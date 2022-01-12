Ще з травня 2021 року було розпочато тестування бустерних до вакцин проти COVID-19. Згодом провідні країни розпочали застосування підсилюючої дози для людей похилого віку.

Власне, “бустерна доза” — це додаткове введення вакцини з метою посилення імунітету, який з часом послаблюється. Прошу не плутати з “додатковою”, яка необхідна для створення імунітету в імуноскомпрометованої верстви населення. Так ось, в Україні використання бустерної дози розпочалось з кінця грудня 2021 року. Згідно з рекомендаціями МОЗ, її можна буде отримати щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози усім бажаючим старше 18 років. Станом на 11 січня бустерну дозу отримали понад 41 000 українців.

При цьому, згідно з рекомендацією американського CDC (Center for Disease Control and Prevention) для бустерної дози рекомендується використовувати вакцини від Pfizer/BioTech або Moderna. При цьому, якщо особою було отримано щеплення дозами Johnson&Johnson, Sinovac або AstraZeneca, то бустерна доза в більшості випадків здійснюється знову ж таки мРНК-вакцинами (Pfizer/BioTech або Moderna). Тієї ж позиції дотримується і вітчизняний МОЗ.

Згідно з інформацією BBC, ефективність бустеру, залежно від комбінування, перевищує 80%. Однак, український МОЗ зазначає про інший рівень ефективності, зокрема після щеплення Pfizer вона становить до 95%. Підсилення дозою AstraZeneca, відповідно до іноземних досліджень, “працює” і проти варіанту коронавірусу під назвою “Omicron”.

Цікаво, що під час введення заборон та “коронавірусних” обмежень рівень вакцинації населення різко зріс — жовтень-листопад (від 5 до 7 млн щеплень).

Однак, після покращення епідемічної ситуації та виходу регіонів з “червоних” зон — темпи вакцинації різко зменшилась. Так сталося у грудні, де було проведено лише 3.7 млн щеплень.

Тренди використання підсилюючої дози у світі

Повноцінна світова кампанія використання бустерної дози пришвидшилась з появою “Omicron”. Новий варіант коронавірусу розповсюджується з надзвичайною швидкістю. Щоденно реєструється понад 2 млн випадків.

Станом на середину січня 2022 року у Великобританії та Ізраїлі вакциновано підсилюючою дозою понад 50% населення, у Франції та Німеччині – близько 45%, а в США досягли позначки 23%.

Проте країни не зупиняються у можливості підсилення рівня імунітету серед населення. Так, наприклад, Ізраїль рекомендував використання 4 дози для медиків і осіб старших 60 років. Своєю чергою, Туреччина також пішла цим шляхом, пропонуючи після отримання 2 доз китайської вакцини Sinovac і 2 доз вакцини Pfizer/BioNTech, отримати ще одну дозу. Фактично, це 5 доза.

З іншого боку, в спектрі нової хвилі поширення COVID-19 значна кількість країн Європи посилила вимоги для в’їзду. З ними можна ознайомитись за цим посиланням. Ще однією новацією для українців стануть нові COVID-сертифікати, а саме — для вакцинованих бустерною дозою.

Тепер перейдемо до аналізу забезпечення вакцинами. Станом на 11 грудня Україною отримано 43.6 млн доз. Лідером в цьому рейтингу постачання є вакцини від Pfizer/BioNTech (22,9 млн доз), Sinovac (10.3 млн доз), AstraZeneca (5.2 млн доз), Moderna (5 млн доз).

При цьому, станом на 10 січня з вищезгаданої кількості було використано: AstraZeneca майже 4 млн доз, Sinovac 9.3 млн доз, Pfizer/BioNTech 12.7 млн доз, Moderna 2.8 млн доз. Як наслідок, наразі в наявності в основному знаходиться Pfizer/BioNTech та Moderna, які вимагають дотримання особливих вимог “холодового ланцюга” (умов зберігання).

Проблеми щодо зберігання та утилізації доз вакцин

З початку вакцинальної кампанії в Україні довелося утилізувати значну кількість вакцин. Насамперед це стосується препарату від AstraZeneca, який не мав попиту серед українців через страх виникнення ускладнень. Як зазначили в МОЗ, станом на 5 січня було утилізовано 561 729 доз вакцини AstraZeneca (з вичерпаним терміном придатності). Крім цього нагадаємо, що у вересні 2021 року було утилізовано 34 тисяч доз вакцин від Pfizer/BioNTech через порушення “холодового ланцюга”.

Замість висновків

Дует Pfizer/BioNTech готує до березня поточного року оновлення своєї вакцини, яка буде більш ефективною проти усіх відомих варіантів коронавірусу, включаючи “Omicron”. Проте українським чиновникам не варто розслаблятися, оскільки вакцинація населення перебуває на доволі низькому рівні, якщо порівнювати із західними країнами, та й загалом нас очікує нова і більш потужна хвиля коронавірусу.