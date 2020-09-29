У ці вихідні стався черговий скандал – нардеп з Київщини Микола Галушко звинуватив президентську партію у торгівлі місцями на виборах. У відповідь у штабі пообіцяли розібратись. Неофіційно там все і так розуміють – два клани знову ділять область.

За рік роботи в парламенті нардеп Микола Галушко не запам’ятався нічим. Ні якимись креативними ідеями, ні скандалами.

І от раптом минулих вихідних він звернувся до президента Володимира Зеленського з пафосною промовою, що той кликав усіх на вибори боротися з корупцією, а насправді обдурив виборців.

За його словами, з ним два роки виборами в Броварах займалась ціла команда людей, а тепер всі місця у списках від “Слуги народу” продані іншим.

“Зараз на місцевих виборах всі місця в списках від партії “Слуга народу” були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. Для цього достатньо відкрити список кандидатів від партії ”Слуга народу“ в моєму окрузі. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії “Слуга народу”, – сказав він.

Кому і за скільки продали місця Галушко не уточнив.

У відповідь у партії заявили, що перевірять інформацію від народного депутата.

Але також додали, що перевірять і заяву депутата від “Слуги народу” Олександра Дубинського, який повідомив про зустріч Галушка з опонентами партії.

«З подивом подивився відео-звернення народного депутата Галушка Миколи, який вирішив вийти з партії СН через те, що нібито не може боротися на місцевих виборах «зі старими елітами». Це при тому, що буквально сьогодні пан Галушко зустрічався з представником цих самих «старих еліт», чинним мером Броварів і прямим опонентом СН – Сапожком», – написав Дубінський.

Опустимо, що система стеження за своїми в Дубінського поставлена добре.

Звернемо увагу на інше. Його поява в цьому конфлікті як другої сторони геть не випадкова.

І не тільки тому, що Дубінський в партії «Слуг» відповідає за вибори на Київщині.

«Це конфлікт між павлюківськими і бородатими(так позаочі називають групу Коломойського). Вони давно вже там ділять область. Тепер от за списки взялися», – каже Буквам не під запис джерело в партії.

Ігор Павлюк як сірий кардинал «Слуги народу» став відомий ще навесні 2019, коли Bihus.Info оприлюднили частину переписки в телеграмі між передвиборчим штабом Зеленського. Вже тоді там проглядався конфлікт між ним та тим же Андрієм Богданом.

Павлюк, відомий завдяки Геннадію Москалю як «король контрабанди», колишній помічник керівника митниці доби Януковича Ігоря Калетника.

Павлюк ніколи не був публічним, але на старті роботи парламенту йому приписували групу впливу ледь не в 40-60 осіб. Що було б більше ніж в Ігоря Коломойського з його сателітами разом узятими. Найгучніше про групу говорили, коли вона начебто мала б зірвати голосування на користь Ріната Ахметова.

4 грудня 2019 Рада проголосувала за зміни до Закону України “Про ринок електричної енергії”. Під час його розгляду з’ясувалось, що серед “слуг” є група депутатів (пов’язана з Павлюком), які ходили по залу і підбурювали колег не голосувати. Мовляв, голова профільного комітету Андрій Герус просуває цим законопроєктом інтереси Коломойського.

Депутати спілкувались між собою в чаті «Поболтаем», там було десь 60 депутатів, і коли історія виплила назовні керівництво партії попросило його закрити.

Ймовірну коаліцію Павлюка-Ахметова проти Коломойського пояснювали попереднім конфліктом «сірого митаря» та опального олігарха.

У жовтні минулого року, не пробувши і трьох місяців на посаді подав у відставку керівник Київської обладміністрації Михайло Бно-Айріян. Довгий час його називали креатурою спікера Дмитра Разумкова, з яким вони разом навчались. Але сам спікер в інтерв’ю Буквам вплив на призначення заперечив. Натомість той же Дубінський називав Бно-Айріяна людиною, яка пов’язана з групою Павлюка і начебто впливає на розподіл потоків від митниці Київщини.

На місце Бно-Айріяна призначили Олексія Чернишова, який був бізнес-партнером нардепа Олександра Фельдмана (який у свою чергу дружить з Коломойським). Потім і його перевели в Кабмін. А боротьба між групами Павлюка і Коломойського триває.

«Вони там борються за своїх людей. Але оскільки до Дубінського немає претензій за область, то не думаю, що будуть великі розбірки. Тим більше, що Галушко аж ніяк не антикорупціонер», – каже співрозмовник в штабі.

В коментарях під постом Галушка звинуватили, що це його чи не перше звернення до виборців, а також в тому, що він просував людей чинного мера Броварів Сапожка.

На питання, скільки таких невдовлених є ще, співрозмовники в партії СН кажуть, що до десятка.

«Деяких вдалось заспокоїти шляхом водіння на пошептать до Шефіра, але тепер невдоволені куратори», – каже співрозмовник.

За словами його колег, аналогічний конфлікт може виникнути на Кіровоградщині, де штабом керує Микита Потураєв.

Минулого сесійного тижня Гео Лерос оприлюднив списки до райрад у Києві. Пізніше Олександр Корнієнко звинуватив у злитті цих списків Мар’яну Безуглу, яка була невдоволена своєю квотою. Коли ж партія провела зібрання свого осередку в університеті, то запрошені на сцену відрізнялись від тих, хто потім був у списку.

У вівторок кореспондент Букв сфотографував переписку в офіційному чаті «Слуги народу», де депутат від Житомирщини скаржиться, що обласна організація після «багаторазового погодження списків кандидатів, колективних походів в ОП, після прийняття компромісних рішень, з якими погодились усі сторони, після проведення партійної конференції і зачитування списку (щоб ніхто нікого не кинув) списки змінили заднім числом і втиху».

За це автор допису дякував голові комітету з питань місцевого самоврядування Олександру Клочко.

В цей же час виключена зі «Слуг» Анна Скороход переписувалась зі своїм помічником про проблеми, які можуть бути у президентської партії, якщо хтось перевірить їх виборчий фонд на Київщині.

Керівництво партії каже, що передбачало такі проблеми, тому стоїчно чекає кінця виборчої кампанії і нових скандалів невдоволених.