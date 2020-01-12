Відпочинок Зеленського в Омані – краще, що траплялося з українським Фейсбуком в цьому році: жартували, робили меми, обурювалися і сварилися в коментарях. Ось вам трохи прикладів, щоб освіжити пам’ять:
Здавалося б, нічого не віщувало біди, але через кілька днів після “ділового” візиту Зеленського, який, звичайно ж, відбувся “за свої”, помер Султан Омана Кабус бен Саїд.
У соцмережах моментально провели аналогії, згадавши ситуації, які відбувалися в інших країнах після візиту українського президента:
Користувачі колективно вирішили, що Зеленський зобов’язаний відвідати Москву, а раптом вигорить:
Навіть іноземці здогадуються:
Виявляється, що страждають не всі країни, в яких буває президент України, – існує якийсь чарівний антидот:
Були й ті, які проголосили Зеленського новим султаном Оману.
Згадували і главу МЗС України:
А ще в Мережі запідозрили, що президент України і султан Омана були “на одній хвилі”:
Володимира Зеленського взяли в загін вершників Апокаліпсису:
Без Відьмака (гадалки / священика) в такій справі ніяк, але де взяти заповітну чеканну монету?
Жартували, звичайно, не всі. Ось вам коротка біографія покійного султана Омана: