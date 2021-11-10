П'ятий президент України, лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко своїм дописом викликав істерику в російських ЗМІ. Не обійшлося, звісно, без маніпуляцій. Наприклад, чомусь більшість ЗМІ "забували" згадувати президента Росії Володимира Путіна у своїх новинах.

9 листопада Петро Порошенко висловив солідарність народу Польщі та Литви. Також він звернувся до світової спільноти: “Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але і справжнього “ляльковода” та ворога демократичного світу – Путіна”.

Таким чином Петро Порошенко підтримав заяву, яку раніше висловила влада Польщі, про те, що куратором цієї міграційної кризи є Кремль і саме до нього дослухається Олександр Лукашенко, створюючи загрозу не лише для сусідніх країн, але й для країн Заходу загалом.

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На цю заяву відреагувала очільниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова: “Колишній президент України Петро Порошенко пропонує ввести “пекельні санкції” проти президента Білорусі Олександра Лукашенка за міграційну навалу на кордонах Польщі та Литви..”. Далі Захарова додає перекладений на російську мову уривок із заклику Петра Порошенка, де він звинувачує Лукашенка та Путіна в кризі, однак завершує його на словах” не лише проти режиму Лукашенка”, таким чином опускаючи, що п’ятий президент згадував і Путіна як основного організатора цих подій.

Чи випадково Марія Захарова так “вдало” обрізала цитату? Відповісти на це запитання може висвітлення цієї теми в російських ЗМІ. Більшість з них – також “забули” згадати прізвище Путіна навіть там, де воно було в цитаті.

#Букви проаналізували 12 російських ЗМІ, які згадували про Петра Порошенка у контексті кризи на польсько-білоруському кордоні.

З них: 3 згадали Путіна і в заголовку чи підзаголовку, і в тілі новини; 2 – не згадали Путіна в заголовку, але писали про нього в тілі новини; решта 7 – не згадали президента Росії в новині взагалі. Жодне з них не надало повної цитати Петра Порошенка, де Володимира Путіна називають головним ляльководом цієї кризи.

Одне ЗМІ (Радио Sputnik) дало уривками цитату Порошенка, і там, де згадується президент Росії лише на прізвище, в дужках дописали його регалії та ім’я, хоч перед тим не зробили того ж стосовно Лукашенка.

Здавалось би, Росія заперечує будь-яку причетність до організації навали нелегальних мігрантів на кордони країн Євросоюзу. Але, як то кажуть, є одне “але”:

Путін обговорює з Лукашенком ситуацію на кордоні. У ЗМІ створюється картинка нещасних мігрантів, показують фото вагітних жінок, дітей, чоловіків, які носять дрова для вогнища та шукають кращого життя. Відповідно, Польща – цинік, який до цього “кращого життя” їх не пускає. Білорусь допомагає, а Росія.. знову приміряє на себе образ миротворця. Як це спробувала зробити з війною на сході України.

І саме цей образ “миротворця” активно будують росЗМІ, а для цього потрібно забрати будь-які звинувачення, які посіяли б зерно сумніву щодо ролі Російської Федерації у провокаціях, конфліктах і кризі. Читач не повинен здогадатися, що Кремль використовує мігрантів, як пішаків у розхитуванні геополітичної кризи. Читач повинен співчувати вимушеним учасникам ігор Кремля, які стоять з боку Білорусі, але має ненавидіти таких же вимушених учасників, проте з боку Польщі.

Росія знову веде інформаційну війну, як елемент війни гібридної. Нам, українцям, це не є чимось новим. А от для Європи це буде цікавим досвідом.