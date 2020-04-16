Випікання великоднього хліба – великий виклик для господинь. Якщо паски не вдавались, то за народними прикметами це віщувало біду. Спекти найкращу паску – це також атрибут жіночого гонору і конкуренції. Якщо хочете підняти собі настрій, перечитайте опис цієї боротьби в «Тюлевій бабі» Марка Вовчка. Букви ж вам радять взяти за основу рецепти відомої майстрині.

Дарія Цвек – це певно найвідоміша українська кулінарна майстриня. Вона за освітою біолог, і довгий час працювала викладачкою та декораторкою, аж поки її подруга Ірина Вільде не вмовила її написати книгу з рецептами. Тепер її книжка «Солодке печиво», перевипущена видавництвом Старого лева у 2017, головна порадниця багатьох жінок на кухні.

Баба покутська

Тісто: 1 кг борошна, 1 склянка молока, 15 жовтків, 100 г дріжджів, 300г вершкового масла, 400 г цукру, 100 г родзинок, ½ чайної ложки солі, ванілін.

Помадка: 1 білок, 250 г цукрової пудри, сік з 1 лимона, ванілін.

У теплому молоці розвести дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна, і поставити, щоб почали бродити на 15 хвилин.

Каструлю з жовтками, цукром і ваніліном поставити у більшу каструлю, у якій кипить вода, і збивати жовтки до утворення однорідної пухкої та світлої маси. Зняти з бані і вистудити до кімнатної температури.

Тим часом пересіяти борошно. Приготовлену раніше розчину посолити і влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки і вимісити (місити 15-20 хвилин). Під кінець вимішування частинами влити розтоплене і охолоджене вершкове масло. Місити, поки масло рівномірно не розійдеться в тісті.

Вмішати промиті, просушені і притрушені борошном родзинки. Залишити у теплому місці, накривши вологим рушничком, поки тісто не збільшиться у 2,5-3 рази (приблизно 2 години). Перемісити, розділити на порції і викласти у підготовлені форми, заповнивши їх на 12 висоти. Накрити форми рушничком і залишити в теплому місці для підростання приблизно на 1 годину. Коли тісто підросте до країв форми, викласти у розігріту до 190-200*С духовку і пекти до готовності (до сухої скіпки). Час випікання залежить від величини використаної форми. Спечені і вистиглі баби змастити білковою помадкою.

Помадку приготувати так: Розтерти білки з цукровою пудрою до однорідної пухкої маси. Додати до смаку лимонний сік.

Баба подільська

Тісто: 500 г борошна, 1 склянка молока, 100 г цукру, 8 жовтків, 100 г дріжджів, 3ст ложки вершкового масла, 100 г родзинок, ½ чайної ложки солі, ванілін.

Помадка: 2-3 ложки води, 150 г цукрової пудри, сік з 1/2 лимона, ромова есенція.

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру. Коли вони почнуть бродити, влити їх у миску з борошном, посолити, додати розтерті з цукром жовтки і замісити. Як тісто відставатиме від рук, влити розтоплений жир або теплу олію і вимісити. Всипати промитий ізюм, вимісиш, накрити і поставити тісто, щоб підійшло.

Тоді частину його викласти у форму, застелену промащеним папером, заповнивши її на 2/з, і поставити, щоб ще раз підійшло. Коли тісто заповнить форму, змастити його яйцем і пекти в гарячій духовці (190—200°) протягом 45 хвилин. Спечені баби ще гарячими посипати цукром-пудрою з ваніллю або покрити ромовою помадкою.

Помадку приготувати так: цукор-пудру втирати з водою, додаючи по кілька крапель лимонного соку і ромової есенції, поки утвориться однорідна пухка блискуча маса.

Баба святкова

Тісто: 1 кг борошна, 2 склянки молока, 10 жовтнів, 100 г дріжджів, 200 г вершкового масла або олії, 200 г цукру, 100 г родзинок, 1/3 ч. ложки солі, цедра з 1/2 лимона.

Дріжджі розвести у теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру і 3 ст. ложками борошна. Коли розчина почне бродити, влити її у посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. Місити до появи пухирців і тоді влити розтоплений жир, знову добре перемісити, щоб тісто ввібрало жир, додати промитий ізюм, вимісити, накрити і поставити, щоб підійшло.

Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвоє, частину його викласти у форму, дно якої застелене промащений папером, заповнивши форму на 1/3, і поставити, щоб підійшло. Коли форма заповниться, змастити тісто яйцем і пекти в гарячій духовці (190—200°) протягом 45 хвилин.

Баба львівська

Тісто: 750 г борошна, 1 1/2 склянки молока, 8 жовтків, 100 г дріжджів, 150 г вершкового масла або маргарину, 150 г цукру, 1/2 ч. ложки солі, ваніль, 50 г ізюму, 50 г цукатів, 3 гіркі мигдалини.

Сироп: 200 г цукру, 1 1/2 склянки води, сік і цедра з 1/2 лимона, кілька крапель ромової есенції.

Помадка: 200 г цукру, 6 ст. ложок води, 1 ч. ложка вершкового масла, 1/2 ч. ложки оцту, кілька крапель ромової есенції, сік з 1/2 лимона.

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру. Коли розчина почне бродити, влити її у посуд з борошном, посолити, додати розтерті з цукром жовтки, ваніль і місити тісто. Під кінець вимішування додати розтоплений жир і місити, поки тісто не вбере весь жир, додати ізюм, нарізані цукати, натертий мигдаль, перемісити, накрити і поставити в тепле місце, щоб підійшло.

Тоді частину тіста викласти на 1/з висоти форми, дно якої застелене промащеним папером, і поставити, щоб підійшло. Змастити його яйцем і пекти в гарячій духовці (190—200°) протягом 40 хв. Спечені баби на другий день наколоти дерев’яною паличкою в кількох місцях, скропити сиропом, щоб добре наситилися, після чого змастити помадкою.

Сироп приготувати так: цукор залити водою з лимонним соком, заварити, додати рому (до смаку), цедру і вимішати.

Помадку приготувати так: цукор залити гарячою водою, додати оцет і варити «до нитки», після чого зняти з вогню і розтирати, додавши вершкове масло. Коли сироп почне біліти, влити лимонний сік.