євген Соболев. Колаборант, використовуючи службове становище схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з окупантами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, керував катувальною, куди росіяни привозили запідозрених у нелояльності до окупаційної влади місцевих жителів, також змушував засуджених ремонтувати підбиту техніку російської армії. Наразі колаборант разом зі своїм водієм лежать у херсонській лікарні ім. Лучанського. У Соболєва – осколковий перелом правої гомілки, малогомілкової кістки лівої гомілки, поранення м’яких тканин гомілки та області лівого тазостегнового суглоба.

24 червня зранку у місті Херсон пролунав гучний вибух. В результаті підриву авто, був ліквідований так званий “начальник Департаменту сім’ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА” Дмитро Савлученко. Місцеві канали повідомляють, що загинув колаборант, як і належить “начальнику” – у супроводі своєї охорони.

Херсонський спротив не зупиняється, стає все сильнішим! Відео розлетілось всією мережею, де партизани показали двох рашистів, яких вони взяли в полон. А також передають привіт окупантам, бо вже знають адреси дислокації гвардії РФ.

З недавніх пір, призначений мер Херсонщини Володимир Сальдо (в простонародді — Сосальдо) вже відвідує російські заходи, з’являється на публіці лише в бронежилеті. Охорона колаборантів півдня посилилась, особисті автівки та території щільно перевіряються. Не врятує це самопроголошену владу, адже ненависть українського народу — найсильніша зброя.

Партизани окупованого півдня продовжують щодня зривати російську символіку, шкодити автівки окупантів, білборди самопроголошеної влади, а також розклеювати погрози та дані стосовно окупантів.

На зв’язок з партизанами українським ЗМІ вийти дуже складно. Цьому заважає відсутність стабільної мережі та умови конфіденційності угруповань. Однак #Буквам все ж так вдалось поспілкуватись з партизаном Нової Каховки, Херсонскої області.

Марк (ім’я змінено)

“Ідея перешкоджати хоча б якось окупантам з‘явилась дуже несподівано. Ми з моїм товаришем розвозили гуманітарну допомогу та побачили на рекламному борді це лайно (примітка — російський лозунг з символами Я “своих не бросаем”). Ось тоді якась всесвітня лють мене пробрала, майже одразу вирішили придбати червону фарбу, проте магазини були вже закриті. Згадали що така є на волонтерському складі, приїхали туди, набрали в пакет фарби домовились, що підемо через двори до білборда, як стемніє та зробимо свою справу. Загалом, так і сталося. Наступної ночі взяли балони з фарбою нашого улюбленого художника Х, та пішли до наступного борда, попередньо обговоривши план дій.. Відчуття як в комп’ютерній грі, проте розумієш, що другої спроби не буде, особливо коли на вулиці починається комендантська година, і в радіусі кілометра не видно жодної живої душі. Наскільки це суспільно корисно? Не знаю, але нутром відчуваю, що це мінімум, який я маю робити аби бути складовою того самого моноліту, який протистоїть фашистській заразі”

Партизанські дії активні навіть в окупованому Криму. Патріотичний настрій непідвладний часу!