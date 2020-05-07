Спаржа, аспарагус, вона ж заячий холодок — один з перших весняних овочів. Вона донедавна була мало популярна в Україні, а ось в Європі давно улюблена. #Букви зібрали смачні рецепти зі спаржі, щоб ви змогли насолодитися цим корисним продуктом.

Спаржа має невисоку калорійність, але в ній багато калію і вітаміну А, а також вітамінів групи B, фолієвої кислоти, селену, міді, марганцю.

Вона добре впливає на перистальтику шлунка, покращує роботу нирок і серця. А корейські вчені навіть встановили, що спаржа полегшує симптоми похмілля і захищає клітини печінки від токсинів.

Спаржа підходить для того, щоб приготувати сніданок, суп і смачне основне блюдо.

Омлет зі спаржею

Вам знадобиться: пучок спаржі, 4 яйця, оливкова олія (2 столові ложки), сіль і перець за смаком.

Очистьте спаржу, потім поріжте її на шматочки довжиною 2,5 см. Покладіть в каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Посоліть і готуйте ще 10 хвилин, поки вона не стане м’якою. Обсушіть.

Злегка збийте яйця з дрібкою солі в мисці, потім додайте спаржу. Розігрійте масло у сковороді, додайте яйця і спаржу, і готуйте, поки нижня частина омлету не пропечеться. Потім переверніть омлет — можна за допомогою тарілки, або двох широких лопаток. І смажте до повної готовності.

Сендвіч зі спаржею, лососем і яйцем-пашот





Вам знадобиться: 8-10 пагонів спаржі, 2 шматки цільнозернового хліба, 2 яйця, 50 г слабосоленого лосося, 2 столові ложки оцту, оливкова олія, сіль, перець.

Закип’ятіть воду в сотейнику і викладіть в неї спаржу на 30 секунд. Перекладіть спаржу в крижану воду, потім обсушіть паперовим рушником.

Приготуйте яйця-пашот. Для цього закип’ятіть в каструлі приблизно 1,5 л води, додайте оцет, зменште вогонь, щоб не залишилося бульбашок. Зробіть в воді воронку за допомогою ложки та акуратно влийте в центр яйце.

Варіть 3-4 хвилини. Потім дістаньте яйце шумівкою і викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу. Таким же чином приготуйте друге яйце-пашот.

Збризніть дві скибочки хліба оливковою олією, зверху викладіть слабосолоний лосось, спаржу і по одному яйцю. Посоліть, поперчіть і подавайте.

Салат з картоплі, редиски і спаржі

Вам знадобиться: картопля (450 г), спаржа (300 г), редис (4 шт.) Насіння соняшника (жменя), пів лимона (на сік), вода (¼ склянки), гірчиця (2 ч. л.), мед (1 ч. л.), сіль за смаком.

Картоплю поріжте на половинки й запечіть протягом 30 хвилин в духовці при температурі 180 градусів. У каструлі закип’ятіть воду та опустіть в неї на 3-5 хвилин спаржу. Редис наріжте тонкими скибочками.

Для соусу в блендері змішайте до однорідної консистенції соняшникове насіння, сік лимона, гірчицю, мед, сіль і трохи води.

Тепер викладіть в салатник печену картоплю і нарізану спаржу. Заправте салат соусом та прикрашайте редискою.

Суп-пюре зі спаржі





Вам знадобитися: спаржа (500 г), вершкове масло (6 столових ложок), цибуля ріпчаста (80 г), пшеничне борошно (2 столові ложки), курячий бульйон (2 склянки), вершки 10% -ві (2 склянки), мелений духмяний перець (четвертина чайної ложки ).

Беремо спаржу, очищаємо і нарізаємо дрібними шматочками. Дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо цибулю 5 хвилин в 3 столових ложках вершкового масла. Решту вершкового масла розтоплюємо в каструлі і кладемо борошно і перець. Тепер, розмішуючи, вливаємо курячий бульйон і доводимо до кипіння.

Кладемо спаржу, закриваємо кришкою і варимо на слабкому вогні 20 хвилин. Проціджуємо бульйон, а гущавину пропускаємо через м’ясорубку, протираємо в блендері, змішуємо з бульйоном. Вливаємо вершки, підігріваємо, солимо до смаку.

Курячі стегенця зі спаржею

Вам знадобляться: курячі стегенця (8 шт.), спаржа (450 г), молода картопля (400 г), лимон (1 шт.), олія оливкова (2 ст. л.), гірчиця (2 ст. л.), перець і сіль за смаком.

У невеликій мисці змішайте масло, гірчицю, цедру лимона і дві столові ложки лимонного соку, сіль, перець.

Розігрійте сковороду, викладіть курку й обсмажте до золотистої скоринки, по 2-3 хвилини з кожного боку.

Картопля ретельно вимийте, просушіть і викладіть в деко. Додайте спеції за смаком і запікайте протягом 18-20 хвилин при 200 градусах.

Тепер перекладіть курку і спаржу. Зменште температуру духовки до 100 градусів і запікайте страву ще 20-25 хвилин.

Салат з кіноа зі спаржею і козячим сиром





Вам знадобиться: спаржа (400 г), кіноа (½ склянки), сир козячий (50 г), масло оливкове (2 ст. л.), винний оцет (1 ч. л.), часник сушений (на кінчику чайної ложки) , горіхи кеш’ю (жменя), сіль за смаком.

Промийте кіноа, перекладіть в невелику каструлю і залийте склянкою води. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і готуйте ще 10-15 хвилин.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть стебла спаржі на деко, збризніть маслом і посоліть. Запікайте протягом 15-20 хвилин.

Дайте стеблам спаржі трохи охолонути, після чого наріжте їх.

Нарубайте та обсмажте на сковороді кеш’ю.

У салатник викладіть кіноа і спаржу. Накришіть козячий сир і додайте оливкову олію, оцет, сушений часник і сіль за смаком. Зверху посипте горіхами. Перемішайте й і подавайте до столу.

Лосось запечений зі спаржею





На 2 порції вам знадобиться: 2 стейки з червоної риби, 100 гр зеленої спаржі, сіль, мелений перець, оливкова олія.

Для соусу: 2 яйця, 100 г смачного і свіжого вершкового масла, 2 ч л білого винного оцту, 1,5 ч л лимонного соку, сіль, мелений перець.

Щоб приготувати соус, яйця, кімнатної температури, розділіть на білки та жовтки з різних мисках. Масло розтопіть і обережно злийте сироватку. В окремій мисочці змішайте оцет і лимонний сік, підігрійте в мікрохвильовці 6-8 секунд. Збийте білки міксером і відставте в бік.

Тепер збийте жовтки й додайте туди потихеньку оцет з лимонним соком. Потім, не припиняючи збивати, додайте олію. Збивайте ще 1-2 хвилини, посоліть і поперчіть. Обережно, лопаткою в кінці внесіть білки.

Розігрійте духовку. Спаржу і лосось викладіть у форму, посоліть і поперчіть, збризніть оливковою олією. Готуйте при температурі 180 градусів 30 хвилин, накривши фольгою.

Готову рибу і спаржу поливаємо соусом і подаємо до столу.