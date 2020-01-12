10 січня в віці 79 років помер Султан Омана Кабус бен Саїд, що правив державою 50 років. Причиною смерті стала тривала хвороба, проте в українських соцмережах розглядали альтернативну версію в зв'язку з відпочинком Володимира Зеленського в Омані. #Букви зібрали найцікавіше.

Відпочинок Зеленського в Омані – краще, що траплялося з українським Фейсбуком в цьому році: жартували, робили меми, обурювалися і сварилися в коментарях. Ось вам трохи прикладів, щоб освіжити пам’ять:

Здавалося б, нічого не віщувало біди, але через кілька днів після “ділового” візиту Зеленського, який, звичайно ж, відбувся “за свої”, помер Султан Омана Кабус бен Саїд.

У соцмережах моментально провели аналогії, згадавши ситуації, які відбувалися в інших країнах після візиту українського президента:



Користувачі колективно вирішили, що Зеленський зобов’язаний відвідати Москву, а раптом вигорить:

Навіть іноземці здогадуються:

Виявляється, що страждають не всі країни, в яких буває президент України, – існує якийсь чарівний антидот:

Були й ті, які проголосили Зеленського новим султаном Оману.

Згадували і главу МЗС України:

А ще в Мережі запідозрили, що президент України і султан Омана були “на одній хвилі”:

Володимира Зеленського взяли в загін вершників Апокаліпсису:

Без Відьмака (гадалки / священика) в такій справі ніяк, але де взяти заповітну чеканну монету?

Жартували, звичайно, не всі. Ось вам коротка біографія покійного султана Омана: