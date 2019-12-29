“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території”, - це коротке повідомлення дав офіс президента за підсумками обміну, що спричинив скандал дня через включення в нього беркутівців. СБУ вже оприлюднила список тих, кого вдалося звільнити. Хто ці люди, аналізують Букви

Військові

Володимир Воскобойник – потрапив у полон в кінці травня 2018 року;

Сергій Глондар – боєць 3-го полку спецпризначення. Був захоплений в полон у лютому 2015 року під час виконання бойового завдання. Військові потрапили в засідку;

Олександр Геймур – як пише ТСН, потрапив у полон у травні 2019 року, коли ціла вантажівка із військовими заїхала на окуповану територію;

Іван Дєєв в полоні з 5 лютого 2017 го, пише Сегодня. Доброволець з Хмельницького, служив у спецназі. Був захоплений в полон в Луганську під час виконання розвідувального завдання. Перебував у полоні майже 2 роки і 11 місяців;

Кім Дуванов – старший солдат, потрапив у полон 22 травня біля Новотроїцького Донецької області. Українські військові помилково відхилились від маршруту і були захоплені бойовиками;

Юрій Євтушок – військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, мешканець Любомля. Потрапив у полон наприкінці травня 2018 року разом із напарником Яковом Веремейчиком;

Василь Жемелінський — військовий 57-мої бригади ЗСУ. Він потрапив у полон бойовиків «ДНР» 17 лютого 2018 року під Пісками. Його показували в сюжеті російського ТБ перед обміном і там він заяви, що хоче повернутись до служби в українській армії;

Сергій Іванчук -майор, начальник інженерної служби 8-го полку спецпризначення з позивним «Фугас». 5 лютого 2017 року він потрапив у полон угруповання «ЛНР» разом зі своїм підлеглим, сержантом Іваном Дєєвим. Бойовики звинуватили українських військових у тероризмі і «засудили» на 20 років ув’язнення;

Олександр Коріньков – боєць того полку що і Глондар. В засідку потрапили разом з Глондарем;

Богдан Пантюшенко – командир танку, позивний «Броня». Разом із двома бойовими товаришами його взяли у заручники 18 січня 2015 року. Це було під час операції поблизу селища Спартак і Донецького аеропорту;

Борис Пундор — один із восьми військовослужбовців 43-тьої окремої механізованої бригади «Патріот», які потрапили в полон «ДНР», заїхавши на вантажівці на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019;

Роман Фурсов – молодший сержант, боєць 58-ї бригади, який у 2017 отримав поранення в бою під Кримським і був захоплений бойовиками ЛНР.

Цивільні

Едуард Алоян – водій маршрутки. 11 липня 2019 “Верховний суд “ЛНР” засудив його до 12 років позбавлення волі за “шпигунство”. Алояна звинувачували в тому, що він був завербований СБУ.

За версією “слідства”, здійснюючи пасажирські перевезення, він нібито перевозив на територію “ЛНР” зброю і боєприпаси для диверсійно-розвідувальних груп, а також здійснював фото і відеозйомку об’єктів, що цікавлять українську сторону, повідомляє Еспрессо.

Станіслав Асєєв – жураліст, співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкта «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».

У заручниках утримувався із травня-червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Багненко Лариса – нема інформації.

Батрак Дмитро – затриманий у т. зв. ДНР за шпигунство на користь СБУ, начебто робив на нашу користь фото адмінбудівель. Засуджений на 12 років. Влада сепаратистів виклала в мережу його допит.

Євген Бражников – менеджер енергозаводу, влітку 2016 був схоплений бойовиками так званого «МГБ ДНР» в окупованому Донецьку за підозрою у співпраці з СБУ та підготовці замаху на ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Володимир Бурцев – нема інформації.

Віталій Буянов – мешканець Алчевська був у полоні 4,5 роки. Його звинуватили в тому, що він” вступив в злочинну змова з представниками українських батальйонів “Донбас” і “Азов”, засудили на 12 років.

Вікторія Вороніна – 24 річна мешканка Луганська, засуджена за шпигунство.

Олег Галазюк – донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюкперебував у полоні угруповання «ДНР» з серпня 2017 року.

Роман Гісь – 23-річний донеччанин, “засуджений” бойовиками у липні 2019-го року до 11 років в’язниці.

Тетяна Гончарова – нема інформації.

Євген Горбань – нема інформації.

Тетяна Горбулич – затримана в Луганську, куди вона їздила до дочки. Звинувачена шпигунстві для українських спецслужб.

