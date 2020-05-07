Спаржа має невисоку калорійність, але в ній багато калію і вітаміну А, а також вітамінів групи B, фолієвої кислоти, селену, міді, марганцю.
Вона добре впливає на перистальтику шлунка, покращує роботу нирок і серця. А корейські вчені навіть встановили, що спаржа полегшує симптоми похмілля і захищає клітини печінки від токсинів.
Спаржа підходить для того, щоб приготувати сніданок, суп і смачне основне блюдо.
Омлет зі спаржею
Вам знадобиться: пучок спаржі, 4 яйця, оливкова олія (2 столові ложки), сіль і перець за смаком.
Очистьте спаржу, потім поріжте її на шматочки довжиною 2,5 см. Покладіть в каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Посоліть і готуйте ще 10 хвилин, поки вона не стане м’якою. Обсушіть.
Злегка збийте яйця з дрібкою солі в мисці, потім додайте спаржу. Розігрійте масло у сковороді, додайте яйця і спаржу, і готуйте, поки нижня частина омлету не пропечеться. Потім переверніть омлет — можна за допомогою тарілки, або двох широких лопаток. І смажте до повної готовності.
Сендвіч зі спаржею, лососем і яйцем-пашот
Вам знадобиться: 8-10 пагонів спаржі, 2 шматки цільнозернового хліба, 2 яйця, 50 г слабосоленого лосося, 2 столові ложки оцту, оливкова олія, сіль, перець.
Закип’ятіть воду в сотейнику і викладіть в неї спаржу на 30 секунд. Перекладіть спаржу в крижану воду, потім обсушіть паперовим рушником.
Приготуйте яйця-пашот. Для цього закип’ятіть в каструлі приблизно 1,5 л води, додайте оцет, зменште вогонь, щоб не залишилося бульбашок. Зробіть в воді воронку за допомогою ложки та акуратно влийте в центр яйце.
Варіть 3-4 хвилини. Потім дістаньте яйце шумівкою і викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу. Таким же чином приготуйте друге яйце-пашот.
Збризніть дві скибочки хліба оливковою олією, зверху викладіть слабосолоний лосось, спаржу і по одному яйцю. Посоліть, поперчіть і подавайте.
Салат з картоплі, редиски і спаржі
Вам знадобиться: картопля (450 г), спаржа (300 г), редис (4 шт.) Насіння соняшника (жменя), пів лимона (на сік), вода (¼ склянки), гірчиця (2 ч. л.), мед (1 ч. л.), сіль за смаком.
Картоплю поріжте на половинки й запечіть протягом 30 хвилин в духовці при температурі 180 градусів. У каструлі закип’ятіть воду та опустіть в неї на 3-5 хвилин спаржу. Редис наріжте тонкими скибочками.
Для соусу в блендері змішайте до однорідної консистенції соняшникове насіння, сік лимона, гірчицю, мед, сіль і трохи води.
Тепер викладіть в салатник печену картоплю і нарізану спаржу. Заправте салат соусом та прикрашайте редискою.
Суп-пюре зі спаржі
Вам знадобитися: спаржа (500 г), вершкове масло (6 столових ложок), цибуля ріпчаста (80 г), пшеничне борошно (2 столові ложки), курячий бульйон (2 склянки), вершки 10% -ві (2 склянки), мелений духмяний перець (четвертина чайної ложки ).
Беремо спаржу, очищаємо і нарізаємо дрібними шматочками. Дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо цибулю 5 хвилин в 3 столових ложках вершкового масла. Решту вершкового масла розтоплюємо в каструлі і кладемо борошно і перець. Тепер, розмішуючи, вливаємо курячий бульйон і доводимо до кипіння.
Кладемо спаржу, закриваємо кришкою і варимо на слабкому вогні 20 хвилин. Проціджуємо бульйон, а гущавину пропускаємо через м’ясорубку, протираємо в блендері, змішуємо з бульйоном. Вливаємо вершки, підігріваємо, солимо до смаку.
Курячі стегенця зі спаржею
Вам знадобляться: курячі стегенця (8 шт.), спаржа (450 г), молода картопля (400 г), лимон (1 шт.), олія оливкова (2 ст. л.), гірчиця (2 ст. л.), перець і сіль за смаком.
У невеликій мисці змішайте масло, гірчицю, цедру лимона і дві столові ложки лимонного соку, сіль, перець.
Розігрійте сковороду, викладіть курку й обсмажте до золотистої скоринки, по 2-3 хвилини з кожного боку.
Картопля ретельно вимийте, просушіть і викладіть в деко. Додайте спеції за смаком і запікайте протягом 18-20 хвилин при 200 градусах.
Тепер перекладіть курку і спаржу. Зменште температуру духовки до 100 градусів і запікайте страву ще 20-25 хвилин.
Салат з кіноа зі спаржею і козячим сиром
Вам знадобиться: спаржа (400 г), кіноа (½ склянки), сир козячий (50 г), масло оливкове (2 ст. л.), винний оцет (1 ч. л.), часник сушений (на кінчику чайної ложки) , горіхи кеш’ю (жменя), сіль за смаком.
Промийте кіноа, перекладіть в невелику каструлю і залийте склянкою води. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і готуйте ще 10-15 хвилин.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть стебла спаржі на деко, збризніть маслом і посоліть. Запікайте протягом 15-20 хвилин.
Дайте стеблам спаржі трохи охолонути, після чого наріжте їх.
Нарубайте та обсмажте на сковороді кеш’ю.
У салатник викладіть кіноа і спаржу. Накришіть козячий сир і додайте оливкову олію, оцет, сушений часник і сіль за смаком. Зверху посипте горіхами. Перемішайте й і подавайте до столу.
Лосось запечений зі спаржею
На 2 порції вам знадобиться: 2 стейки з червоної риби, 100 гр зеленої спаржі, сіль, мелений перець, оливкова олія.
Для соусу: 2 яйця, 100 г смачного і свіжого вершкового масла, 2 ч л білого винного оцту, 1,5 ч л лимонного соку, сіль, мелений перець.
Щоб приготувати соус, яйця, кімнатної температури, розділіть на білки та жовтки з різних мисках. Масло розтопіть і обережно злийте сироватку. В окремій мисочці змішайте оцет і лимонний сік, підігрійте в мікрохвильовці 6-8 секунд. Збийте білки міксером і відставте в бік.
Тепер збийте жовтки й додайте туди потихеньку оцет з лимонним соком. Потім, не припиняючи збивати, додайте олію. Збивайте ще 1-2 хвилини, посоліть і поперчіть. Обережно, лопаткою в кінці внесіть білки.
Розігрійте духовку. Спаржу і лосось викладіть у форму, посоліть і поперчіть, збризніть оливковою олією. Готуйте при температурі 180 градусів 30 хвилин, накривши фольгою.
Готову рибу і спаржу поливаємо соусом і подаємо до столу.