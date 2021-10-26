Все, що бачить маленька дитина вперше, в майбутньому так чи інакше визначатиме в її картині світу правильне. Як виховати щасливу особистість та не спонукати її до перенародження?

Першим важливим аспектом є розуміння, що всі діти різні. Має бути виключно індивідуальний підхід до виховання та розвитку кожної дитини. Ключовим для батьків є необхідність зрозуміти свою дитину. Безумовне прийняття своєї дитини є запорукою її гармонійного розвитку та пізнання себе як першої зустрічі із собою.

Безумовним є – в якій родині народилась дитина, який рівень дали батьки, яку базу закладають, чого хочуть батьки від своєї дитини. Тут виникають виклики для батьків.

Від чого залежить ця база? Мама має чітко розуміти й себе саму та визначати, які завдання, який досвід має отримати ваша дитина. Звісно, варто враховувати й генетичний фактор психічного розвитку дитини. Найголовнішим у питанні закладення бази є те, чи отримує дитина зворотну любов.

Мама – це весь світ для дитини. В уявленні малюка – “мама щаслива, значить, і світ мене любить”. Якщо мама багато працює, пішла на роботу – то й маленька дитина сприймає світ як “я один, мене покинули”.

Звертайте увагу на те, як ви себе поводите зі своєю маленькою дитиною – ви більшою мірою мовчите та здійснюєте лише контроль чи співаєте пісеньки, цілуєте та обіймаєте свою дитину. Саме ці ситуації буде надалі бачити ваша дитина.

Такі сценарії будуть реалізовуватися у майбутньому вашої дитини. Все, що бачить ваша дитина вперше, – це як принт, і саме так визначається в її картині світу як правильне.

Так, наприклад, якщо в тяжких ситуаціях дитина пила молоко і заспокоювалась, то й надалі у дорослому житті цей принт буде спрацьовувати та заспокоюватиме дитину, коли вона вип’є молока. Якщо в складних для неї ситуаціях дитина пила воду, то й надалі, випивши води, людина буде заспокоюватися. Це важливі механізми пізнання себе у світі та механізмів психоемоційної регуляції.

Отже, запам’ятайте – все, що вперше, так і сприймають діти себе і світ. Це і є перша зустріч із собою.

У викривлених ситуаціях себе дитина буде намагатись доводити щось, перебудовувати себе під очікування інших, а не бути собою і реалізовувати свій унікальний внутрішній світ. Перенародження відповідно до свого світу потребує значних ресурсів та часу.

Свого часу Зигмунд Фрейд зазначав, що сприйняття значущості інших людей та невдачі у стосунках з ними визначають природу, характер і функціонування психічних структур. А досвід винагороди та фрустрації з боку вагомого дорослого міцно запам’ятовується.

Є такий принцип у формуванні майбутньої довіри до світу та прийнятті себе – аби виживати у світі, досить чотирьох обіймів на день, аби підтримати дитину – варто її обіймати 8 разів на день, аби дитина розвивалась, реалізовувала свій унікальний світ, відчувати себе щасливою, її потрібно щонайменше обіймати до 12 разів на день.

Аби перша зустріч із собою у вашої дитини відбулась гармонійно та індивідуально – обіймайте своїх дітей, вірте у своїх дітей, приймайте своїх дітей, даруйте та одарювайте їх своєю Любов’ю.

Любі мами, відчувайте розумом та думайте серцем!