Ольга Губкіна- нема інформації.

Олександр Данильченко – увійшов до цілої групи так званих “українських диверсантів”. Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві так званого начальника управління Народної міліції ЛНР Олега Анащенка.

“Об’єдналися, зв’язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити, кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ в 2014 році. Так вийшло, що попалися”, – розповів Данильченко після звільнення. За його словами, їх били і катували, але не довго.

Володимир Данильченко – ще один “диверсант”.

Василь Деркач – нема інформації.

Валентина Єременко – нема інформації.

Андрій Женчус – нема інформації.

Олена Завальна – нема інформації.

Вадим Завацький – нема інформації.

Наталія Карачор – мешканка Краматорська, переселенка з Шахтарська. працювала в управлінні освіти, потрапилав полон більше 2 років тому.

Дмитро Карпук – нема інформації.

Іван Катишев – ще один з групи українських диверсантів разом з Данильченками.

Сергій Керюхін – немає інформації.

Денис Коваль -один з сімох неповнолітніх “ясинуватських диверсантів”, яких у самоназваній «ДНР» «засудили» до 10-15 років ув’язнення. Намагалися звинуватити у ніби-то терористичних актах, підривах автомобілів і диверсіях. Разом з ним у групу входили Владислав Пазушко, Максим Солодовніков, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Арсеній Белавин (їх у списку немає).

Роман Коркішко – мешканець Алчевська, займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув’язнення, повідомляє українська служба ВВС.

Андрій Кочмурадов – затриманий разом з дружиною лікаркою у 2017 бойовиками так званої ДНР за підозрою в передачі СБУ особистих даних абонентів, які отримують послуги від неназваної інтернет-компанії.

Яків Кривошеєв – немає даних.

Ігор Кулиш -інформації немає.

Олена Лазарєва– дружина Кочмударова, захоплена у 2017.

Зинаїда Мальцева – інформації немає.

Мухіна Анастасія– жінка перебувала у полоні у бойовиків з лютого 2018 через розміщену нею листівку, де вона закликала обирати Україну.

Сергій Ніколаєв – інформації немає.

Денис Олійник – ще один затриманий перевізник, отримав 12 років ув’язнення.

Олександр Пауков – інформації немає.

Станіслав Печенкін – немає даних.

Роман Писанець – затриманий за шпигунську діяльність на користь України, сидів разом з бійцем “Азова” Євгеном Чудніцовим, якого звільнили раніше.

Кирило Полікарпов – мешканець горлівки, що отримав у серпні 15 років тюрми за шпигунство.

Олександр Поляков – немає даних.

Олександр Репетило – немає даних.

Сергій Робак – затриманий за шпигунство на користь українських спецслужб та терористичних актів на території так званої ДНР.

Валерій Романченко – ще один майже 60-річний перевізник, затриманий за шпигунство.

Василь Савін – в 2015 році співпрацював з представниками “ДНР” – він очолював Центрально-Міську райадміністрацію Макіївки. Однак того ж року був затриманий “спецслужбами” сепаратистів нібито за те, що готував з однодумцями “Український батальйон Макіївка”, був засуджений до 23 років в’язниці.

“П’ять років на п’яти квадратних метрах. Уявіть, п’ять років у себе в туалеті прожити. Три місяці – в колонії № 32 (Макіївська виправна колонія-32. – Ред.). Я потрапив у колонію, як в санаторій. Я три місяці радів. П’ять років у підвалі. Ви розумієте, що це таке в 21-му столітті? <...> Це наша земля, цієї моє рідне місто. Я народився, виріс в ньому, я багато зробив для міста, і за це я сидів у своєму ж місті”, – розповів Савін після звільнення, пише Сегодня.

Денис Секацький – немає інформації.

Валерій Семенов – житель окупованого Слов’яносербського району. Був затриманий бойовиками, звинувачений у “шпигунстві” на користь України та засуджений весною 2019 року до 13 років ув’язнення, пише Gazeta.UA.

Анатолій Семиренко – немає інформації.

Валерій Соколов – потрапив у полон терористів у Донецьку у 2016. Після початку війни він із родиною виїхав із цього міста на підконтрольну Україні територію, але часто приїздив до хворих родичів. За півроку до зникнення Валерія Соколова родина повернулась у Донецьк за сімейними обставинами. Його затримали на прогулянці з собакою, звинуватили у шпигунстві. На допитах його сильно били.

