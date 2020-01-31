Епоха new normality наздогнала і Парламентську асамблею Ради Європи. Так описала тиждень роботи в ПАРЄ нардеп від «Слуги народу» член української делегації Євгенія Кравчук. Головна новина зі Страсбурга - депутати повторно підтримали повноваження російської делегації, незважаючи на заклики України не робити цей крок. У самій делегації визнають, що були готові до такого рішення, тому не вважають це своїм провалом. Чим запам'ятається зимова сесія і які зробила для себе висновки українська делегація, дізнавалися «Букви».

Послуга Кокса для Росії

Робота ПАРЄ в новому році стартувала 27 січня. Тиждень зимової сесії обіцяв бути гарячим: обрання нового президента ПАРЄ, дебати, присвячені подіям на Близькому Сході, аналіз порушень Польщею умов членства в Раді Європи, і найголовніше, повернення Росії через 5 років з моменту відсторонення. Після торішнього демаршу до роботи приступила і українська делегація в новому складі.

Раніше в інтерв’ю НВ глава делегації Ліза Ясько розповіла, що на зимовій сесії вона разом з колегами і однодумцями будуть оскаржувати повноваження російської делегації в ПАРЄ і включатися в роботу над тими темами, які є першочерговими для європейців. Йдеться про боротьбу з дискримінацією, гендерну політику, права жінок, питання екології тощо.

«Ми хочемо піднімати не тільки теми, пов’язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не тільки внутрішніми українськими питаннями», – пояснила Ясько позицію делегації.

По приїзду в Страсбург українські депутати максимально включилися в процес. У перший же день вони увійшли до складу всіх партійних груп ПАРЄ (соціалісти, демократи, зелені, консерватори, ліберали і «Європейська народна партія»), крім комуністичної. І розподілилася по комітетах ПАРЄ.

«Незважаючи на розподіл по політичним групам, запевняю всіх, що українська делегація – об’єднана команда, яка приїхала в ПАРЄ, щоб боротися за Україну і цінності Ради Європи. Наша делегація – новий, енергійний, самостійний і кваліфікований політичний гравець », – написала Ясько на своїй сторінці в Фейсбук зі Страсбурга.

А далі українська делегація взялася до боротьби з Росією. Рішення представників європейських країн повернути РФ на майданчик ПАРЄ викликало чимало критики. Багато хто це розцінив, як відмову Асамблеї від цінностей, які вона декларує, заради грошового інтересу. Адже як представник ПАРЄ РФ робить щороку членський внесок в розмірі 30-ти млн євро.

Фінансовий аспект європейці не заперечують. Але головною причиною такого рішення називають наміри через діалог вирішувати ті проблеми, які приносить Росія як своїм громадянам, так і всьому світу. Така точка зору має право на життя. Але ті, хто добре знає російський менталітет, нагадують, що однією розмовою нічого не вирішити.

Так чи інакше, на зимовій сесії Україна разом з делегаціями-однодумцями запустили процес оскарження повноважень росіян в ПАРЄ. Було вирішено, що дане питання підніме член литовської делегації Емануеліс Зінгеріс. На підтримку ініціативи встали 30 депутатів, що, за регламентом ПАРЄ, зобов’язує розглянути її найближчими днями.

29 січня в ПАРЄ представили проект рішення щодо припинення повноважень РФ. Головним автором виступив депутат з Нідерландів Тіні Кокс, який відомий своїми проросійськими поглядами.

«Асамблея підкреслює, що вона є найважливішою пан’європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією щодо її зобов’язань відповідно до Статуту Ради Європи, і де РФ можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи», – говорилося в документі.

Але за що саме можна притягти росіян до відповідальності, в проекті не було ні слова. Замість цього Кокс підкреслив, що Росія вирішує існуючі проблеми, як, наприклад, повернення українських моряків. І відновлення членських внесків також пішло плюсом в карму РФ. На основі цього Кокс запропонував жодним чином не карати росіян, незважаючи на анексію Криму, війну на Донбасі і систематичне порушення прав людини на її території. В кінцевому підсумку, ПАРЄ підтримала цей документ, відхиливши вимоги української делегації і партнерів.

