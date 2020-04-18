Букви пропонують спробувати приготувати сирну паску або сирний кекс, буженину, курку, рибу і, звичайно, кілька салатів. А також модні нині крафіни.

На відміну від Різдва, до Великодня не потрібно готувати 12 страв, хіба що пофарбувати 13 яєць на честь апостолів і Спасителя. Паски, крашанки і ковбаса – головні атрибути пасхального столу. Також до цього свята різали кабана, древній символ сонця.

На стіл же намагалися поставити, що є краще в хаті.

Рецепти пасок ви можете подивитися тут.

Сирна паска



Вам знадобиться: 1 кг сиру, 200 г вершкового масла, 5 яєць, 200 г цукру, паличка ванілі або 1 ч.л. ванільного цукру, 400 мл вершків (10-20%), 100 г горіхів (будь-яких за смаком), 100 г родзинок, 100 г цукатів.

Сир протерти через сито, або пропустити через м’ясорубку. Додати розм’якшене (не топлене) масло. Змішати. Яйця збити з цукром. Додати в яйця вершки. Перемішати. Додати ванільний цукор. Поставити масу на середній вогонь. Довести до кипіння. Варити, при постійному помішуванні, до тих пір, поки маса не почне густіти (ще десь 3 хвилини після закипання). Потім дати масі охолонути.

Горіхи та цукати дрібно покришити.

Змішати сир, цукати, горіхи, родзинки . У сир додати яєчну масу. Перемішати. Форму для паски застелити марлею, складеною в 2-3 шари. Краї марлі повинні звисати. Викласти сирну масу в пасочницю.

Форму поставити в тарілку або миску, так щоб стікала сироватка. Зверху притиснути чимсь важким.

Форму разом з вантажем поставити в холодильник на 12 годин. Потім форму перевернути, прибрати марлю. Прикрасити паску за смаком.

Сирний кекс

Важко готувати сирну паску, спечіть кекс. На його приготування у вас піде півтори години. Єдина важлива умова – постійно перемішувати тісто.

Вам знадобляться: 2 яйця, 350 г цукру, 150 г вершкового масла, 250 г сиру, ванілін, 0,5 чайної ложки соди, 1-2 склянки борошна (в залежності від щільності сиру).

Розтопіть на плиті масло. Яйця збийте в піну протягом 3 хвилин, поступово додайте цукор і продовжуйте збивати. На наступному етапі додайте розтоплене масло.

Сир розімніть в мисці і додайте туди збиту масу з яєць. Також додайте 3-4 ложки борошна, розмішайте міксером.

Соду потрібно погасити оцтом. Додати в сирну масу, перемішати. Також додати ванілін і решту борошна. Збивайте ще три хвилини. Потім додайте родзинки, і ще раз перемішайте.

Форму для кексів треба добре змастити маслом і викласти сирну масу. Дати тісту постояти пару хвилин на столі. За цей час розігріти духовку на 200 градусах, потім зменшити до 170, і випікати кекс 40 хвилин. Перевірити зубочисткою на готовність і дістати з духовки. Дати охолонути, прикрасити цукровою пудрою.

Крашанки

Найвідоміший спосіб пофарбувати яйця – занурити їх в киплячий відвар з цибулиння. Але якщо на карантині ви його забули зібрати, можна спробувати пофарбувати яйця в кольори національного прапора. Для цього вам знадобиться куркума і чай каркаде.

Для синього кольору візьміть близько літра води, 50-70 гр каркаде, 2 ложки оцту. У каструлю наливаємо воду і додаємо чай. Кладемо яйця, щоб були повністю покриті водою і ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10хв. Відставляємо і даємо постояти ще 20-30 хв. Так ви отримаєте бузковий відтінок. Якщо залишите яйця постояти кілька годин, а потім помиєте в чистій воді, повинен вийти блакитний.

Для жовтого вам теж знадобиться літр води і по 2 столових ложки куркуми.

У каструлю наливаємо воду і додаємо куркуму. Кладемо яйця, щоб були повністю покриті водою. Варимо до кипіння і її 10 хвилин. Потім даємо настоятися ще кілька годин, додавши оцет.

Не готові до експериментів – купіть у супермаркеті харчовий барвник, і скоротіть приготування крашанок до 20 хвилин.

Свинина з клюквою





Вам знадобиться: свинина (ошийок) 1,2кг, в’ялена журавлина (50-70 г), гірчиця зерниста (2-3ст.л), мед (1ст.л), рослинне масло для обсмажування. А також сіль, мелений перець, паприка, коріандр і часник.

М’ясо помити. Нашпигувати м’ясо журавлиною і часником, натерти сіллю зі спеціями. Залишити на пару годин настояться.

Потім на розпечену сковороду налити масло і обсмажити м’ясо з усіх боків, для того, щоб «запечатати» сік.

Змастити м’ясо сумішшю гірчиці і меду, загорнути у фольгу і відправити в духовку розігріту до 250 градусів на 30 хв., Потім знизити температуру до 220 градусів і запікати ще 1,5 години.