2 червня 2018 року він отримав «вирок»: 10 років із конфіскацією машини.

Олена Сорокіна – була власницею зоомагазину в окупованому Первомайську. Терористи викрали її і кинули за ґрати восени 2018 року за відкриту проукраїнську позицію. Тільки завдяки місії ООН вдалося дізнатися, що вона перебуває в полоні — терористи даний факт ретельно приховували.

Під час обміну полоненими на КПВВ “Майорське” звільнена з полону українка Олена Сорокіна вийшла у кофті з намальованим ручкою Тризубом та написом “Моя держава — Україна”.



Олег Сугерей – колишній військовослужбовець ЗСУ. 16 серпня 2017 угруповання «ДНР» повідомило ​про захоплення у Донецьку “диверсійної групи” під керівництвом бійця Сил спеціальних операцій Олега Сугерея.

Валерій Тарасюк – житель Антрациту, перевізник. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до 13 років позбавлення волі.

Максим Теорентер – засуджений до 14 років за замах на Олександра Захарченка у 2015. Бойовики нібито встановили, що саме він підклав вибуховий пристрій у стрілецькому клубі “Артеміда” в Донецьку. І був агентом СБУ.

Галина Терещенко – немає інформації.

Юрій Тучин – засуджений за “шпигунство” на користь СБУ у Донецьку.

Олександр Тимофєєв- технолог м’ясокомбінату, був схоплений незаконними формуваннями «ДНР», коли він з дружиною перетинав лінію зіткнення два роки тому назад. За цей час «суд» так званої «ДНР» встиг оголосити йому вирок за шпигунство у вигляді 14 років позбавлення волі, повідомляло Громадське радіо. 5 років провів у полоні.

Сергій Усатюк – інформації немає.

Вадим Халимендик – інформації немає.

Євген Циганок – немає даних.

Марина Чуйкова – бойовики затримали жінку в березні 2018 року. Спочатку інкримінували “контрабанду”, а потім “шпигунство” на користь українських спецслужб. Поки йшли суди, мати, через яку Марина і залишилася в Горлівці, померла. А вирок винесли цієї осені. За безпідставними обвинуваченнями в так званій “ДНР” Марину Чуйкову засудили до 11 років в’язниці, пише Сегодня.

Руслан Шейтер – затриманий за шпигунство на користь України.

Алла Ярмишко – ще одна звинувачена в шпигунстві.

Андрій Яровий – виїхав з Києва на окуповану територію Луганської області як консультант «Альянсу громадського здоров’я», щоб дослідити, наскільки представники груп найвищого ризику та ВІЛ-позитивні люди мають доступ до послуг з профілактики та необхідного лікування.

Чоловік потрапив у полон під час перетину пункту пропуску бойовиків. У нього вилучили 38 таблеток лікарського наркотичного препарату замісної підтримувальної терапії.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” у рамках обміну утримуваними особами 127 людей. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.

Кого саме видали?

5 беркутівціх обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Миколу Бутрименка, який у 2014-му виказав бойовикам місце дислокації 19 спецпризначинців, які прибули на пошуки льотчика збитого бойовиками Су-25. Через зраду фермера тоді загинули 10 спецпризначенців.

У списки обміну включили і організаторів вибуху біля Палацу спорту в Харкові, унаслідок якого чотири людини загинули. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова засудили за тероризм напередодні обміну і відпустили.

Звільнили також у Харкові з під-арешту і обвинуваченого у трьох вбивствах Максима Мисяка.

Під обмін потрапили Дарія Мастикашева та Олександр Каратай, обвинувачені у державній зраді. Разом вони організували виїзд до Росії учасників бойових дій на Сході.

11 осіб, підозрюваних у вибухах в Одесі, серед яких Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євгенія Подмазко і Катерина Фотєва.

Бразильського сепаратиста Рафаеля Лусваргі, що воював на Донбасі.

Росіянина Руслана Гаджиєва – учасника бою 25 січня 2015 року на висоті 307,5 під Санжарівкою на Донеччині, в якому, за даними ЗМІ, загинули вісім і стали інвалідами двоє українських воїнів. Його не включили в попередній список обміну.

“В 2017 вони не віддали на Глондаря, Корінькова, Пантюшенко, Асєєва, Дєєва та Іваничука. Завжди вимагали вони цих беркутівців. Ми не віддавали. Завжди важко шукався якийсь варіант. Плюс в попередні роки звичайно в це серйозно втручався Медведчук….”, – розповів Буквам один з учасників переговорів за попередньої влади.