«Але є і хороші новини. Нам вдалося додати норму, яка підкреслює, що Крим є незаконно включеним Росією. І вимоги по Росії, пов’язані з окупацією, залишаються чинними, незважаючи на дозвіл на повернення РФ в ПАРЄ. Крім цього, Росія зобов’язана виконати вимоги попередніх резолюцій, які приймалися після 2014 року», – повідомив в соцмережах нардеп Дмитро Лубінець.

Також Асамблея зобов’язала росіян припинити військове втручання в Україну, підтримку терористів на сході і виконувати Мінські угоди. Останній пункт не влаштував росіян.

«Ми робимо все, що можемо, щоб допомогти, але ми не учасник цієї угоди. Ми ж не сторона конфлікту», – вчергове «заспівав» улюблену пісню РФ їх ​​делегат Микола Рижак.

Новий Толстой

Тим часом одним з віце-спікером Асамблеї був обраний за квотним принципом член російської делегації Петро Толстой, який відомий антисемітськими висловлюваннями і критикою європейських цінностей. Проти Толстого виступила нардеп від СН і член делегації Марія Мезенцева, яка зажадала замість технічного призначення провести таємне голосування. Воно відбулося в два тури, та 28 січня більша частина депутатів ПАРЄ узаконила призначення Толстого.

«Я думаю, для пана Толстого стало великим сюрпризом, що це обрання розтягнулося на два етапи. На першому етапі його не обрали, вибачте, але це факт. Я вам наведу цифри: 132 – за, а прохідне число голосів було 125. 117 – проти. Як вам здається, асамблея, в якій більше 600 депутатів – і 132 голоси, на 7 більше мінімуму, це велике число, це гігантський ентузіазм? … Низьке число голосів, які набрав Толстой, показує, що ПАРЄ буде пильна до поведінки цих панів», – розповів «Радіо Свобода» про голосування вищезгаданий Зінгеріс.

Український делегат від СН Євгенія Кравчук більш детально розповіла «Буквам», чим конкретно займається віце-спікер.

«Він входить в Бюро асамблеї, де також працюють глави комітетів і президент ПАРЄ. На загальних засіданнях вони визначають порядок денний сесії. Також серед повноважень віце-спікерів є право на почергове головування за відсутності президента. Але їх дії чітко регламентовані: вони фактично ведуть засідання по листочку. Якщо ж віце-спікер собі дозволить вольності в чиюсь сторону, це можна оскаржити», – прокоментувала співрозмовниця.

Нагадаємо, віце-спікером від України став нардеп СН Олександр Мережко.

«Бунтарі» в делегації

Незалежно від різних політичних поглядів на політику в країні, в Страсбурзі українська делегація працювала максимально згладжено. Але не обійшлося без зради.

Депутат від «Опозиційною платформи – За життя» (ОТЗЖ) Юлія Льовочкіна єдина серед українських делегатів підтримала повернення РФ всіх повноважень. У Києві це викликало подив, і в політичних колах заявили про необхідність відкликати нардепа.

«Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє і яку політику ця сила проводить. Відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на свій розсуд. А делегація формується з усіх парламентських сил. Я не буду давати оцінку вчинку пані Льовочкіної, це справа її партійних босів і виборців. Зазначу, що інші 11 членів делегації, в тому числі і я, проголосували проти всіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ. Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною», – пояснила свою позицію глава делегації Ясько.

Вона уточнила, що склад делегації формувався за квотним принципом, кожна фракція повинна бути представлена. І тільки ОПЗЖ за бажанням може замінити Льовочкіну на іншого свого депутата.

«Льовочкіна ще до поїздки в Страсбург попереджала нас, що буде підтримувати Росію в цьому голосуванні», – розповідає нардеп Кравчук. Закликати ОПЗЖ замінити нардепа не планують, адже їхня політична позиція від цього не зміниться.