Дістати з духовки, дати кілька хвилин відстоятися у фользі.

Курка з рисом, курагою та мигдалем





Вам знадобиться: 1 велика курка, 1,5 склянки рису, 3 склянки води, 50 г вершкового масла, 2 -3 ст. ложки цукру, 1 склянка кураги, 100 г мигдалю, 2 ст. ложки меду, 1 ч.ложки діжонської гірчиці, 1 ст. ложка оливкової олії.

Рис відварити майже до готовності. На сковороді розтопити 50 г масла, додати 2 столові ложки цукру. Коли цукор розтане покласти порізану курагу і мигдаль. Протушкувати 5-7 хвилин зняти з вогню і додати цю суміш до рису. Перемішати.

Курку натерти сіллю зсередини, нафарширувати рисом. Зверху обмазати курку сумішшю меду, гірчиці та олії, покласти на деко грудиною вниз і поставити запікатися на 35-40 хвилин, потім накрити фольгою і запікати ще 40 хвилин.

Можна також відправити курку в мультиварку на півтори години.

Дорада в солі





Вам знадобляться: риба (3 штуки), сіль, розмарин.

Рибу необхідно розморозити, помити, і посипати зверху розмарином.

Можете запекти в 2 кілограмах солі, розбавлених півсклянки води (половину солі висипати на деко, решту зверху на рибу) або просто загорніть рибу в фольгу, злегка підсоливши.

Салат з картофелею, маслинами, авокадо і томатами



Вам знадобиться: авокадо (1 шт.), картопля (1 шт.), лимон (1 шт.), оливки без кісточок (10 штук), листя будь-якого салату (50 г), цибуля-шалот (1 шт.), в’ялені помідори в олії (5 шт.), білий винний оцет (1 ст. л.).

Для заправки візьміть 4 столові ложки оливкової олії, можете додати олію від в’ялених помідорів, 2 чайні ложки йогурту, чайну ложку гірчиці, по дрібці солі і перцю.

Для приготування салату відваріть картоплю в мундирі, охолодіть і порубайте часточками. Також наріжте авокадо і помідори.

На блюдо викладіть помиту зелень і авокадо, окропивши їх лимонним соком. Потім додайте картоплю, оливки та помідори. Цибулю поріжте півкільцями та залийте оцтом, щоб хвилин 10 промаринувалася. З йогурту, гірчиці, оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю приготуйте заправку. Тепер викладіть на салат цибулю і полийте.

Салат з авокадо, грушею та огірком

Вам знадобиться: 1 авокадо, 1 великий огірок, 1 велика груша, пучок зеленої цибулі, пучок салату. Для заправки: 2 столових ложки зернової гірчиці, 2 столові ложки соєвого соусу, 3 ложки оливкової олії, лимонний сік (2-3 ложки), столова ложка меду.

Продукти вимити і висушити. Салат порвати і викласти в блюдо. Зверху соломкою нарізати авокадо, огірок і грушу. Подрібнити цибулю і висипати зверху. Полити заправкою.

Крафіни

Краффіни – наймодніша випічка цих днів. Це солодкі булочки з листкового дріжджового тіста, запечені в формі для мафінів. Вони можуть бути як з начинкою, так і без. В якості начинки можете використовуватися джем, цукор з корицею і мак з родзинками.

Вам знадобляться: 140 мл. води, 300 гр. борошна, 50 гр. цукру, 125 гр. м’якого вершкового масла, 50 гр. розтопленого вершкового масла, 1/2 ч.л. солі, 1 ч.л. меленої кориці і 1 ч.л. сухих дріжджів.

У теплій воді розвести 1 ст.л. цукру і дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин, поки дріжджі почнуть бродити.

У глибоку миску просійте борошно, додайте цукор, що залишився і сіль, перемішайте. У гірці борошна зробіть заглиблення і вилийте дріжджову опару. Тепер додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте руками.

Тісто має вийти досить щільне. Викладіть його на стіл і вимішуйте руками 10 хвилин, поки воно не стане гладким і перестане липнути до рук.

Покладіть тісто в миску, накрийте і дайте підійти 40 хвилин. Тісто має збільшитися в об’ємі в два рази.

Тепер розділіть тісто на 6 кульок і залиште на столі під плівкою на 10 хвилин. Посипте стіл борошном. Кожну кульку розкачайте в тонку смужку тесту, приблизно 15х45см. Змастіть рівним шаром масла і покладіть начинку, яку хочете.

Скрутіть тісто в рулет. І приберіть його під плівку. Те ж саме зробіть з іншими кульками.

Рулет розріжте уздовж посередині. Скрутьть тісто, щоб шари були зовні.

Викладіть їх у форми для мафінів. Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200 градусів (з конвекцією 180).

Рецепти з блогів evadaren.com, buxgalter-sofi.livejournal.com