Не дуже задоволені представники СН і поведінкою нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, який вже другу каденцію поспіль працює в ПАРЄ. У мережі добре розійшлося відео його спілкування з журналістами російських каналів, на якому він їх звинувачує в пропаганді і запевняє, що як російськомовному, йому не потрібен захист росіян в Україні.

«Для створення союзів і отримання позитивних результатів, щоб з нами рахувалися і до нас прислухалися, повинна бути серйозна робота. Потрібно працювати в політичних групах, включатися в загальноєвропейські проблеми, бути в контексті. І тоді ми будемо виглядати як європейці. А те, чим займається Гончаренко на шостий рік роботи в ПАРЄ викликає огиду навіть у тих делегатів, які нас підтримують», – розповідає співрозмовник #Букв в українській команді.

Сам Гончаренко не став обговорювати роботу української делегації в ПАРЄ, тільки зазначив те, що 11 з 12 членів делегації опонували і голосували злагоджено проти Росії, і це є найголовніший показник.

Підсумки сесії

Зимову сесію ПАРЄ складно назвати успішною для України, а й провальною не варто її вважати. Перемога Росії, на жаль, була прогнозованою.

«У нас була дійсно складний тиждень в ПАРЄ, проте є багато приводів зберігати оптимізм. Ми домоглися того, щоб Росію визнали стороною Мінського процесу. Раз. У резолюції по Росії є згадка, що Крим – це Україна. Два. Росіяни не змогли купити всіх. Це три », – написав за підсумками сесії Олексій Гончаренко.

Що стосується переможного поступу Росії, то в коментарі Буквам депутат від ЄС зазначив, що в зв’язку з обранням Толстого віце-головою ПАРЄ у нього постійно в голові крутиться аналогія – «наша Асамблея як Анна Кареніна розривається між цінностями європейськими і грошима російськими».

«Звичайно, нам все одно потрібно бути на сесії, тому що наша відсутність у жовтні зіграла проти нас. І якщо нас там не буде, то буде тільки гірше і по Криму, і Донбасом», – вважає депутат.

На питання, чому європейський маятник так хитнувся в бік Росії, чи тільки справа в грошах чи також у втомі Європи від українських проблем, Гончаренко сказав що причин декілька.

«Справа і в зусиллях Росії, які вони вклали. І у втомі. І в тому, що останнім часом рефрен нашої дипломатії – це домовиться. А якщо домовляємося ми, то чому іншим це не робити? Чому хтось повинен бути більш принциповий до нас, ніж ми самі?», – зазначив депутат в коментарі Буквам.

У той же час він підкреслив, що українські вимоги підтримали представники делегацій Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Польщі, Великобританії, Швеції, Ісландії, Молдови, Словаччини. «А це вже дуже багато. Нас там ціла в’язка! Тому, нас не зламають. Головне, триматися і продовжувати боротьбу! За нами правда, тому переможемо», – написав депутат, нагадавши притчу, що в’язку гілок ламати важче, ніж одну.

Зимову сесію ПАРЄ українській делегації вдалося завершити спільною декларацією низки європейських країн про незгоду з рішенням зберегти повноваження Росії в Асамблеї.

«Ми повинні навколо себе розширювати коаліцію країн, які виступають за європейські права і цінності», – каже в коментарі «Буквам» Кравчук.

Кравчук і Ясько вважають, що нам варто зрозуміти, що постійно акцентувати увагу на українському питанні неправильно. «Тому що це несправедливо по відношенню до решти 45-ти країн, які туди входять, і також хочуть піднімати теми, що хвилюють їх».

На наступній сесії, яка відбудеться в квітні, українська делегація буде активно займатися всіма напрямками. Також в планах є захід, присвячений кримським татарам.

«Своєю присутністю в ПАРЄ ми активізуємо тиск на Росію заради миру на Донбасі. Адже ключ від миру знаходиться в Кремлі, і тільки жорстка позиція європейських держав здатна змусити російське керівництво замкнути цей «ящик Пандори», який вона відкрила в 2014 році», – констатує Лубінець в соцмережах.